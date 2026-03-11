Ir al contenido
Real Madrid - Manchester City, en directo | Mendy, Pitarch y Brahim entran en el once del Madrid

Los de Arbeloa buscan un buen resultado ante los de Guardiola de cara a la vuelta en el Etihad

Thiago Pitarch durante el partido de Liga contra el Getafe.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
J. M. BenítezDaniel Arribas
El Real Madrid y el Manchester City se miden este miércoles a partir de las 21.00 en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Bernabéu. Ambos conjuntos se vuelven a enfrentar por quinto año consecutivo en una eliminatoria directa de la Liga de Campeones. El año pasado fueron los blancos los que pasaron la ronda previa de playoff que dio acceso a los octavos de final. Este año también se han enfrentado en la liguilla, también en el Bernabéu, y los de Guardiola se impusieron por 1-2 tras remontar el gol inicial de Rodrygo. En aquel partido era Xabi Alonso el que estaba al frente del banquillo madridista. Además, como ocurriera en aquel enfrentamiento, Mbappé no está disponible para Arbeloa y se suman como bajas Bellingham y Rodrygo.

Thiago Pitarch, titular en el Real Madrid

Este es el once elegido por Álvaro Arbeloa: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim y Vinicius.

Así llegan ambos equipos

racha de partidos
  • G
  • G
  • P
  • P
  • G
  • G
  • E
  • G
Goles a favor
por partido2.424
por partido1.8815
Goles en contra
por partido1.313
por partido1.139
Faltas cometidas
por partido11.6116
por partido10.2582
Tarjetas rojas
por partido0.33
por partido0.131
Tarjetas amarillas
por partido2.222
por partido1.6313
Remates
por partido13130
por partido12.1397
Remates recibidos
por partido15150
por partido8.3867

¡Bienvenidos al Santiago Bernabéu!

Ya faltan menos de dos horas para que el Real Madrid y el Manchester City se enfrenten sobre el césped de Chamartín por quinta temporada consecutiva. El encuentro de ida de este miércoles será solo la mitad del camino. Quedará la vuelta en Inglaterra para dilucidar quién avanza a cuartos de final.

