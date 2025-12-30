Los mejores regalos para sorprender a los fans de ‘Stranger Things’
Nueve regalos para los seguidores de ‘Stranger Things’, la serie de moda de la que todo el mundo habla
Para que vayas calentando motores antes del estreno del último capítulo de Stranger Things en Netflix, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una lista con ideas de regalos para los mayores fans de la serie.
A continuación, encontrarás artículos de todo tipo; desde tazas y lámparas, hasta sudaderas y calcetines, o la primera novela oficial de la serie. Échales un vistazo y termina tu carta a los Reyes Magos para que puedan llegarte a tiempo.
‘Stranger Things: mentes peligrosas’, la primera novela oficial
Conoce la verdad sobre la madre de Once con esta precuela de la serie Stranger Things. Disponible en tapa blanda, edición de bolsillo o versión Kindle, este libro revela algunos detalles y da respuesta a varias preguntas que muchos de sus seguidores tienen en la cabeza, por lo que se trata de una lectura obligatoria para los mayores fans de la serie.
Los críticos y aquellos lectores que ya han tenido el placer de leerlo coinciden en que la autora ha conseguido captar la esencia de Stranger Things creando una historia nueva e independiente que mantiene el misterio, la cultura pop y la ciencia ficción.
Sudadera unisex con capucha
Producto oficial de la tienda de Stranger Things. Esta sudadera con capucha está disponible en varias tallas (desde la S hasta la XXL) y en tres colores distintos: negro, azul marino y jaspeado oscuro.
Con un diseño de encaje clásico, está fabricada con algodón y poliéster. A la hora de lavarla, se puede meter en la lavadora con agua fría y junto a colores similares. Después, se recomienda secar en un ciclo delicado o a baja temperatura.
Lámpara con efecto holograma en 3D
10 categorías diferentes con más de 1.500 diseños únicos para que crees una lámpara apropiada a tu estilo. Al clicar en personalizar, podrás elegir la base que prefieras: básica negra, de madera o craquelada táctil + mando, ovalada de madera maciza, premium táctil + mando o despertador y bluetooth en color negro o madera.
La intensidad de la luz led es ajustable y dispone de siete colores distintos y modo automático. Para garantizar la seguridad del diseño seleccionado, viene cubierta con una película protectora antiarañazos y guardada en una caja idónea para regalar.
Taza térmica que brilla en la oscuridad
Con asa y tapa para mayor comodidad, no se trata de una taza cualquiera. Al apagar las luces, el Demogorgon brilla en un rojo intenso en la oscuridad. Diseñada con doble pared, crea un efecto de aislamiento térmico que mantiene tu bebida caliente y te protege frente a las quemaduras.
Esta taza tiene una capacidad de 420 ml para que puedas tomarte tu café cada mañana o llevarla a la oficina. Por otro lado, no se puede meter en el lavavajillas y tampoco es apta para microondas.
Mochila ‘Stranger Things’
Diseñada para uso diario, es ideal para ir a clase o a la oficina. Combina un diseño resistente y ligero con una estética que conecta con el universo de la serie. Sus asas acolchadas y regulables proporcionan una sensación de comodidad incluso en trayectos largos, a la vez que su respaldo ayuda a mejorar el apoyo.
Cuenta con múltiples compartimentos para que puedas llevar libros, una carpeta o la tablet e incluye bolsillos adicionales para llevar la botella, las llaves o pequeños accesorios para que tengas todo a mano en cualquier momento.
Cartera de polipiel para tarjetas y efectivo
Esta cartera está pensada para uso diario: tiene espacio para tarjetas, billetes y pequeños documentos. No ocupa demasiado espacio y te permite tener todo bien ordenado y fácil de localizar.
Fabricada en polipiel, ofrece una sensación agradable al tacto y ayuda a que el contenido esté protegido frente al roce, mientras que su diseño compacto facilita guardarla en los bolsillos de la chaqueta, pantalón o en cualquier bolso.
Pack de tres calcetines ‘Hellfire Club’
Están confeccionados con un tejido suave y agradable al contacto con la piel, que ayuda a mantener los pies confortables durante todo el día. Asimismo, se adaptan bien al pie gracias a su estructura elástica, ayudando a evitar deslizamientos y mejorando la sensación de sujeción en talón y empeine.
Su diseño está inspirado en el universo de la serie, con motivos llamativos que se integran fácilmente con zapatillas deportivas o calzado casual para que puedas usarlos a diario.
Neceser de viaje disponible en tres diseños distintos
Puedes elegir entre tres diseños diferentes inspirados en Stranger Things. Este neceser está pensado para que puedas llevar tus productos de higiene siempre contigo, ya sea a diario en la oficina (cepillo de dientes, peine y maquillaje) o cuando te vas de viaje.
Cuenta con compartimentos y bolsillos interiores que te permiten guardar tus productos de aseo de forma ordenada. Asimismo, su formato compacto hace que sea sencillo guardarlo en la maleta, el bolso o en el cajón de la oficina. Está fabricado en material resistente y de fácil limpieza, por lo que soporta el uso frecuente.
Estuche con colonia, gel y neceser
Este estuche de aseo incluye un neceser, una colonia de 100 ml y un gel de ducha de 150 ml. La fragancia contiene bergamota, pomelo y pimienta con lavanda, geranio y ámbar gris en un fondo de pachuli, vetivert y almizcle.
En sus valoraciones, aquellos usuarios que ya lo han probado, destacan que el gel y la colonia huelen muy bien: “Preciosa funda, el perfume y el gel huelen súper bien. Lo recomiendo”.
Preguntas frecuentes sobre regalos para fans de la serie ‘Stranger Things’
¿Estos productos están pensados para todas las edades?
Sí, a la hora de realizar esta selección, hemos tenido en cuenta todas las edades; tanto niños y niñas como adultos.
¿Llegarán a tiempo para Reyes?
En la página de cada producto, Amazon indica si va a llegarte antes del 6 de enero.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de diciembre de 2025.
