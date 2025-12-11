María Corina Machado, tras su llegada a Oslo: “Tengo la esperanza de que Venezuela volverá a ser libre”

La líder opositora venezolana afirma desde la capital noruega que planea volver a Venezuela y continuar su lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro

“Tengo la esperanza de que Venezuela volverá a ser libre”. Esas han sido algunas de las primeras palabras que ha pronunciado la opositora venezolana María Corina Machado tras celebrar sus primeros actos oficiales en Oslo, apenas unas horas después de reaparecer este jueves en Noruega tras pasar 16 meses en la clandestinidad. En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, la ganadora del premio Nobel de la Paz este año ha afirmado que continuará su lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro; se ha mostrado lista para encabezar los esfuerzos para impulsar la democracia en su país, y ha confiado algunos detalles sobre su llegada al país escandinavo.

“Me siento muy honrada y agradecida con el Comité del Nobel por este reconocimiento al pueblo de Venezuela, a este gran movimiento y a los millones de personas que lo conforman”, ha comentado Machado, visiblemente conmovida, ante los medios de comunicación. “Es también un reconocimiento para la democracia”, ha proseguido. La dirigente opositora de 58 años ha expresado su deseo de que su país se convierta en un “faro de esperanza” y ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para impulsar una transición pacífica del poder.

“No creo que supieran dónde me encontraba”, ha dicho tras salir de territorio venezolano y desafiar el cerco que le ha impuesto el chavismo. Machado estaba en paradero desconocido desde agosto de 2024, apenas unas semanas después de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que se le impidió competir como candidata. La líder opositora ha evitado pronunciarse directamente sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el régimen chavista, en medio de las tensiones por el despliegue ordenado por la Administración de Donald Trump frente a las costas venezolanas. “Venezuela ya está invadida por agentes rusos, Hezbolá y bandas criminales”, ha asegurado.

Rueda de prensa de María Corina Machado, este jueves en Oslo. Leonhard Foeger (REUTERS) María Corina Machado junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, durante la rueda de prensa este jueves en Oslo. Leonhard Foeger (REUTERS) Durante su visita oficial al Parlamento noruego, María Corina Machado firmó el Libro de Visitantes Distinguidos del Storting, un gesto simbólico que reconoce la relevancia histórica de su presencia en Oslo como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 STIAN LYSBERG SOLUM / POOL (EFE) La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reúne con Ine Marie Eriksen Søreide (derecha), miembro del Parlamento noruego y de su Comisión de Asuntos Exteriores, este jueves en Oslo. OLE BERG-RUSTEN / POOL (EFE) Maria Corina Machado acompañada del presidente del Parlamento de Noruega, Masud Gharahkhan, visita el Storting este jueves en el Storting. Ole Berg-Rusten (via REUTERS) La Nobel de la Paz, María Corina Machado, junto al presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, durante su visita este jueves en el Storting. Ole Berg-Rusten (via REUTERS) El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, acompaña a María Corina Machado durante su visita en el este jueves en el Storting. Ole Berg-Rusten (via REUTERS) María Corina Machado visita el Parlamento noruego, en Oslo este jueve. OLE BERG-RUSTEN / POOL (EFE) María Corina Machado saluda desde el balcón del Gran Hotel de Oslo. Leonhard Foeger (REUTERS) La líder opositora venezolana, galardonada ayer con el Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a venezolanos congregados a las puertas del Gran Hotel. LISE ASERUD (EFE) María Corina Machado junto a su madre, Corina, saluda a sus seguidores a su llegada al Gran Hotel de Oslo. Leonhard Foeger (REUTERS) María Corina Machado saluda a su llegada al Gran Hotel de Oslo. JONAS BEEN HENRIKSEN (EFE) Partidarios de María Corina Machado siguen su primera aparición pública en Oslo tras un año oculta en Venezuela. Jonas Been Henriksen (via REUTERS) La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores desde el balcón del Gran Hotel de Oslo. Leonhard Foeger (REUTERS) La Nobel de la Paz agradece a sus admiradores su presencia desde el balcón del Grand Hotel de Oslo Leonhard Foeger (REUTERS)

