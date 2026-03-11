Fede Valverde, tras su ‘hat trick’ al City: “Es el mejor partido de mi carrera”

Álvaro Arbeloa lleva semanas presentando a Federico Valverde como la reserva espiritual del Real Madrid. Desde que llegó al banquillo, ha comparado varias veces al uruguayo con Juan Gómez Juanito, el santo al que históricamente se ha acudido cuando la casa blanca amenaza derrumbe total. “Es el Juanito del siglo XXI”, insistió este miércoles. Inflamado en el elogio a los jugadores, sobre todo a los intocables, el técnico no ha dudado en sus dos meses en el cargo en llegar tan lejos en el halago al charrúa, que contra el City le devolvió la alabanza con el partido de su vida. Una actuación de época en la vieja Copa de Europa.

“Uno sueña con partidos así”, se arrancó el héroe a pie de campo en Movistar. “Seguro que este es el mejor encuentro de mi carrera, sobre todo, en goles. Hacía bastante que no disfrutaba de esta forma”, amplió. “Hoy le he pedido”, explicó Arbeloa, “que fuese más agresivo, que amenazase su última línea”, amplió el técnico después de lanzarle otra batería de buenas palabras. “Soy muy pesado con él. He pensado muchas veces si al final me va a acabar odiando de las charlas que le pego, de intentar transmitirle lo importante que es para el vestuario. Representa lo que es el Real Madrid, uno de los líderes y la afición, si se siente reflejado en alguien, es en él”, afirmó.

Por supuesto, nunca había logrado tres goles con el Madrid ni con la selección, según los registros de Opta. Sin Mbappé, él fue Kylian Valverde. 22 minutos, entre el 20 y el 42 de la primera parte, que quedan para los restos en su vida en los que dejó pasmado a todos, empezando por un blando Donnarumma, solo aliviado por el penalti detenido a Vinicius. Frente al Pajarito Valverde, se fundió a negro. En carrera, ganando duelos, llegando desde atrás y buscándose los espacios, el uruguayo vació el cargador en un rapto de lucidez ante la portería rival como no había conocido otro en su trayectoria. “Cuando el rival saca de puerta, ellos presionan bastante uno a uno y atrás iba a haber espacios. Lo habíamos entrenado”, detalló sobre la acción que abrió la puerta al 1-0.

En ausencia del Pichichi francés, Valverde ya había echado carbón a la hoguera para no caer en la temida sequía. En el último mes, le había marcado a la Real Sociedad, en el último minuto del descuento en Vigo, y además se había apuntado dos asistencias ante el Benfica y una frente a Osasuna. Nadie, sin embargo, imaginó este tornado. Las últimas cuatro dianas del Madrid son suyas.

Su epopeya obligó a acudir al fondo de la hemeroteca para rescatar antecedentes. Por ejemplo, es el segundo medio de la historia del Madrid en marcar tres tantos en la vieja Copa de Europa, después de Pirri en 1968 al AEL chipriota. Y es el primer jugador no delantero en meter tres dianas en un primer tiempo en una eliminatoria de Champions. Los otros, todos arietes, fueron Messi, Lewandowski, Haaland y Anthony Gordon, según el estadístico Mr. Chip.

Guardiola: “Hemos jugado bastante bien”

Ante el City, su gran misión parecía que sería aliviar el tormento al que le iba a someter Doku al sufriente Trent Alexander-Arnold. Lo que nadie imaginaba era un Valverde desatado frente a Donnarumma. “El primer gol no se ha defendido bien”, lamentó Pep Guardiola, que inició la noche con una sonrisa y un breve diálogo con Arbeloa.

Hace un año, el técnico catalán salió escaldado del Bernabéu con un triplete de Mbappé y este, en ausencia del francés, por un Valverde poseído. Él fue uno de los que más pitos escuchó en las tardes recientes en las que Chamartín se amotinó contra sus jugadores. No tanto como Vini o Bellingham, pero sí más que la mayoría. Contra el City, la velada se cerró sacando una pelota en el suelo y aclamado por la masa.

“Se nota cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos lograr grandes cosas”, concluyó Valverde. Una idea a la que se sumó Arbeloa: “Tenemos grandes jugadores, pero debemos ser un gran equipo. Ojalá esto sea un punto de inflexión”, cerró el técnico, que ve difícil contar con Mendy para la vuelta.

En la otra orilla, Guardiola se marchó más tocado por el resultado que por la actuación de sus muchachos. “Creo que hemos jugado bastante bien. El partido no ha sido tan malo para irnos 3-0. Han llegado tres veces en la primera parte y han marcado tres goles”, analizó Guardiola, que señaló que “las opciones [de pasar] son bastante complicadas”.