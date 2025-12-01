Trump valorará los próximos pasos en Venezuela en una reunión con su equipo este lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para tratar sobre los próximos pasos en relación con Venezuela, mientras la tensión se encuentra en máximos desde hace días ante la posibilidad de que el republicano opte por dar órdenes para atacar objetivos dentro del país sudamericano.

Está previsto que en la reunión participen, entre otros, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También estarán presentes, según la cadena de televisión CNN, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, y la jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, así como el número dos de Miles y principal asesor de política interna del presidente, Stephen Miller. La hora de la reunión en el Despacho Oval se ha fijado para las 17.00 horas en Washington (23.00 hora peninsular española), según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La reunión tiene lugar apenas 24 horas después de que Trump reconociera haber mantenido una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro hace dos semanas, pero no ha dado indicios acerca de si aquella llamada arrojó algún tipo de fruto. “No diría que fue ni bien ni mal; fue una llamada telefónica”, declaraba a los periodistas que le acompañaban a bordo del avión Air Force One a su regreso a Washington el domingo por la noche, tras haber pasado los festejos por el día de Acción de Gracias en su residencia privada en Florida, Mar-a-Lago.

Un día antes, el presidente había hecho saltar todas las alarmas al anunciar a las líneas aéreas internacionales que debían considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado por completo”, en lo que parecía un aviso de que algún tipo de acción estadounidense era inminente. Pero en sus declaraciones del domingo a la prensa, pareció tratar de calmar las aguas y advertió de que no hay que “darle más importancia” ni “leer demasiado entre líneas”.

El contacto directo entre los dos presidentes había abierto la esperanza de una solución diplomática al conflicto entre los dos gobiernos. Washington acusa a Maduro de “narcoterrorismo” y de liderar el cartel de los Soles, un modo de referirse a los grupos e individuos corruptos dentro del Gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela vinculados con el narcotráfico. La semana pasada, el Departamento de Estado incluyó al cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Estados Unidos también considera al dirigente chavista un presidente ilegítimo, por las irregularidades perpetradas en los procesos electorales, muy especialmente las de 2023.

La lucha contra el narcotráfico es el argumento que Washington alega para justificar el gigantesco despliegue militar que mantiene en el Caribe desde agosto. Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han perpetrado al menos 21 ataques contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales en ese mar y en el Pacífico oriental, que han matado al menos a 83 personas en lo que ha pasado a denominarse “Operación Lanza del Sur”. La inclusión del cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas proporciona a Washington, en opinión de esta Administración, nuevas herramientas para lanzar una nueva fase en la operación que incluya objetivos en territorio venezolano.

Entre los asistentes a la reunión de este lunes, Rubio es un conocido halcón hacia el régimen chavista. Es uno de los grandes artífices de la política de mano muy dura hacia Caracas, incluido el despliegue militar de EE UU.

Hegseth, por su parte, se encuentra en medio de una fuerte polémica después de que el periódico The Washington Post publicara una información que, de confirmarse, podría convertir al jefe del Pentágono en culpable de crímenes de guerra, según han apuntado varios legisladores. Según la información de este medio, el 2 de septiembre, en el primer ataque contra una supuesta narcolancha, en la que viajaban a bordo 11 personas, dos personas sobrevivieron y pudieron ser vistas aferrándose a los restos de la embarcación. El secretario de Defensa —o de Guerra, como prefiere denominarse— había indicado: “matadlos a todos”, lo que llevó a ordenar un segundo ataque que remató a los tripulantes.

En su rueda de prensa semanal este lunes, Leavitt ha indicado que la decisión partió del jefe del comando de Operaciones Especiales, el almirante Frank Bradley, por motivos de “defensa propia”, en “aguas internacionales” y “de acuerdo con las leyes sobre conflicto armado”. El almirante “actuó dentro de sus competencias” para dar esa orden, ha subrayado la portavoz.

El Pentágono y Hegseth niegan esa información. El domingo por la noche, el secretario de Defensa publicó una imagen presuntamente jocosa sobre la campaña de ataques en su cuenta en redes sociales. Se trata de una parodia de una colección de literatura infantil, en la que aparece el título “Franklin pone en el punto de mira a narcoterroristas” y en la que el personaje de una tortuga abre fuego contra supuestas narcolanchas.

Trump también ha rechazado las acusaciones contra su jefe del Pentágono, aunque de manera más ambigua. “No sé nada de esto”, declaró a bordo del Air Force One. El presidente también declaró: “Echaremos un vistazo a eso. [...]. No, yo no hubiera querido eso. No un segundo ataque. El primer ataque fue muy letal, fue bueno. Y si hubieran quedado dos personas…” Tras dejar esa suposición en el aire, volvió a insistir: “Pete dijo que eso no pasó”. Preguntado de nuevo, volvió a remitirse a lo que el secretario de Defensa le había contado: “No sé. Vamos a aclararlo. Pero Pete dijo que él no ordenó la muerte de esos dos hombres”.