Se añaden nuevos delitos a la causa por violación contra Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega

Siguen las malas noticias para la familia real noruega. A los recientes problemas de salud del rey Harald y la polémica por los estrechos vínculos de Mette-Marit con el pederasta Jeffrey Epstein, se suma que se siguen añadiendo cargos a la larga lista de delitos a los que se está enfrentando el primogénito de la princesa en un juicio. La Fiscalía noruega ha informado este martes de que ha añadido nuevos delitos a la causa contra Marius Borg Høiby, que se sienta en el banquillo desde el pasado 3 de febrero —y se espera que hasta el próximo 19 de marzo— acusado, entre otras cosas, por cuatro casos de violación.

El pasado 1 de febrero, antes de que se iniciara el proceso, el hijo de Mette-Marit de Noruega, nacido de una relación anterior a la que mantiene con el príncipe heredero Haakon, fue arrestado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona. Por ello se dictó prisión preventiva contra él. El fiscal Sturla Henriksbø ha declarado este martes al diario Aftenposten que, a raíz de ese incidente, Høiby afronta ahora dos nuevos cargos: por quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona y por comportamiento desconsiderado —los cargos por amenazas y agresión no han sido incluidos finalmente en la acusación—.

Según declaró al mismo medio uno de sus abogados, Petar Sekulic, el joven, de 29 años, y que no forma parte de la casa real noruega aunque ha sido uno más de la familia, se declara culpable de las dos nuevas acusaciones. “También ha accedido a que la acusación adicional sea incluida en la causa principal”, afirmó Sekulic. Estos se suman así a una acusación que incluye 38 delitos (40 ahora), entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Høiby ha admitido agresiones y otros delitos menores, pero se ha declarado no culpable de las violaciones, que considera fueron sexo voluntario, así como de filmar sin consentimiento a varias mujeres y de maltrato. El 4 de febrero, al testificar por primera vez en la sala 250 del tribunal de Oslo, argumentó tener “una necesidad extrema de afirmación. Mucho sexo, mucho alcohol. Pocos pueden identificarse con la vida que he llevado. Muchas fiestas, alcohol, algunas drogas”, se justificó.

El pasado 25 de febrero, una de las exparejas del acusado —la única presunta víctima de la que se conoce la identidad—, la influencer Nora Haukland, declaró en el tribunal que durante su relación, entre 2022 y 2023, era frecuente que el hijo de Mette-Marit la agarrara del cuello, además de asegurar que él era controlador respecto a su aspecto y a sus decisiones profesionales.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado, y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas. A pesar de esto, está siendo seguido con especial interés por la opinión pública, y llega en un mal momento reputacional para Mette-Marit por las nuevas informaciones respecto a su relación con el fallecido millonario Jeffrey Epstein, a quien escribió incluso después de que este fuera condenado por abuso sexual en 2008, y por lo que ha tenido que pedir perdón.

Después de que fuera arrestado por primera vez en agosto de 2025, el hijo de Mette-Marit admitió tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psíquicos. No obstante, se declaró no culpable en su primer día de juicio y durante su primera declaración, el 4 de febrero, aseguró que “la prensa me ha acosado desde que tenía tres años”.