A los que les chiflan las velas les encantará este regalo de Navidad con riquísimos olores

Si estás buscando regalos de última hora para hacer en Navidad a una persona a la que le encantan las manualidades y, además, le encantan los aromas y siempre está muy preocupada por los olores cada vez que entra en cualquier sitio, este kit para hacer velas es uno de esos regalos originales que nadie se espera y que realmente, si se lo haces a la persona adecuada, es todo un acierto.

Este kit para hacer velas aromáticas desde cero es un estupendo regalo tanto para adultos como para adolescentes. Está diseñado para que los amantes de las velas aromáticas puedan aprender a hacer velas creando sus propias velas con aromas personalizados, sin necesidad de comprar nada extra.

Incluye todo lo necesario dentro del paquete

Una de las cosas que más se agradecen en este tipo de kits es que la persona que está interesada en utilizarlo no tiene que preocuparse por nada, ya que todo lo que necesita está incluido dentro de la caja.

4 paquetes de 122 gramos de cera.

500 ml de crisol de cera a prueba de calor.

100 mechas de velas de algodón.

112 pegatinas de mechas de velas.

2 soportes de mechas de velas.

9 latas de velas.

1 agitador de mezcla.

8 colores de cera de velas.

6 aceites perfumados.

1 guía paso a paso.

Combina los 6 aceites esenciales para crear tus propios aromas

Los seis aceites esenciales incluidos (lavanda, eucalipto, menta, naranja, hierba limón y árbol de té) encajan muy bien tanto para mezclarlos entre sí y experimentar con diferentes aromas como para utilizarlos uno a uno y disfrutar de la pureza de su aroma. Puedes experimentar combinando los aceites para crear una vela más fresca para la mañana u otra con un aroma más denso para crear un ambiente relajante por la noche.

Cera de soja y aromas para el día a día

La cera es 100% soja, lo que es especialmente beneficioso para que la combustión de la vela sea más limpia y el aroma se pueda liberar de forma progresiva, sin resultar cargante. El resultado de las velas aromáticas que puedes crear aquí es el tipo de vela que la gente suele encender mientras lee, para ayudar a mantener la concentración mientras se trabaja o simplemente para relajarse. Si la persona a la que le vas a hacer el regalo disfruta regalando velas a sus amigos y encendiendo un tipo de vela diferente en cada habitación de su casa, con este kit seguro que das en el clavo.

Muy fácil de usar incluso si nunca has hecho una vela

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas después de más de 1.000 unidades vendidas en Amazon solamente durante el mes pasado, este kit para hacer velas se ha consolidado como el más vendido de su categoría. Gracias a que incluye todo el material necesario y a que no hace falta tener experiencia previa, el proceso de aprendizaje para usarlo es bastante sencillo, rápido y entretenido.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas velas se pueden hacer con el kit?

Depende del tamaño que se haga cada vela, pero el contenido da para varias tandas.

¿La cera de soja mancha o es difícil de limpiar?

La cera de soja es bastante agradecida. Si se derrama un poco, se limpia fácilmente con agua caliente y jabón una vez solidificada.

