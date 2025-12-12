María Corina Machado critica el papel de España ante Venezuela: “La historia juzgará”

La líder opositora afirma que temió por su vida al escapar hacia Oslo y asegura que “el tiempo está en contra de Nicolás Maduro y el régimen, y a favor de la oposición, de los venezolanos”, en un encuentro con ocho medios internacionales, entre ellos EL PAÍS

La líder opositora venezolana María Corina Machado abre los ojos y deja escapar un suspiro al revivir su travesía secreta para escapar de Venezuela. “Fueron horas muy intensas, hubo momentos en los que sentí un riesgo real por mi vida”, ha afirmado la ganadora del Nobel de la Paz de este año en un encuentro con ocho medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, en el Grand Hotel de Oslo, menos de 48 horas después de desembarcar en la capital noruega. La dirigente ha asegurado que su movimiento enfrenta momentos decisivos, “la situación se está moviendo y acelerando cada día que pasa”, y se ha dicho lista para encabezar la transición democrática en su país. “El tiempo está en contra de Nicolás Maduro y el régimen, y a favor de la oposición, de los venezolanos”, ha señalado. Machado también se ha referido al papel que ha asumido el Gobierno de Pedro Sánchez y ha incidido en que sus acciones no han sido suficientes frente a la crisis venezolana. “La historia juzgará”, ha comentado. “Pero de que ha faltado, ha faltado”.

“Lo que hemos visto en las últimas horas es al mundo entero reconociendo la causa de los venezolanos”, ha comentado Machado. “Si no es por razones de justicia y de respeto a la democracia y la libertad, entonces que sea por razones pragmáticas, pero que hagan lo que les corresponde. Eso es lo que esperamos”, ha exigido a las autoridades españolas. La dirigente de 58 años ha agradecido “el respaldo del pueblo español”, así como la acogida de la diáspora venezolana en el país. La Nobel venezolana ha asegurado que tiene “grandes amigos” y canales abiertos con representantes de “todo el espectro ideológico” en España.

De los detalles que se han revelado en las últimas horas sobre su odisea para salir de territorio venezolano, burlando controles militares y emprendiendo un arriesgado viaje en lancha hacia la isla de Curazao, Machado no confirma ni desmiente las informaciones, pero mantiene su distancia. “Por razones que ustedes bien conocen, no voy a dar ningún detalle ni voy a hacer ningún comentario sobre la parte logística del proceso que me trajo hasta aquí”, ha afirmado. Fiel a sus convicciones religiosas, la opositora ha asegurado que fue “uno de los momentos más espirituales” que ha vivido y ha dicho que su llegada a Noruega fue obra de “la mano de Dios”.

La Nobel venezolana no aún ha desvelado cuáles serán sus próximos pasos ni si tiene planeado pasar por España o reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. “Ayer decía un día a la vez, hoy les digo una hora a la vez”, ha respondido. “Necesito unas horas para ocuparme de mi salud y de mi familia”, ha comentado. También ha dejado en el aire cuánto tiempo permanecerá en Noruega. Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves por el Instituto Nobel, Machado ha comentado que ha recibido “varias propuestas e invitaciones”. En esta ocasión, no ha precisado en qué consisten ni de dónde son. Ha confiado que está en un proceso de análisis y planificación con su equipo, y ha pedido “serenidad”. “Si tuviera las respuestas, desde luego que en este punto no se las daría”.

Durante su estancia en Oslo y en los días previos a las celebraciones del Nobel, Machado ha evitado pronunciarse abiertamente sobre la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela, con el argumento de que no podía especular ni comentar sobre la acciones que emprende Washington para proteger su seguridad nacional. “Venezuela ha estado ocupada por fuerzas del crimen nacional e internacional”, ha repetido, en línea con los argumentos que Washington ha expuesto para justificar el despliegue militar que lanzó hace casi cuatro meses en aguas del Caribe.

En esta ocasión, sin embargo, Machado ha abundado mucho más que en otras comparecencias sobre la posibilidad de una salida pacífica de la crisis. “El régimen tiene la opción de negociar”, ha afirmado, aunque ha insistido que el tiempo se agota para el Gobierno de Maduro. “El presidente Edmundo González Urrutia y yo desde que ganamos la elección hemos ofrecido la posibilidad de una transición negociada”, ha agregado.

“Los términos de una negociación dependen del punto de partida y de cómo vas a llegar ahí”, ha mencionado, aunque ha dicho que no tiene sentido hablar públicamente sobre cuáles serían los puntos, las exigencias ni las concesiones que estaría dispuesta a hacer antes de que se produzca ese diálogo. “Maduro va a salir con o sin negociación”, ha asegurado, como había comentado en una entrevista con este diario unas horas después de que se anunciara que había ganado el premio el 10 de octubre pasado. “La transición es irreversible”, ha zanjado. “El país no quiere venganza, quiere justicia y habrá justicia”.

“Vamos a estar listos para el Día D, para la hora H, cuando lleguemos al poder, para que todos los venezolanos puedan sentir de manera inmediata lo que significa la llegada de la libertad”, ha asegurado. Machado ha reconocido que un virtual Gobierno democrático enfrentaría “muchos problemas que no se pueden resolver de un día para otro, que son tremendamente complejos”. La opositora ha citado, por ejemplo, las incógnitas que prevalecen sobre el estado real de las finanzas públicas del país sudamericano o el alcance del deterioro de los servicios públicos.

También ha hablado de uno de los temas más espinosos que se dibujan en los posibles escenarios futuros: el papel de los militares venezolanos ante un cambio de régimen. “La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas y de las policías venezolanas van a acatar órdenes, lineamentos, instrucciones de sus superiores, que serán electos por las autoridades civiles”, ha asegurado. “Se ha identificado dónde están las amenazas y cómo se procedería a desactivarlas en distintas partes del país”, ha agregado sobre las garantías para que la transición no sea violenta. Aunque también ha dejado a entrever su optimismo con una pregunta retórica: “¿Quién hubiera pensado que el 12 de diciembre estaríamos hablando de cómo será el día después?“.