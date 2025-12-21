Elecciones en Extremadura 21D, en directo | Los extremeños comienzan a votar en tras abrir los colegios
Cerca de 900.000 extremeños deciden este domingo si otorgan la mayoría absoluta al PP, con un PSOE en horas bajas
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las elecciones extremeñas de este domingo.
Los colegios electorales han abierto este domingo en Extremadura a las 9.00, tras haber sido constituidos sin incidentes desde una hora antes. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a unas elecciones en las que el PP parte como favorito, con la expectativa de si María Guardiola podrá renovar el mandato con mayoría absoluta o tendrá que depender de nuevo de una alianza con Vox. El PSOE vive horas bajas, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la justicia por el caso de la contratación, presuntamente irregular, del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la diputación de Badajoz.
Raúl González aparece en la Plaza Mayor de Plasencia con sus gafas de pasta negras, su megáfono a juego y una escalera blanca de tres pisos, pero algo falla. El altavoz no tiene pilas. “Un segundo, que voy al Ale-Hop”, dice. Y tampoco. No es fácil recargar pilas cuando uno es político. Al rato, González, cacereño de 42 años y candidato de una coalición regionalista inédita en Extremadura —Juntos, Levanta y Cáceres Viva— reaparece de nuevo con el problema resuelto y se coloca, al fin, en mitad de la plaza empedrada con el megáfono, al lado del tradicional mercadillo de frutas y verduras de los martes en la ciudad:
Francisco Rebanades, a la izquierda, en una mesa electoral en el CEIP Trajano de Mérida, este domingo. / Virginia Martínez
Vocal en una mesa como regalo de cumpleaños: “Aquí está el tío, al pie del cañón”
Ninguno de los miembros de la tercera mesa del CEIP Trajano se ha presentado en este colegio electoral de Mérida, el centro de votación más próximo a la sede de la Junta de Extremadura. Así que tanto el presidente como los vocales son los suplentes que estaban citados. “¡Ahora mandamos más que el director del colegio!”, bromean. Entre ellos se encuentra, Francisco Rebanades. “Aquí está el tío, al pie del cañón”, señala este vocal suplente mientras apunta el nombre de uno de los electores que acaba de introducir la papeleta en la urna. La casualidad ha querido que este 21-D coincida con su 66 cumpleaños. De no haberse tenido que quedar este domingo, se habría ido a comer de celebración con su esposa, hija y su nieto. Es la primera vez que le toca quedarse en una mesa electoral. Cuentan con un manual oficial de instrucciones y un responsable de Administración para asistirles tanto a ellos como a los ciudadanos. En este colegio vota además el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, a quien se espera en unos minutos.
Irene de Miguel (Madrid, 44 años) espera mejorar los resultados de su grupo el domingo gracias, en parte, al voto del socialismo desencantado. Pero sin que hayan abierto las urnas, esta ingeniera agrónoma, cabeza de lista de la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, ha obrado ya un milagro: dirigir un espacio político plural y estable con siete años de vida que nunca se planteó concurrir separado y que en las últimas autonómicas resistió frente a la debacle generalizada. Tiene claro que si llegase al Gobierno de la Junta revertiría la reforma tributaria de María Guardiola para que las grandes eléctricas “paguen por todo lo que han saqueado durante décadas” y construiría viviendas de alquiler asequibles para abordar el gran problema que golpea Extremadura.
Varias personas hacen cola para votar en el CEIP Castra Caecilia en Cáceres, este domingo. / PACO PUENTES
Abren colegios electorales de Extremadura en unos comicios en los que Guardiola busca la mayoría absoluta
Arranca la mañana electoral en Mérida a ocho grados, nublado y con apenas nadie en las calles. La imagen contrasta con la de este sábado, cuando cientos de vecinos se echaban a las calles entre villancicos y luces de Navidad en el primer sábado antes de los días grandes de las fiestas navideñas. Las campanas del Ayuntamiento de la plaza España acababan de repicar las 9.00, hora en la que los colegios electorales han abierto sus puertas.
