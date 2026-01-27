20 ideas para regalar a un hombre en San Valentín y enamorarle todavía más

¿Qué regalar en San Valentín a un hombre? Esta lista está llena de ideas con las que acertar.

Una selección para todos los gustos: desde ‘gadgets’ tecnológicos y prendas de vestir hasta experiencias y kits de cuidado personal

A pocos días de que arranque febrero, el Día de los Enamorados empieza a asomarse en el calendario. San Valentín llena las calles de parejas celebrando el amor y, como cada año, surge la misma pregunta: ¿qué regalar? Cuando se trata de hombres, acertar parece todavía más complicado. La clave está en elegir obsequios que se adapten a sus gustos y personalidad, una apuesta segura para triunfar.

Para que no se eche el tiempo encima, desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado una selección de regalos para hombre que va desde los más románticos hasta los más prácticos.

Pulsera con mensaje

Un detalle lleno de cariño, perfecto para sorprender a tu marido, amigo o ser querido en ocasiones especiales, con un grabado personalizado que dice “Te Quiero”.

Pulsera con mensaje. Cortesía de Amazon.

Placa Spotify personalizada

Un regalo original y moderno, que incluye un diseño único con un código escaneable de la canción favorita.

Placa Spotify personalizada. Cortesía de Amazon.

Cesta de cervezas Estrella Galicia

Para los que disfrutan de un buen aperitivo, este set promete sacar una sonrisa de oreja a oreja a la persona que lo reciba. Incluye cuatro cervezas de distintos sabores acompañadas de un snack. Un regalo original con el que no fallarás.

Cesta de cervezas Estrella Galicia. Cortesía de Amazon.

Kit de cuidado personal

Una herramienta multifuncional y versátil para el cuidado personal masculino. Incluye cortadora de pelo, afeitadora, navaja nasal y recortadora de cuchillas T

Kit de cuidado personal. Cortesía de Amazon.

Kit para el cuidado de la barba

No es casualidad que arrase en ventas y acumule más de 5.000 valoraciones, lo tiene todo: acondicionador, champú, aceite, bálsamo, tijeras y cepillo, además de una bolsa de lona que facilita el transporte y un manual de uso. Destaca por sus formulaciones 100 % naturales, que nutren e hidratan en profundidad. Lavado, recorte y nutrición en un solo kit.

Kit para el cuidado de la barba. CORTESÍA DE AMAZON

Cartera

La más deseada por los compradores. ¿Los motivos? Su combinación de diseño elegante y practicidad. La protección RFID garantiza máxima seguridad y cuenta con múltiples compartimentos para billetes, monedas y tarjetas. Incluye cierre magnético y acceso rápido mediante un botón lateral.

Cartera. CORTESÍA DE AMAZON

Taza graciosa

De esos regalos que provocan un pequeño pellizco en el corazón. “Eres lo mejor que mapachao” es un mensaje lleno de amor y humor que le recordará cada día lo que significa para ti. Además, es apta para microondas y lavavajillas.

Taza graciosa. CORTESÍA DE AMAZON

Gorro con Bluetooth y linterna

Los regalos útiles siempre son una apuesta segura. Ideal para hombres runners, amantes de la acampada u otras actividades al aire libre. Este gadget tecnológico combina luz LED y Bluetooth para escuchar música o podcasts en zonas de poca iluminación con total comodidad.

Gorro con Bluetooth y linterna. CORTESÍA DE AMAZON

Gominolas

Dicen que se conquista por el estómago, y este pack de gominolas es perfecto para los más golosos. Fresas, frambuesas, regalices… todo presentado en una caja XL con forma de corazón que convierte el detalle en un regalo dulce y romántico.

Gominolas. CORTESÍA DE AMAZON

Cuaderno de lecturas

El detalle ideal para quienes devoran libros. En este cuaderno podrá anotar los títulos leídos, los pendientes, retos de lectura, librerías por visitar y mucho más. Cientos de páginas para plasmar su amor por la lectura.

