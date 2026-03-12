La Corte Suprema ordena la captura de los congresistas reelegidos Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado en la tarde de este miércoles el envío a prisión de los congresistas Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de víctimas. El Alto Tribunal ha emitido orden de captura contra estos dos parlamentarios elegidos de nuevo el pasado domingo por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). La sala de instrucción de la Corte que investiga a los senadores y representantes a la Cámara también ha llamado a juicio por el mismo caso a Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, los tres del Partido Liberal, y al excongresista del partido Alianza Verde Juan Diego Muñoz.

El entramado criminal consistió en que el Gobierno del presidente Gustavo Petro compró congresistas con dineros públicos destinados a la atención de desastres a cambio de que estos aprobaran las reformas y las solicitudes de crédito del Ejecutivo, según la investigación. Manrique y Manzur formaron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de aprobar o negar el endeudamiento estatal. La justicia los acusa de dar el visto bueno a los créditos a cambio de direccionar hacia sus municipios y sus contratistas proyectos millonarios financiados por la UNGRD.

De acuerdo con declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, director de la entidad encargada de la atención de los desastres a inicios del Gobierno y hoy capturado, Manrique se reunió varias veces con él y con funcionarios de su entidad en 2023. En los encuentros revisaron los avances de tres contratos que sumaban en total 92.000 millones de pesos. La indicación era que debían ser entregados a dedo para asegurar los votos positivos de los seis congresistas en la comisión de crédito. Los contratos serían destinados al municipio de Cotorra (Córdoba), al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar) y a Saravena (Arauca), de donde es Manrique.

La representante volvió a ser elegida este domingo por la curul de víctimas de paz del departamento de Arauca con más de 6.000 votos. Manzur, por su parte, logró dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado con más de 135.000 votos en el preconteo. El cordobés, de 39 años, fue una de las votaciones más altas del Partido Conservador en estas elecciones.

El testimonio de Olmedo López, revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol en julio de 2024, asegura que la representante a la cámara le escribió en su libreta personal qué contratos se necesitaban para garantizar los votos en la comisión de Crédito —encargada de aprobar los préstamos internacionales para el Gobierno—, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados. Todo esto después de llegar a un supuesto acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. “La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos (...) yo le entrego mi libreta y ella escribe”, dijo López ante la Corte. Noticias Caracol, al revisar los ingresos a la UNGRD en diciembre del 2023, y principios de 2024, confirmó que Manrique entró allí varias veces para reunirse con López.

El contrato de Saravena, Arauca, de más de 32 mil millones, tenía oficialmente como objetivo construir obras de protección de riesgo y prevención de inundaciones en el río Bojaba. Pero, según Olmedo López, en realidad serviría para financiar a la guerrilla del ELN, que tiene desde hace décadas una fuerte presencia en la región. Al final, ninguno de los tres contratos se firmó ni se ejecutó, porque los medios de comunicación denunciaron otro escándalo de corrupción en la entidad, y el presidente Petro le pidió la renuncia a Olmedo López. Sin embargo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevan dos años investigando a todos los implicados para determinar en qué delitos incurrieron.

Además de Mazur y Manrique, entre los capturados por el escándalo de la UNGRD están los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la UNGRD, Olmedo López; el subdirector, Sneyder Pinilla. Entre los legisladores, solo han sido capturados los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, artífice del plan delictivo según la Fiscalía, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia en Nicaragua.

Noticia en desarrollo. Habrá actualización en breve.