Euromillones: comprobar sorteo del viernes 2 de enero

Consulte la combinación ganadora más el numero adicional de “El Millón” de este martes que reparte 31 millones de euros

Sorteo Euromillones viernes 2 de enero 2026
El País
El País
Madrid -
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.

El sorteo de Euromillones de este viernes tiene un bote de 31 millones de euros.

euromillones

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este viernes 2 de enero de 2026 son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 8, 27, 42, 44, 46
  • Números Estrella: 1, 10
  • El Millón: WTK97187

Todos los premios

  • 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.
  • 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3ª Categoría (5 números)
  • 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7ª Categoría (4 números)
  • 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10ª Categoría (3 números)
  • 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13ª Categoría (2 números)

