Real Madrid - Manchester City, en directo | Mendy, Pitarch y Brahim entran en el once del Madrid
Los de Arbeloa buscan un buen resultado ante los de Guardiola de cara a la vuelta en el Etihad
El Real Madrid y el Manchester City se miden este miércoles a partir de las 21.00 en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Bernabéu. Ambos conjuntos se vuelven a enfrentar por quinto año consecutivo en una eliminatoria directa de la Liga de Campeones. El año pasado fueron los blancos los que pasaron la ronda previa de playoff que dio acceso a los octavos de final. Este año también se han enfrentado en la liguilla, también en el Bernabéu, y los de Guardiola se impusieron por 1-2 tras remontar el gol inicial de Rodrygo. En aquel partido era Xabi Alonso el que estaba al frente del banquillo madridista. Además, como ocurriera en aquel enfrentamiento, Mbappé no está disponible para Arbeloa y se suman como bajas Bellingham y Rodrygo.
Thiago Pitarch, titular en el Real Madrid
Este es el once elegido por Álvaro Arbeloa: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim y Vinicius.
Así llegan ambos equipos
- G
- G
- P
- P
- G
- G
- E
- G
¡Bienvenidos al Santiago Bernabéu!
Ya faltan menos de dos horas para que el Real Madrid y el Manchester City se enfrenten sobre el césped de Chamartín por quinta temporada consecutiva. El encuentro de ida de este miércoles será solo la mitad del camino. Quedará la vuelta en Inglaterra para dilucidar quién avanza a cuartos de final.
