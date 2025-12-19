Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos a su llegada a la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo.

El exalcalde de Sabadell admite que entre enero de 2011 y octubre de 2012 pasó recibos de forma “continuada y fraudulenta” por valor de 5.500 euros, básicamente en restaurantes

El exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha aceptado una condena de seis meses de cárcel, que no cumplirá si no vuelve a delinquir en tres años, por cargar a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), que presidía, más de 5.000 euros en gastos privados, especialmente en restaurantes.

Bustos tenía que ser juzgado hoy por malversación ante un jurado popular en la Audiencia de Barcelona, junto a su esposa, el entonces secretario de la FMC y el director de una fundación privada, por una de las piezas del caso Mercurio, aunque finalmente se ha alcanzado un acuerdo de conformidad, con penas mínimas de prisión, que han sido suspendidas si no reinciden, una vez los acusados han devuelto el dinero.

En concreto, Bustos, que también ha sido condenado a 13 meses de inhabilitación, ha reconocido que, abusando de sus funciones como presidente de la FMC, entre enero de 2011 y octubre de 2012 cargó de forma “continuada y fraudulenta” gastos particulares a esta entidad municipalista, especialmente comidas en restaurantes, por un valor total de 5.565 euros.

Su esposa, que entonces trabajaba como asesora de comunicación en la FMC, ha aceptado una condena de 23 días de cárcel y una multa de 550 euros, por cargar gastos personales por valor de 252 euros.

La sentencia de conformidad resalta que la FMC es un organismo de derecho público que desarrolla funciones públicas y que se nutre en su práctica totalidad de fondos públicos.

No obstante, el Tribunal Supremo avaló en 2016 la decisión de la Audiencia de Barcelona de archivar una causa en la que estaban imputados más de 40 alcaldes y exalcaldes de la FMC por los sobresueldos que presuntamente cobraron encubiertos en dietas, al considerar que no hubo malversación porque los fondos recibidos y gestionados por esta entidad no tienen carácter público.

En este caso, Bustos, el entonces secretario de la FMC y el presidente de la Fundación Privada ACSAR también han sido condenados por un convenio que firmaron en 2011 por valor de 24.000 euros, que usaron fraudulentamente para contratar al responsable del Casal latino de Sabadell, afín al PSC.

Bustos, para quien la Fiscalía pedía dos años por este caso, ha devuelto ya la cantidad malversada, al igual que los otros causados, por lo que, junto a la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas -porque la investigación arrancó hace más de diez años-, han pactado penas mínimas de cárcel, que además han quedado en suspenso si no reinciden.

De hecho, la Audiencia ha acordado la suspensión de las penas atendiendo, por ejemplo, al hecho de que Bustos está inhabilitado por otras causas del “caso Mercurio” y que desde 2013 ya no ostenta la alcaldía de Sabadell.

Nuevo juicio en 2026

Pero Manuel Bustos está pendiente de nuevos juicios por otras piezas del caso Mercurio. El más cercano empezará el próximo junio y corresponde a la pieza 31, relacionada con la supuesta contratación irregular de personas afines al PSC dentro del organigrama del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental. En esta ocasión, el exalcalde se enfrenta a una solicitud de pena de ocho años de prisión y 12 de inhabilitación, según informa la Plataforma Sabadell lliure de corrupció, personada en el caso. También se sentará en el banquillo su hermano Francisco Bustos, exresponsable del PSC de la zona, al que se piden cinco años de prisión y cinco de inhabilitación, y Paco Fernández, exgerente del Consorcio, que afronta 12 años de inhabilitación.