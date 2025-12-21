Elecciones en Extremadura 21D, en directo | Los extremeños comienzan a votar en tras abrir los colegios

Abren colegios electorales de Extremadura en unos comicios en los que Guardiola busca la mayoría absoluta

Arranca la mañana electoral en Mérida a ocho grados, nublado y con apenas nadie en las calles. La imagen contrasta con la de este sábado, cuando cientos de vecinos se echaban a las calles entre villancicos y luces de Navidad en el primer sábado antes de los días grandes de las fiestas navideñas. Las campanas del Ayuntamiento de la plaza España acababan de repicar las 9.00, hora en la que los colegios electorales han abierto sus puertas.

En el CEIP Trajano, a escasos metros del Consistorio, María Fernández, de 40 años, ha sido la primera en votar en una de sus tres mesas porque era la segunda suplente y no ha tenido que quedarse a pasar la jornada electoral. Y, sin embargo, marcha a su trabajo como auxiliar de enfermería. Pide a sus compañeros tomarse una foto al ser “la primera vez que es la primera” en votar.

Otro de los primeros electores ha sido Julián Zamora, 46 años, empresario de un negocio de jamones en Montánchez. “Vengo temprano porque tengo que trabajar”, cuenta. “Tengo claro el voto desde hace tiempo, no me ha influido la campaña”, añade sobre unos comicios en los que la presidenta de la comunidad, la popular María Guardiola, busca la mayoría absoluta tras su divorcio con Vox.