“No he podido dormir anoche”, ha relatado la líder opositora sobre lo que ha vivido a su llegada a Noruega. “Ha sido uno de los momentos más extraordinarios de mi vida”, ha dicho Machado sobre el reencuentro con sus tres hijos en Oslo. En medio de la incertidumbre y la falta de información sobre dónde se encontraba, Ana Corina Sosa, su hija, acudió a la entrega del Nobel para recibir el premio en su representación, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento oportuno”, ha declarado antes a los medios de comunicación. Machado ha dejado abiertas varias incógnitas sobre sus planes y su futuro. “Por supuesto, no diré cuándo”, ha dicho sobre su regreso, uno de los mayores enigmas que emergen apenas unas horas después de su salida.

La líder opositora ha asegurado que ella y sus colaboradores cuentan con los medios para burlar la vigilancia del Gobierno de Maduro y volver a territorio venezolano. “Venezuela será libre”, ha subrayado. En una rueda de prensa posterior, ya en el Instituto Nobel Noruego, Machado ha aclarado: “Mi vuelta a Venezuela será cuando se den las condiciones propicias para mi seguridad y no depende de la continuidad del régimen”.

Tras una travesía contra todo pronóstico, que la llevó desde Venezuela a la isla de Curazao en lancha y después en un avión hasta Oslo vía Estados Unidos, según se ha podido conocer en las últimas horas, Machado ha insistido en que volverá. “Quiero agradecer a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que pudiera estar hoy”, ha señalado la líder opositora. “Ha sido una gran experiencia, pero creo que ha valido la pena”, ha comentado, al tiempo que ha prometido que más adelante dará más detalles sobre su insólito viaje.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, saluda a María Corina Machado, este jueves en el Parlamento en Oslo. STIAN LYSBERG SOLUM / POOL (EFE)

“En Venezuela tenemos un régimen autoritario que está librando una guerra contra sus ciudadanos”, ha afirmado el primer ministro noruego. “El premio Nobel de este año tiene un enorme significado”, ha agregado Store, al reivindicar el papel de las democracia como un elemento determinante para conseguir la paz, no solo en el país caribeño, sino en un contexto global en el que los regímenes democráticos se han visto cada vez más amenazados.

Machado ha iniciado sus actividades en el Storting, el Parlamento noruego, pasadas las ocho y media de la mañana. Ahí ha sido recibida por el presidente del órgano legislativo, el laborista Masud Gharahkhani; ha firmado el libro de visitantes distinguidos y ha celebrado un encuentro con los parlamentarios. Después, ha sostenido una reunión de una media hora previa a la comparecencia conjunta con el mandatario noruego.

“Tuvimos una gran conversación”, ha reseñado Machado sobre su encuentro con el mandatario, en el que pidió apoyo del Gobierno noruego para impulsar la causa democrática en Venezuela. “Necesitamos alzar la voz y cortar los recursos que alimentan la represión”, ha incidido. Store ha asegurado que Noruega acompañará los esfuerzos para impulsar la democracia y la consolidación del Estado de derecho en el país sudamericano. “Queremos que ese cambio suceda”, ha declarado el mandatario.

Después de varios días de incertidumbre y en medio de una enorme anticipación, la llegada de la líder opositora venezolana ha conmocionado a la capital noruega. Ha paralizado las calles del centro de la ciudad, ha impactado de lleno en la agenda política y mediática, y ha generado una expectación inusitada en las últimas horas. La reaparición de Machado ha dado aliento a millones de venezolanos que depositan en ella la posibilidad de un cambio real en el país. “Oslo, aquí estoy”, ha escrito en su cuenta de Twitter, su primer mensaje desde territorio noruego.