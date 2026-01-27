20 ideas para regalar a un hombre en San Valentín y enamorarle todavía más
Una selección para todos los gustos: desde ‘gadgets’ tecnológicos y prendas de vestir hasta experiencias y kits de cuidado personal
A pocos días de que arranque febrero, el Día de los Enamorados empieza a asomarse en el calendario. San Valentín llena las calles de parejas celebrando el amor y, como cada año, surge la misma pregunta: ¿qué regalar? Cuando se trata de hombres, acertar parece todavía más complicado. La clave está en elegir obsequios que se adapten a sus gustos y personalidad, una apuesta segura para triunfar.
Para que no se eche el tiempo encima, desde EL PAÍS Escaparate, hemos preparado una selección de regalos para hombre que va desde los más románticos hasta los más prácticos.
Pulsera con mensaje
Un detalle lleno de cariño, perfecto para sorprender a tu marido, amigo o ser querido en ocasiones especiales, con un grabado personalizado que dice “Te Quiero”.
Placa Spotify personalizada
Un regalo original y moderno, que incluye un diseño único con un código escaneable de la canción favorita.
Cesta de cervezas Estrella Galicia
Para los que disfrutan de un buen aperitivo, este set promete sacar una sonrisa de oreja a oreja a la persona que lo reciba. Incluye cuatro cervezas de distintos sabores acompañadas de un snack. Un regalo original con el que no fallarás.
Kit de cuidado personal
Una herramienta multifuncional y versátil para el cuidado personal masculino. Incluye cortadora de pelo, afeitadora, navaja nasal y recortadora de cuchillas T
Kit para el cuidado de la barba
No es casualidad que arrase en ventas y acumule más de 5.000 valoraciones, lo tiene todo: acondicionador, champú, aceite, bálsamo, tijeras y cepillo, además de una bolsa de lona que facilita el transporte y un manual de uso. Destaca por sus formulaciones 100 % naturales, que nutren e hidratan en profundidad. Lavado, recorte y nutrición en un solo kit.
Cartera
La más deseada por los compradores. ¿Los motivos? Su combinación de diseño elegante y practicidad. La protección RFID garantiza máxima seguridad y cuenta con múltiples compartimentos para billetes, monedas y tarjetas. Incluye cierre magnético y acceso rápido mediante un botón lateral.
Taza graciosa
De esos regalos que provocan un pequeño pellizco en el corazón. “Eres lo mejor que mapachao” es un mensaje lleno de amor y humor que le recordará cada día lo que significa para ti. Además, es apta para microondas y lavavajillas.
Gorro con Bluetooth y linterna
Los regalos útiles siempre son una apuesta segura. Ideal para hombres runners, amantes de la acampada u otras actividades al aire libre. Este gadget tecnológico combina luz LED y Bluetooth para escuchar música o podcasts en zonas de poca iluminación con total comodidad.
Gominolas
Dicen que se conquista por el estómago, y este pack de gominolas es perfecto para los más golosos. Fresas, frambuesas, regalices… todo presentado en una caja XL con forma de corazón que convierte el detalle en un regalo dulce y romántico.
Cuaderno de lecturas
El detalle ideal para quienes devoran libros. En este cuaderno podrá anotar los títulos leídos, los pendientes, retos de lectura, librerías por visitar y mucho más. Cientos de páginas para plasmar su amor por la lectura.
Chaqueta de Helly Hansen
Con la calidad que caracteriza a la marca, esta chaqueta es impermeable, cortavientos, transpirable y ligera, además de ofrecer un excelente aislamiento. Incluye bolsillos interiores y exteriores, así como una capucha ajustable y plegable según la necesidad. Un auténtico todoterreno que funciona igual de bien en la ciudad que en la montaña.
41% de descuento, ahorra 70,05 euros.
Mochila de cabina
Más de 10.000 reseñas la recomiendan. Con medidas compatibles con varias aerolíneas low cost, ofrece una capacidad de 20 litros gracias a sus múltiples compartimentos, entre ellos un bolsillo antirrobo. Suma puntos con su diseño impermeable, tiras reforzadas, malla trasera transpirable y apertura de 180 grados tipo maleta.
Ahora con un 52% de descuento.
Caja de Smartbox: Pura Aventura
Entre más de 5.500 actividades a elegir, este cofre regalo es perfecto para los más aventureros: buceo, parapente, conducción…
Decantador de vino
Para disfrutar cada copa con comodidad. Este dispensador automático permite ajustar la cantidad y airear el vino con solo pulsar un botón. Incluye tres tapones de distintos diámetros que se adaptan a la mayoría de botellas.
Ahora con un 5% de descuento.
Pistola de masaje
Masaje y calor en un solo dispositivo. Espalda, cuello, cervicales o piernas disfrutan de un masaje profundo gracias a sus seis cabezales intercambiables y 20 velocidades. La función de calefacción resulta ideal para los meses de invierno.
Ahora con un 33% de descuento.
Abridor de pared
Se acabó rebuscar en el cajón sin encontrar el abrebotellas. Este modelo se coloca fácilmente en la nevera gracias a su imán magnético y cuenta con un divertido diseño de canasta de baloncesto que recoge las chapas.
Tour por el Bernabéu
Cualquier madridista adorará este regalo. Incluye dos entradas para recorrer el estadio Santiago Bernabéu en la fecha que elijas entre las disponibles.
Sacacorchos eléctrico
Un auténtico éxito de ventas. Práctico, elegante y fácil de usar, abre las botellas en segundos y sin esfuerzo. Funciona de forma silenciosa e incorpora agarre ergonómico y batería recargable con cable USB incluido.
Camisa de Levi’s
La camisa favorita de muchos usuarios de Amazon. Su éxito se basa en tres pilares: calidad, diseño y comodidad. Se caracteriza por una estética atemporal y minimalista que combina con todo y nunca pasa de moda.
Ahora con un 26% de descuento.
Preguntas frecuentes sobre regalos de San Valentín para hombre
¿Es mejor regalar algo sentimental o algo práctico?
Ambas opciones son igual de acertadas. Si se busca un regalo práctico que facilite su día a día, el gorro con Bluetooth es una gran elección. Si se prefiere algo que represente sus hobbies, el cuaderno de lecturas es ideal. Para un detalle más sentimental, la placa personalizada resulta perfecta.
¿Qué puedo regalar a mi pareja si acabamos de empezar a salir?
Si la relación es nueva, es recomendable optar por algo más neutral y menos personal. Un detalle que demuestre tu interés sin ser demasiado intenso, como una prenda de ropa que sepas que le gustará o una experiencia compartida, puede ser una gran elección.