Cuaderno de lecturas. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta de Helly Hansen

Con la calidad que caracteriza a la marca, esta chaqueta es impermeable, cortavientos, transpirable y ligera, además de ofrecer un excelente aislamiento. Incluye bolsillos interiores y exteriores, así como una capucha ajustable y plegable según la necesidad. Un auténtico todoterreno que funciona igual de bien en la ciudad que en la montaña.

41% de descuento, ahorra 70,05 euros.

Chaqueta de Helly Hansen. CORTESÍA DE AMAZON

Mochila de cabina

Más de 10.000 reseñas la recomiendan. Con medidas compatibles con varias aerolíneas low cost, ofrece una capacidad de 20 litros gracias a sus múltiples compartimentos, entre ellos un bolsillo antirrobo. Suma puntos con su diseño impermeable, tiras reforzadas, malla trasera transpirable y apertura de 180 grados tipo maleta.

Ahora con un 52% de descuento.

Mochila de cabina. CORTESÍA DE AMAZON

Caja de Smartbox: Pura Aventura

Entre más de 5.500 actividades a elegir, este cofre regalo es perfecto para los más aventureros: buceo, parapente, conducción…

Caja de Smartbox: Pura Aventura. CORTESÍA DE AMAZON

Decantador de vino

Para disfrutar cada copa con comodidad. Este dispensador automático permite ajustar la cantidad y airear el vino con solo pulsar un botón. Incluye tres tapones de distintos diámetros que se adaptan a la mayoría de botellas.

Ahora con un 5% de descuento.

Decantador de vino. CORTESÍA DE AMAZON

Pistola de masaje

Masaje y calor en un solo dispositivo. Espalda, cuello, cervicales o piernas disfrutan de un masaje profundo gracias a sus seis cabezales intercambiables y 20 velocidades. La función de calefacción resulta ideal para los meses de invierno.

Ahora con un 33% de descuento.

Pistola de masaje. CORTESÍA DE AMAZON

Abridor de pared

Se acabó rebuscar en el cajón sin encontrar el abrebotellas. Este modelo se coloca fácilmente en la nevera gracias a su imán magnético y cuenta con un divertido diseño de canasta de baloncesto que recoge las chapas.

Abridor de pared. CORTESÍA DE AMAZON

Tour por el Bernabéu

Cualquier madridista adorará este regalo. Incluye dos entradas para recorrer el estadio Santiago Bernabéu en la fecha que elijas entre las disponibles.

Tour por el Bernabéu. CORTESÍA DE AMAZON

Sacacorchos eléctrico

Un auténtico éxito de ventas. Práctico, elegante y fácil de usar, abre las botellas en segundos y sin esfuerzo. Funciona de forma silenciosa e incorpora agarre ergonómico y batería recargable con cable USB incluido.

Sacacorchos eléctrico. CORTESÍA DE AMAZON

Camisa de Levi’s

La camisa favorita de muchos usuarios de Amazon. Su éxito se basa en tres pilares: calidad, diseño y comodidad. Se caracteriza por una estética atemporal y minimalista que combina con todo y nunca pasa de moda.

Ahora con un 26% de descuento.

Camisa de Levi’s. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos de San Valentín para hombre

¿Es mejor regalar algo sentimental o algo práctico?

Ambas opciones son igual de acertadas. Si se busca un regalo práctico que facilite su día a día, el gorro con Bluetooth es una gran elección. Si se prefiere algo que represente sus hobbies, el cuaderno de lecturas es ideal. Para un detalle más sentimental, la placa personalizada resulta perfecta.

¿Qué puedo regalar a mi pareja si acabamos de empezar a salir?

Si la relación es nueva, es recomendable optar por algo más neutral y menos personal. Un detalle que demuestre tu interés sin ser demasiado intenso, como una prenda de ropa que sepas que le gustará o una experiencia compartida, puede ser una gran elección.

