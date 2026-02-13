Actividades por el 14 de febrero: del baile de Sonido La Changa al festival de las flores por San Valentín

Ciudad de México celebra el Día del amor y la amistad con actividades gratuitas al aire libre, música y flores traídas desde Xochimilco

La celebración del Día del Amor y la Amistad en Ciudad de México tiene como uno de sus eventos principales un baile gratuito encabezado por Sonido La Changa, un referente histórico de la cultura sonidera en el país. El Baile de San Valentín pretende reunir a distintas generaciones en un ambiente festivo y familiar.

También se llevará a cabo el festival de las flores y el chocolate en el Monumento a la Revolución. De acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Turismo capitalino, los visitantes podrán disfrutar de diversos productos gastronómicos, como alimentos y bebidas hechas a base de chocolate.

Cuándo y dónde ver gratis a Sonido La Changa

El evento es el viernes 13 de febrero a partir de las 19.00 en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en avenida Río Churubusco s/n, colonia Gabriel Ramos Millán.

La entrada es libre, lo que convierte a este baile en uno de los planes más accesibles para celebrar San Valentín en la capital. La actividad está dirigida a vecinos, familias y amantes del baile sonidero que buscan conmemorar el 14 de febrero.

Cómo llegar

La noche de cumbia y salsa sin costo de entrada es en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, que cuenta con diversas opciones de acceso. En transporte público, es posible llegar a través de la Línea 2 del Metrobús, que corre de Tacubaya a Tepalcates. La estación más cercana para acudir al evento es Iztacalco. Sin embargo, debido a las actividades, la estación podría estar cerrada, así que se sugiere bajar en la estación Goma y cruzar Río Churubusco para llegar caminando desde ahí.

Otra alternativa de llegada es el Metro, la línea más cercana es la 8 y la estación en la que hay que bajar es Coyuya. Desde ese punto, es posible abordar un microbús que se dirija hacia la alcaldía.

Para quienes opten por acudir en automóvil, las vialidades más cercanas son la avenida Río Churubusco y Canal de Río Churubusco. No existe estacionamiento inmediato en la explanada, por lo que se recomienda considerar calles aledañas o estacionamientos públicos en la zona.

El festival de las flores y el chocolate

Esta celebración va del viernes 13 al domingo 15 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución. En transporte público, es posible llegar al evento por la estación Revolución, de la Línea 2 del Metro. Asimismo, se puede acudir desde la Línea 1 del Metrobús y descender en Plaza de la República. Las actividades del festival se desarrollarán de las 11.00 a las 20.00. La entrada es libre.

El Jardín del Buen Amor

El Jardín del Buen amor se celebrará en el Zócalo capitalino, un evento que reúne 10.000 flores provenientes de Xochimilco, corazones de distintos tamaños distribuidos en los 4.600 metros cuadrados que abarca la exposición. También se han programado funciones de cine al aire libre. Las actividades están disponibles del 14 al 22 de febrero y la entrada es gratuita.

