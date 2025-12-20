20 regalos de última hora que llegarán a tiempo por Navidad hasta tu casa y que no parecen improvisados

20 regalos de última hora que llegarán a tiempo a casa esta Navidad.

Si estás suscrito al servicio Prime del gigante del comercio electrónico, cualquiera de estos presentes se entregarán sin coste antes del próximo 25 de diciembre

Por estas fechas, cuando queda muy poco tiempo para que llegue el día de Navidad, en EL PAÍS Escaparate siempre estamos pendientes de la búsqueda incesante de regalos que lleguen antes del día señalado a casa en este periodo navideño. Entre las plataformas online más conocidas que suelen enviar los pedidos a tiempo, Amazon siempre destaca.

Porque, si eres un suscriptor de Amazon Prime, las entregas a domicilio se hacen en menos de 24 horas o, como mucho, en las siguientes 48 horas. Así que, nos hemos puesto manos a la obra y hemos conformado una selección de regalos muy interesantes que, sí o sí, van a llegar antes de Navidad a la puerta de casa de los lectores de EL PAÍS Escaparate que estén suscritos a este servicio. [Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Monedero con diseño de goma de borrar

A la venta en los típicos colores pastel que tanto les caracteriza, este monedero tiene el espacio suficiente para llevar unas monedas, un par de tarjetas y hasta un mechero. Su práctico mosquetón de aluminio hace posible que se cuelgue de cualquier bolso o mochila.

Monedero con diseño de goma de borrar. CORTESÍA DE AMAZON

‘Pack’ de seis bálsamos labiales de distintos sabores

“Es un regalo muy chulo: a mi hija le gustaron mucho. Huelen genial y el formato está fenomenal”, indica una usuaria. Este juego de seis bálsamos labiales recuerda a los sabores clásicos de la niñez: Coca Cola, Vainilla, Coca Cola versión cereza, Sprite, Vainilla, Fanta y Fanta Fresa.

‘Pack’ de seis bálsamos labiales de distintos sabores. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de cervezas Alhambra Reserva 1925

De fermentación lenta, este lote de diez cervezas (de 22,5 cl de tamaño) será el acompañamiento ideal en muchas celebraciones navideñas. En Amazon, ya reúne una nota media elevada: 4,5 sobre 5 estrellas. Incluye una tabla para colocar el aperitivo.

Lote de cervezas Alhambra Reserva 1925. CORTESÍA DE AMAZON

Nestlé Caja Roja

11 variedades de bombones elaborados con leche fresca conforman la caja sorpresa de dulces más clásica de la Navidad. Solo el mes pasado se han vendido más de 2.000 unidades en Amazon.

Nestlé Caja Roja. CORTESÍA DE AMAZON

Infusor de té con acabados en acero inoxidable

A la venta en varios tamaños, este práctico accesorio evitará que sigas consumiendo bolsitas de té a diario: resulta ideal para colocar hojas de té sueltas e incluye un mayor número de orificios ultrafinos para lograr una infusión más pura y con menos residuos.

Infusor de té con acabados en acero inoxidable. CORTESÍA DE AMAZON

Toalla XXL de microfibra para el coche

“La capacidad de absorción es excelente. No deja pelusas y se comporta bien incluso en superficies delicadas, como la pintura o los cristales del coche”, asegura un usuario. Se puede elegir en varios colores y es capaz de absorber hasta 10 veces su peso en agua.

Toalla XXL de microfibra para el coche. CORTESÍA DE AMAZON

Calcetines de algodón térmicos con diseño de mascotas

Los calcetines más divertidos de esta Navidad tienen un diseño gatuno inconfundibles. Es un lote de prendas unisex y confeccionadas en 100% algodón.

Lote de calcetines divertidos con diseño gatuno. CORTESÍA DE AMAZON

Estuche de vino Protos con dos botellas de Tempranillo

En toda mesa donde haya amantes del vino, este pack de vinos no puede faltar acompañando a las mejores viandas. Se trata de un elegante vino elaborado al 100% con uvas de tinto fino de la Ribera del Duero con seis meses de crianza en roble americano.

Ahora, con un 16% de descuento.

Estuche de vino Protos con dos botellas de Tempranillo. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de lectura flexible con modo memoria incluido

Se trata del accesorio más deseado en Amazon de su categoría. Roza la excelencia en su nota, cuenta con protección ocular y dispone de tres iluminaciones y cinco niveles de brillo.

Luz de lectura para leer a oscuras. CORTESÍA DE AMAZON

Mini batería externa con soporte integrado

Compatible con la inmensa mayoría de móviles y sistemas operativos, este pequeño accesorio es la mejor forma que tenemos en cualquier momento de proveer de energía a nuestro smartphone. Su capacidad es de 5.000 mAh y pesa menos de 90 gramos.

