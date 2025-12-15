Laura Restrepo y otros escritores cancelan su presencia en el Hay Festival de Cartagena por la participación de María Corina Machado

El novelista Giuseppe Caputo y la activista Mikaelah Drullard también desisten de asistir al encuentro. “El Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades”, ha respondido la organización

La edición número 21 del Hay Festival Cartagena, que arrancará a finales de enero, convocará a unos 180 invitados en la ciudad más turística del Caribe colombiano, pero también tendrá unas ausencias notables. Este domingo la escritora colombiana Laura Restrepo, premio Alfaguara del 2004 por su famosa novela Delirio, declinó su invitación al festival por la charla que dará allí María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Nobel de Paz de este año. Su anuncio llega después de que otros dos escritores, el novelista barranquillero Giuseppe Caputo y la activista dominicana Mikaelah Drullard, también declinaran su participación como forma de protesta a la presencia de Machado.

“Debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”, dice la carta de Restrepo que fue pública este domingo. y que dirige a la directora, Cristina de La Fuente. Restrepo recordó que ha participado en pasadas ediciones del festival. La escritora estaba agendada en esta ocasión para varios eventos, uno de estos con Pankaj Mishra, novelista de India, y otro para hablar de su más reciente libro, Soy la Daga y Soy la Herida.

“Comprendo tu filosofía de abrir las puertas de este importante foro cultural a la discusión de los diversos temas desde ángulos opuestas y opiniones contrapuestas”, continúa la misiva de Restrepo. “Pero invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”.

En línea parecida a Restrepo, Caputo publicó el fin de semana una carta en sus redes sociales en la que anuncia que “ante la grave coyuntura de ascendente violencia imperial es mejor cancelar la participación en un festival que sucede al frente de las bombardeadas aguas del Mar Caribe y que ha decidido invitar a quien dedicó un premio de paz al fascista responsable de estos crímenes”. Drullard, cinco días antes, publicó en sus redes su carta de rechazo al festival. “No puedo asistir a un evento donde sin la más mínima preocupación apoyan posturas pro genocidio e intervencionistas a través de la movilización de quienes la promueven”, dijo, señalando no solo los bombardeos del Caribe, sino la cercanía de Machado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El festival, fundado hace tres décadas en Gales y con ediciones latinoamericanas en Arequipa, Perú, y Querétaro, México, se ha pronunciado sobre las cancelaciones. “Reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión”, dice en un comunicado. “Es importante precisar que el Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos”, añade. Sin dar nombres, finalizan diciendo que “respetamos la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición, porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía”.

El festival es reconocido por convocar figuras de la izquierda y la derecha política latinoamericana. En esta ocasión, la de Machado ha sido una que ha sido particularmente controversial en los últimos meses. Si bien es la líder incuestionable de la oposición venezolana, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, desde la izquierda le critican especialmente su respaldo al Gobierno de Donald Trump cuando este ha amenazado atacar el territorio venezolano y ha bombardeado varias lanchas y asesinado a decenas de personas, alegando sin pruebas que eran narcotraficantes, lo que varios organismos de derechos humanos han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Esa guerra militar y política en el mar Caribe es ahora también protagonista en el próximo Hay Festival de Cartagena.