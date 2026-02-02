Qué regalar en San Valentín: 20 ideas según tu presupuesto
Opciones para todos los bolsillos: desde detalles personalizados que emocionan hasta ‘gadgets’ tecnológicos que siempre triunfan
Regalos para hombre, regalos para mujer, detalles personalizados, cajas regalo con experiencias… las opciones para sorprender el 14 de febrero son infinitas. Dicen que el amor mueve el mundo y, aunque se demuestra cada día del año, no hay nada como una fecha señalada para celebrarlo como merece. San Valentín le da ese espacio especial y se convierte en la excusa perfecta para recordar a esa persona lo importante que es para ti.
Desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado una selección de regalos de distintos estilos y, lo mejor, para distintos bolsillos. En total, 20 ideas para todos los presupuestos, ordenados de menor a mayor precio, que prometen triunfar el Día de los Enamorados.
Por menos de 10 euros
Pack de llaveros
Una auténtica declaración de intenciones. Cada llavero incluye la mitad de un corazón que se completa al unirse. Un detalle sencillo que dice mucho sin necesidad de palabras y demuestra que no se necesita gastar mucho para sorprender.
Ahora con un 29% de descuento.
Marco de madera
Todas las parejas tienen una foto favorita, y este marco está hecho para ella. Se cuelga con pinzas y transforma cualquier rincón en un espacio especial. Incluye la frase “la sonrisa es mía, pero el motivo eres tú”. Difícil no conquistarle un poco más.
Pulsera personalizada con inicial
Las joyas siempre funcionan, y si son personalizadas aún más. Esta pulsera tiene un encanto especial y resulta ideal para que tu persona favorita lleve tu inicial siempre cerca. Un pequeño gesto que llega al corazón.
Por menos de 20 euros
Libro personalizable
Un regalo íntimo que expresa lo que a veces cuesta decir. Incluye 100 razones por las que quieres a esa persona y combina emoción, cariño y un toque muy personal. Aviso: puede provocar alguna que otra lagrimita.
Calcetines personalizados
Los calcetines divertidos nunca fallan, y estos añaden un punto de humor extra. Elige una foto y convierte este básico en un regalo original que siempre saca una sonrisa.
Caja sorpresa, de Smartbox
Un clásico que nunca decepciona. Los planes compartidos son un acierto seguro, y esta caja regalo ofrece desde una visita a una bodega con cata hasta un menú de tapas.
Ahora con un 16% de descuento.
Póster de 100 citas
Recrear la primera cita, crear una playlist juntos o improvisar un plan sorpresa. Incluye 100 ideas para disfrutar en pareja y añadir risas, emoción y momentos compartidos.
Por menos de 30 euros
Tazas a conjunto
Las tazas más románticas. Sus diseños encajan y, al juntarlas, forman un beso. Perfectas para que el café de cada mañana tenga un significado especial. Fabricadas en cerámica de alta calidad para mayor durabilidad.
Servd.
El juego de parejas más viral de Tiktok. Saca una carta y sorprende a tu pareja con situaciones que aparecen cuando menos se lo espera. Convierte la rutina en un juego lleno de retos, picardía, estrategia y muchas risas.
Kit para hacer sushi
Si siempre acabáis diciendo “hoy sushi para cenar”, este plan sube de nivel. Incluye todo lo necesario para prepararlo en casa y convertir la cena en un recuerdo muy especial.
Mapa mundi
Para quienes sueñan con comerse el mundo juntos. Permite rascar, marcar los destinos visitados y planear los próximos.
Por menos de 40 euros
Caja de chocolates Kinder
“Te quiero y te requetequiero” es el mensaje que acompaña a esta cesta con forma de corazón y más de 49 chocolates. Un flechazo directo para los más golosos.
Por menos de 60 euros
Ramo de rosas, de Lego
Las flores siempre son un sí, y estas tienen un extra: duran para siempre. Con más de 4.000 valoraciones positivas, resultan ideales para montar juntos y disfrutar del proceso.
Ahora con un 25% de descuento.
Tocadiscos
Todo con un diseño vintage que decora el hogar. Con conexión Bluetooth, es compatible con todo tipo de vinilos y ofrece un sonido estéreo de calidad. Además, su formato tipo maletín facilita llevarlo a cualquier parte.
Ahora con un 16% dedescuento.
Mini proyector
Una manta, palomitas y una buena película. Este mini proyector convierte cualquier pared en una auténtica sala de cine en casa. El plan perfecto de San Valentín.
Por menos de 80 euros
Olla en forma de corazón
Perfecto para quienes disfrutan de la cocina y preparan nuevas recetas con mucho amor. Fabricada en hierro fundido esmaltado, garantiza resistencia y compatibilidad con todo tipo de superficies, incluida la inducción.
Mini impresora, de Kodak
Con conexión Bluetooth, es ideal para inmortalizar momentos especiales e imprimirlos al instante. Lo mejor es su tamaño compacto que cabe incluso en el bolsillo para llevarla a cualquier plan.
Ahora con un 20% de descuento.
Más de 80 euros
Smartwatch Active 2, de Amazfit
Cinco estrellas sobre cinco según el 73% de los usuarios. Compatible con Android y iPhone, incluye más de 160 modos deportivos, seguimiento preciso de frecuencia cardiaca, mapas descargables gratuitos para correr y mucho más. Se convierte en el aliado perfecto para el día a día.
Cafetera estilo retro, de Create
Un regalo infalible para los amantes del café. Su diseño de estética vintage aporta estilo y personalidad a cualquier cocina.
Ahora con un 23% de descuento.
Libro electrónico
“Solo un capítulo más”. Si este mantra define a tu pareja, este dispositivo es un acierto seguro. Pantalla sin reflejos, batería de larga duración y tamaño compacto para llevar a cualquier parte.
Preguntas frecuentes sobre los regalos de San Valentín para todos los presupuestos
¿Qué regalar en San Valentín si tengo poco presupuesto?
Hay opciones especiales para todos los bolsillos. Los detalles personalizados y los regalos con significado como el libro de “100 razones por las que te quiero” o el llavero con forma de corazón son un acierto garantizado.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de febrero de 2026.
