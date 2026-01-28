Qué regalar a una mujer en San Valentín: 20 ideas que conquistarán su corazón

¿Qué regalar a una mujer para San Valentín? Esta es la lista que toda mujer querrá.

La guía definitiva de regalos para ella: detalles personalizados, experiencias, ‘gadgets’ de belleza y mucho más

La fecha más romántica del año está a la vuelta de la esquina y las búsquedas “regalos de San Valentín para hombre” y “regalos de San Valentín para mujer“ no paran de incrementarse. Desde EL PAÍS Escaparate, ya hemos realizado una selección de ideas para ellos y hoy es el turno de ellas.

Esta es la guía definitiva de regalos con los que triunfar el próximo 14 de febrero, igual de infalibles que las flechas del mismísimo Cupido. Una lista que incluye opciones de todo tipo para sorprender a la mujer más especial de tu vida: desde detalles personalizados y joyas hasta gadgets tecnológicos y artículos funcionales.

Llavero personalizado

Un detalle pequeño, pero con gran significado. Personaliza este llavero con una foto y canción especial para ambos (esa que os recuerda a la otra persona, al primer viaje juntos, concierto o momento significativo en la relación) para que pueda llevarte con ella a todas partes. Está hecho de metacrilato de alta calidad y viene con una anilla de acero inoxidable.

Corazón relleno de chocolate

Un detalle irresistible para las amantes del dulce. Una caja en forma de corazón que incluye más de 49 chocolates Kinder y un mensaje que lo dice todo: “te quiero y te requetequiero”.

Despertador con luz de amanecer

Simula la luz del amanecer y el atardecer en el dormitorio con sonidos naturales (adiós a los ruidos desagradables de las alarmas del móvil). La iluminación aumenta de forma progresiva con hasta 20 niveles ajustables. El próximo imprescindible de la mesita de noche.

Caja sorpresa, de Smartbox

¿Fanática de la belleza? No hay nada mejor que regalar algo relacionado con su cuidado y confort. Masajes, circuitos termales, tratamientos rejuvenecedores... Este bono incluye una experiencia de bienestar a elegir entre más de 5.400 opciones.

Collar con mensaje

Este collar con nudo simboliza un vínculo inquebrantable. Hecho en plata de ley, diseñado para regalar un detalle con mucho significado y que no se quitará nunca.

Lámpara con el símbolo de infinito

Esta lámpara con forma de infinito y globos permite personalizarla para incluir vuestros nombres y una fecha especial. Un detalle decorativo con un toque romántico.

Set de belleza, de Satin Naturel

Todo lo que necesita para una rutina completa de skincare en un solo set: sérum de ácido hialurónico, retinol, vitamina C, crema hidratante y un gel de aloe vera.

Pulsera, de Swarovski

Las joyas son otra apuesta especial y segura. Nunca fallan. Este brazalete con acabado plata y cristales azules de Swarovski es sofisticada, elegante y perfecta para cualquier ocasión especial.

Calentador manos

El gran aliado del invierno para las más frioleras. Destaca por su tamaño compacto y ultraligero, ideal para mantener el calor en cualquier lugar. Ofrece tres niveles de temperatura ajustables, una autonomía de entre 3,5 y 7 horas y recarga rápida mediante USB-C. Además, cuenta con diseños ideales que complementan cualquier outfit con estilo.

Rosa eterna

Los clásicos lo son por una razón y las rosas nunca fallan. Esta flor simboliza el amor eterno y se conserva durante años sin perder su aspecto natural. De gran calidad, no necesita ningún tipo de mantenimiento.

Collar de corazones

Las joyas tienen un encanto especial, y este collar lo demuestra. Incluye dos corazones entrelazados que simbolizan la unión de la pareja. Un regalo que habla por sí solo y que llega en un bonito envoltorio, listo para regalar.

Caja de gominolas

Para las que sean más de gominolas que de chocolates, esta caja es la elección perfecta. Desde fresas y regalices hasta besos y monedas: más de un kilo y medio de amor que conquistará el corazón (y el estómago) de la afortunada.

Espejo de maquillaje con luz

Si es una fanática del maquillaje, este gadget le encantará. Lo tiene todo: luz LED regulable, tres modos de aumento, diseño giratorio y un formato compacto que se adapta a cualquier espacio.

Pendientes, de Swarovski

Swarovski es sinónimo de calidad y estos pendientes transmiten elegancia y sofisticación con una estética atemporal. Una joya para acompañar durante toda la vida.

Reloj inteligente

Los regalos tecnológicos siempre funcionan y este reloj es un acierto seguro. Incluye monitorización de la salud, más de 100 modos deportivos, llamadas, notificaciones inteligentes, asistente de voz y mucho más. Está disponible en varios colores e incorpora dos correas intercambiables.

Secador de pelo iónico

Las herramientas para el pelo son un aliado de numerosas rutinas y el secador es un verdadero imprescindible. Destaca por su control inteligente de temperatura, reducción del ruido, tres temperaturas, dos velocidades, dos difusores y una boquilla. Consigue resultados con acabado profesional: un pelo más sedoso, brillante y manejable.

Masajeador de piernas y pies

Más de 10.000 valoraciones lo recomiendan: ideal para aliviar la tensión muscular y relajar las piernas gracias a su sistema de compresión por aire. Ofrece siete modos y cuatro intensidades. Regalar bienestar siempre es un acierto.

Bolsa de fin de semana

Disponible en cinco diseños, esta bolsa es perfecta para escapadas cortas. Es impermeable, cómoda y versátil. Cuenta con seis bolsillos y un compartimento en la parte inferior para zapatos o ropa sucia, además de una correa de hombro desmontable para adaptarse a diferentes usos.

Masajeador facial reafirmante

La rutina facial es un ritual para muchas mujeres y esta herramienta promete convertirse en un básico. Líder en ventas, ayuda a suavizar los signos de la edad y a mejorar el aspecto de la piel gracias a su acción reafirmante y efecto lifting. Incluye siete colores para tratar distintas necesidades cutáneas.

Tocador con luz

El sueño de cualquier amante del maquillaje y el skincare. Incorpora luces LED ajustables, tres espejos plegables y una estación de carga con dos enchufes y dos puertos USB. Destaca también por su gran capacidad de almacenaje: una mesa con tres cajones y dos armarios para guardar todos los cosméticos y mantener el espacio siempre ordenado. Lo mejor: su montaje es sencillo y viene con un manual de instrucciones.

Preguntas frecuentes sobre los regalos de mujer en San Valentín

¿Cuál es el mejor regalo para una mujer en San Valentín?

No hay una única respuesta, porque principalmente depende de sus gustos. Para sorprenderla, lo ideal es elegir algo que use en su día a día y que tenga un toque especial: una joya con significado o una rosa eterna. Además, una apuesta ganadora es acompañar el regalo con un detalle personalizado o manual, una carta escrita a mano, un llavero con vuestra fotografía favorita o un álbum de recortes con vuestros recuerdos, ya que demuestra dedicación y amor.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de enero de 2026.

