Nicolás Maduro, ante sus simpatizantes: “No nos podrán sacar jamás del camino de la revolución”

El mandatario venezolano toma juramento a los “comandos bolivarianos de base” y anuncia la creación de un nuevo buró político con sus hombres de confianza para enfrentar la emergencia

Con una nueva transmisión en cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro ha reaparecido este lunes en una concentración con sus seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela en las cercanías del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, para afirmar a adversarios e interesados: “No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia, del camino de la revolución”.

Metido por completo en la narrativa de su movimiento —según la cual el chavismo queda completamente absuelto de cualquier responsabilidad en el derrumbe socioeconómico del país—, y aparentemente, sin la menor intención de dejar el poder, independientemente de las amenazas de Washington, Maduro reaparecía enérgico, relajado y sonriente, luego de una ausencia de unos pocos días en la cual se tejieron especulaciones sobre su destino político.

Las dudas se multiplicaron sobre todo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera en una conversación con la prensa que sostuvo una conversación telefónica con él y se hablara tantas veces de la imposición de un ultimátum de Washington.

Caracas responde con este acto a todas las conjeturas periodísticas que especulaban en torno a una salida pactada. “Hemos vivido 22 semanas de terrorismo psicológico, que nos han puesto a prueba”, dijo Maduro. “La prueba del amor a la patria” El líder bolivariano juramentaba en este acto celebrado en la avenida Urdaneta, los Comandos de Comunidad Bolivarianos de Base Integrales, una nueva variante organizativa con la cual el alto Gobierno intenta desplegar a su militancia para organizarse cuadra por cuadra en todo el país, asumiendo el control político y territorial de la geografía nacional con la defensa nacional como objetivo supremo. Estos esfuerzos “celulares”, en la cual se organiza a la población en círculos territoriales, también se han hecho en el mundo militar.

Maduro en el evento de este lunes en Caracas. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

Maduro aprovechó la ocasión para anunciar la creación de un nuevo buró político, instancia plenipotenciaria integrada por 12 dirigentes, que le “acompañará para conducir a todas las fuerzas sociales y políticas”. “Nosotros somos más que un partido: somos una fuerza, y hemos logrado la unión en todos los venezolanos frente a estas amenazas imperiales”, lanzó.

Esta nueva instancia está integrada por los integrantes de la nomenclatura oficialista: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Cilia Flores entre los más importantes. Todos fueron presentados y juramentados por el propio Maduro en este acto.

Aunque es evidente que el fervor político no abunda, el chavismo, ya muy achicado como corriente política, se ha estructurado disciplinadamente en torno a Maduro, ofreciendo una nueva prueba de unidad y organización en un momento político particularmente delicado.

Todavía más: atendiendo a una máxima estratégica de Hugo Chávez —profundizar la revolución para garantizar su estabilidad luego de cada asedio de sus enemigos—, los chavistas parecen dispuestos a usar la circunstancia desencadenada luego de las elecciones presidenciales del año pasado para radicalizar los fundamentos de la revolución bolivariana cuando sea posible.

En lo que va de año, en medio de las polémicas por la legitimidad de su elección y el aumento de las tensiones con los Estados Unidos, Maduro ha asomado la posibilidad de acelerar reformas constitucionales para fortalecer “el poder popular” como instancia ejecutiva y gestora de proyectos.

También ha prometido desarrollar “una asamblea constituyente” para cooptar la totalidad del movimiento sindical y ha ofrecido “perfeccionar la democracia bolivariana”, con nuevos mecanismos de representación y participación; “la democracia directa, la verdadera democracia”, según dice Maduro, alejada “del modelo de la democracia burguesa”.