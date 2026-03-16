Resultados y reacciones políticas tras las elecciones de Castilla y León, en directo | Los partidos analizan el resultado electoral en Castilla y León

El PP gobernará de nuevo con dos diputados más (33) mientras que el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura | Vox no cumple las expectativas

Los partidos analizan este lunes los resultados de las elecciones del domingo en Castilla y León, donde el PP ha vuelto a ser el partido más votado, con 33 procuradores (+2) y el 35,45% de los sufragios, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de Vox, que no cumplió las expectativas y solo ganó un procurador más, hasta 14. Mientras, el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura y consigue 30 diputados , dos más de los que tenía. A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño. Tampoco Ciudadanos. Entre los partidos provinciales, UPL consigue tres procuradores, Por Ávila, uno y Soria Ya, otro.

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