72% de descuento, ahorra 36 euros.

Mini batería externa con soporte integrado. CORTESÍA DE AMAZON

Diadema con auriculares integrados para dormir

Se trata de un regalo original con el que escuchar tus playlists o podcasts favoritos: este tipo de diadema es un obsequio para gente que hace running o, simplemente, sale a pasear sin necesidad de llevar los auriculares a mano. El producto se carga en solo dos horas.

Estos auriculares para dormir son muy cómodos. © Amazon

Perfume Calvin Klein Be unisex

Notas de bergamota, lavanda especias blancas y sándalo: así es este perfume, de la marca Calvin Klein, de fragancia duradera e ideal tanto para chico como para chica. Su capacidad es de 100 ml.

Perfume Calvin Klein Be de fragancia duradera (200 ml). CORTESÍA DE AMAZON

Jamonero con cuchillo y chaira incluidos

Jamones y paletillas son dos productos estelares de la gastronomía en muchos hogares españoles. Pero, si se desea hacer un corte perfecto, es conveniente hacerse con un jamonero con soporte como el de la imagen. ¡Ya es el más vendido en Amazon!

Jamonero. AMAZON

Cartera de fibra de carbono con bloqueo RFID

Es la más vendida de su categoría en Amazon y una excelente oportunidad de regalo. Puede albergar un máximo de diez tarjetas e incluye un compartimento separado para guardar billetes. Su monedero externo con cierre de cremallera le aporta mayor comodidad.

Ahora, con un 21% de descuento.

Cartera de fibra de carbono con bloqueo RFID. CORTESÍA DE AMAZON

Manta eléctrica lumbar con nueve ajustes de temperatura

“Es fantástica, calienta perfectamente y el material es suave. Muy buena compra”, comenta, con satisfacción, un comprador. Sus grandes dimensiones (de 43 x 84 cm), abarcan grandes zonas del cuerpo como la espalda, el cuello, el abdomen o las piernas. Esta almohadilla térmica ofrece cuatro ajustes de temporizador con apagado automático.

Manta eléctrica lumbar con nueve ajustes de temperatura. CORTESÍA DE AMAZON

Limpiador facial eléctrico

Dejar la piel más suave y tersa también se consigue mediante un limpiador como el de la imagen. Es muy silencioso e incluye una innovadora tecnología de microcirculación bidireccional para una limpieza más en profundidad. Posee dos modos y dos velocidades.

Limpiador facial eléctrico. CORTESÍA DE AMAZON

Reloj inteligente Xiaomi Redmi 5 Active

Con más de 14,000 valoraciones, este smartwatch es un imprescindible para todos aquellos que desean probar a regalar una pulsera de actividad sin dejarse mucho dinero en el intento. Se puede elegir entre 140 deportes y su autonomía supera los 15 días.

Reloj inteligente Xiaomi Redmi 5 Active. CORTESÍA DE AMAZON

Plancha de pelo BaByliss con tecnología iónica

Se trata de unas planchas de pelo más vendidas en estos momentos: proporciona seis temperaturas ajustables con temperaturas máximas de hasta 235 grados. Todo ello, junto a sus placas de cerámica de titanio, garantizan unos resultados libres de encrespamiento.

54% de descuento, ahorra 37,91 euros.

Plancha de pelo BaByliss con tecnología iónica. CORTESÍA DE AMAZON

Surtido de cápsulas de café en ocho sabores (80 unidades)

Compatibles con las cafeteras L’OR Baristas y con máquinas Nespresso, este lote de cápsulas conservas aromas refinados y potentes, ideales para usarlos en un café corto o largo, afrutado o con cuerpo, también descafeinado, por supuesto. Sus intensidades varían del número 6 al 11.

Surtido de cápsulas de café en ocho sabores (80 unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Altavoz inalámbrico Marshall con diseño profesional

¿Llevas todo el año deseando regalar el altavoz inalámbrico de moda con calidades prémium? Pues no busques más. Este modelo ofrece más de 30 horas de reproducción continuada y, dado su diseño elegante, luce genial en cualquier rincón del hogar.

50% de descuento, ahorra 89,10 euros.

Altavoz inalámbrico Marshall. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos de última hora que llegan a casa

¿Cómo se indica en plataformas como Amazon si el pedido va a llegar a tiempo por Navidad?

En el lateral derecho, donde se muestra las entregas por días, el gigante del comercio electrónico suele indicar cuándo se va a realizar el pedido y con cuánta antelación de días. O, por el contrario, si se entregará más tarde del día de Navidad.

