Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 2 de enero
El sorteo de Bonoloto de hoy, viernes tiene un bote de 2,1 millones de euros
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo. Este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
Bote y ganadores de la Bonoloto
Este viernes se juega por un bote de 2,1 millones de euros. En el sorteo de Bonoloto de este jueves día 1 de Año Nuevo, no hubo ganadores de primera categoría ni de segunda categoría. Eso sí, fueron 62 acertantes de tercera categoría que se llevaron cada uno de más de 2.200 euros.
BonoLoto: premios y ganadores del 01 de enero de 2026 https://t.co/H1VmVZH9l4— BonoLoto (@bono_loto) January 1, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 2 de enero de 2026 han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 6, 8, 33, 34, 37, 46
- Número complementario: 47
- Reintegro: 5
Todos los premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
1ª categoría (6 aciertos)
2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
3ª categoría (5 aciertos)
4ª categoría (4 aciertos)
5ª categoría (3 aciertos)
Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
Otros Sorteos del día
