Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 2 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de hoy, viernes tiene un bote de 2,1 millones de euros

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo. Este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Bote y ganadores de la Bonoloto

Este viernes se juega por un bote de 2,1 millones de euros. En el sorteo de Bonoloto de este jueves día 1 de Año Nuevo, no hubo ganadores de primera categoría ni de segunda categoría. Eso sí, fueron 62 acertantes de tercera categoría que se llevaron cada uno de más de 2.200 euros.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 2 de enero de 2026 han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 6, 8, 33, 34, 37, 46

Número complementario: 47

Reintegro: 5

Todos los premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.