En el CEIP Trajano, a escasos metros del Consistorio, María Fernández, de 40 años, ha sido la primera en votar en una de sus tres mesas porque era la segunda suplente y no ha tenido que quedarse a pasar la jornada electoral. Y, sin embargo, marcha a su trabajo como auxiliar de enfermería. Pide a sus compañeros tomarse una foto al ser “la primera vez que es la primera” en votar.
Otro de los primeros electores ha sido Julián Zamora, 46 años, empresario de un negocio de jamones en Montánchez. “Vengo temprano porque tengo que trabajar”, cuenta. “Tengo claro el voto desde hace tiempo, no me ha influido la campaña”, añade sobre unos comicios en los que la presidenta de la comunidad, la popular María Guardiola, busca la mayoría absoluta tras su divorcio con Vox.
Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, Badajoz; 51 años) desconoce lo que es la tranquilidad desde que hace menos de dos años se convirtió en el tercer secretario general del PSOE en Extremadura. El candidato socialista a la Junta está procesado por haber enchufado presuntamente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando presidía la Diputación de Badajoz. Los dos procesos de primarias en que se ha impuesto, con Cáceres a la contra, han visibilizado la división en una federación acostumbrada a gobernar y no a estar en la oposición. Gallardo arrastra además la polémica por cómo gestionó su entrada en el Parlamento regional, que le permitía estar aforado. Si no fuera bastante, al reto de ser comparado con Guillermo Fernández Vara suma la riada de escándalos de corrupción y acoso de su partido.
Solo una vez se ha referido públicamente el líder de Vox, Santiago Abascal, a la guerra sin cuartel que en las últimas semanas ha estallado en Revuelta, la marca de las juventudes de su partido. “Veo un gran interés en involucrar a Vox en algo en que la única responsabilidad que tiene es haber exigido transparencia”, dijo el martes en Casares de las Hurdes (Cáceres). “Se está demostrando que Vox es un partido limpio que ha exigido transparencia con claridad, contundencia, de manera sostenida, y, cuando no la ha obtenido, lo ha denunciado”, agregó.
Este domingo 21 se celebran las elecciones en Extremadura, convocadas anticipadamente por la popular María Guardiola, que aspira a mantenerse en la presidencia. Los últimos sondeos publicados —hasta el lunes pasado— colocan al PP como primera fuerza, con alrededor del 42% de los votos, seguido de PSOE (30%), Vox (14%) y la coalición con Podemos e IU, Unidas por Extremadura (9%).
Se constituyen los colegios electorales en Extremadura
Los colegios electorales han abierto a las 8.00 de la mañana en Extremadura para su constitución. De momento, no se ha informado de ningún incidente, de modo que, si no hay sobresaltos en la constitución de las 1.400 mesas electorales (904 en Badajoz y 496 en Cáceres), la votación comenzará a las 9.00. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a elegir a los 65 parlamentarios, 36 por Badajoz y 29 por Cáceres.
El primer golpe de la catarata electoral diseñada por el PP para rematar la idea de fin ciclo del Gobierno progresista se coloca como el más letal de las cuatro citas con las urnas en los próximos seis meses si, como confían los populares, María Guardiola alcanza este domingo la mayoría absoluta en Extremadura, que está en 33 escaños. 890.967 ciudadanos están llamados hoy a las urnas.
Buenos días. Arrancamos la narración de la jornada electoral en Extremadura, un primer hito en lo que se anticipa como una cadena de comicios —Aragón en febrero, Andalucía en primavera— que desemboquen en las generales. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a unas elecciones en las que el PP parte como favorito, con la expectativa de si María Guardiola podrá renovar el mandato con mayoría absoluta o tendrá que depender de nuevo de una alianza con Vox. El PSOE vive horas bajas, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la justicia por el caso de la contratación, presuntamente irregular, del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la diputación de Badajoz.
Los colegios se están constituyendo desde las 8.00 y a las 9.00 arrancará la votación, hasta las 20.00. A las 21.30 ya habrá una rueda de prensa para informar de los resultados provisionales.

