Resultados y reacciones políticas tras las elecciones de Castilla y León, en directo | Los partidos analizan el resultado electoral en Castilla y León
El PP gobernará de nuevo con dos diputados más (33) mientras que el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura | Vox no cumple las expectativas
Los partidos analizan este lunes los resultados de las elecciones del domingo en Castilla y León, donde el PP ha vuelto a ser el partido más votado, con 33 procuradores (+2) y el 35,45% de los sufragios, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de Vox, que no cumplió las expectativas y solo ganó un procurador más, hasta 14. Mientras, el PSOE recupera el pulso tras las debacles de Aragón y Extremadura y consigue 30 diputados , dos más de los que tenía. A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño. Tampoco Ciudadanos. Entre los partidos provinciales, UPL consigue tres procuradores, Por Ávila, uno y Soria Ya, otro.
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Nadie lo habría dicho en el PP. Que Alfonso Fernández Mañueco, el candidato con más años de Gobierno a sus espaldas ―y, por tanto, con mayor desgaste― sería el que mejor rendimiento iba a lograr en el PP en las tres últimas elecciones autonómicas. La victoria del candidato popular vuelve a ser incompleta, porque con 33 procuradores necesitará a los 14 de Vox para gobernar (la mayoría absoluta está en 42), pero en Castilla y León el PP logra salir del ciclo de victorias agridulces y se refuerza.
El PSOE ha cogido oxígeno en Castilla y León. No ha logrado el objetivo de desbancar al PP, que gobierna de forma ininterrumpida desde 1987, pero ha roto la inercia negativa de Extremadura y Aragón con un leve repunte en votos (menos de un punto) y dos escaños más. Carlos Martínez, alcalde de Soria que se ha presentado por primera vez a las elecciones autonómicas, saca a los socialistas del desánimo tras los malos resultados anteriores, en plena estrategia de Pedro Sánchez para reactivar al electorado de izquierdas con su posicionamiento en contra de Donald Trump, que ha marcado la recta final de la campaña del PSOE.
Las secciones censales son áreas donde viven alrededor de 1.000 personas. En las ciudades pueden comprender apenas dos manzanas. El siguiente mapa muestra, calle a calle, qué partido ha conseguido más votos en cada una. También puede usar los filtros del mapa para ver los apoyos de cada partido o el cambio desde 2022 en cada sección.
Las primarias del Partido Popular de Castilla y León en 2017 cambiaron la vida de Alfonso Fernández Mañueco, pero podrían haber cambiado también la historia del PP. El presidente de la Junta, que entonces era alcalde de Salamanca, la ciudad en la que nació hace 60 años, ganó aquella elección interna contra el criterio de su predecesor, Juan Vicente Herrera. Pese a que Mañueco era su secretario general, Herrera aupó a otro candidato, el alcalde de León, Antonio Silván. Mañueco consiguió imponerse a su rival en las primarias, pero estuvo a punto de haber tenido enfrente a un contrincante de Palencia mucho más peligroso: Pablo Casado.
El PP ganó este domingo con holgura las elecciones en Castilla y León, pero, al igual que sucedió en diciembre en Extremadura y el mes pasado en Aragón, dependerá de la ultraderecha para formar Gobierno. Alberto Núñez Feijóo apostó por una sucesión de cuatro comicios autonómicos en poco más de un semestre con el doble objetivo de beneficiarse de la debilidad socialista y mermar su dependencia de Vox. A la espera de lo que ocurra en Andalucía, puede exhibir tres claros triunfos, pero su estrategia le sigue dejando en manos de Santiago Abascal. La derecha moderada ha facilitado a un partido antisistema la llave de los Ejecutivos de tres comunidades que suman 4,8 millones de habitantes y una legitimación añadida en autonomías cuyos gobiernos abandonó ruidosamente en 2024 por puro tacticismo.
El Partido Popular ha ganado las elecciones y mantendrá el gobierno con el permiso de Vox. Los populares crecen cuatro puntos desde las autonómicas de 2022, pero retroceden desde las generales de 2023 y las europeas de 2024. Analizamos los resultados en siete claves.
Las urnas en Castilla y León han dado un pequeño vuelco a la tendencia política que habían marcado las últimas convocatorias electorales. El PP mejora sus resultados después de casi cuatro décadas en el Gobierno y ralentiza la crecida de Vox, que, aunque progresa, lo hace de forma modesta, con lo que parece haber tropezado con su techo. Por primera vez en mucho tiempo, los comicios autonómicos en la comunidad más extensa de España refuerzan al bipartidismo. Porque el PSOE no solo detiene su caída, sino que incluso logra mejorar ligeramente sus resultados. Lo que no cambia con respecto a las dos elecciones anteriores en Extremadura y Aragón es el dominio indiscutible del conjunto de la derecha, que alcanza su máximo histórico, con más del 54% de los votos.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este lunes, marcada por la jornada electoral en Castilla y León, que dejó algunas sorpresas. El PP volvió a ganar y ganó dos diputados (33), evitando la tendencia a la baja que había experimentado en Extremadura y Aragón. También el PSOE invirtió su deriva al sumar dos procuradores a los 28 que tenía, con un candidato alejado de Moncloa. Mientras, Vox, que soñaba con rozar la veintena de escaños, se tuvo que conformar con 14, uno más de los que tenía, aunque seguirá siendo clave para formar gobierno. a la izquierda del PSOE sí hubo debacle, pues ni Sumar ni Podemos lograron escaño, lastrados por los regionalistas: UPL sacó tres, Por Ávila, uno y Soria Ya, otro.
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