Carlos Martínez da oxígeno al PSOE con dos escaños más y un leve repunte en votos

El PSOE ha cogido oxígeno en Castilla y León. No ha logrado el objetivo de desbancar al PP, que gobierna de forma ininterrumpida desde 1987, pero ha roto la inercia negativa de Extremadura y Aragón con un leve repunte en votos (menos de un punto) y dos escaños más. Carlos Martínez, alcalde de Soria que se ha presentado por primera vez a las elecciones autonómicas, saca a los socialistas del desánimo tras los malos resultados anteriores, en plena estrategia de Pedro Sánchez para reactivar al electorado de izquierdas con su posicionamiento en contra de Donald Trump, que ha marcado la recta final de la campaña del PSOE.

Los socialistas ganan un escaño en Soria a costa de los localistas de Soria ¡YA!; otro en Valladolid, en detrimento de la izquierda alternativa de Podemos y Sumar y, un tercero, en Segovia con un procurador nuevo que se reparte en esta provincia por el aumento de su población. Por el contrario, el PSOE pierde un representante en Burgos, donde hace cuatro años mantuvieron el quinto procurador por un puñado de votos.

Tras el recuento, el candidato socialista ha comparecido en Soria: “Daban al PSOE por amortizado y no lo estábamos tanto”, ha asegurado Martínez, que ha defendido que el PSOE ha sabido “permear en el territorio”. “Hemos sabido entender la problemática de la ciudadanía”, ha defendido el socialista que, tras felicitar a Fernández Mañueco, ha sentenciado que estas elecciones solo han dado una “prórroga” al PP.

“Nosotros lo hemos dado todo y aquí está el PSOE como alternativa sólida de cambio”, ha apostillado antes de animar a pensar “en el partido de vuelta”, es decir en las próximas autonómicas. “La ciudadanía le ha dicho a Vox que si sigue siendo la muleta del PP tiene sus días contados, por tanto tenemos que estar muy atentos a las negociaciones de estos días”, ha finalizado.

El PSOE tiene dos escaños más que en 2022 aunque no logra el que habría sido su tercer triunfo en la comunidad. Durante la campaña, el Partido Socialista ha jugado con la opción de ser primera fuerza política y ha llegado incluso a ofrecer al PP un acuerdo para que gobierne la lista más votada, que el candidato popular rechazó de entrada.

La candidatura del todavía alcalde de Soria, en el cargo desde 2007 y que renunciará al bastón de mando cuando tome posesión del acta en las Cortes, obtiene 13.000 votos más (375.000) y sube 0,73 puntos de apoyo (del 30,02% al 30,75%). Se trata del candidato menos sanchista de este ciclo electoral porque Martínez nunca ha apoyado al presidente en los procesos internos del PSOE. Fuentes socialistas atribuyen estos registros al perfil del candidato, que no procede del Gobierno como Pilar Alegría, en Aragón, o María Jesús Montero, que será la próxima dirigente socialista en presentarse a las elecciones, en Andalucía, donde las encuestas no son favorables.

Los socialistas de Castilla y León entienden que el resultado avala la campaña sui generis de Martínez, a quien Ferraz ha dado libertad total a los organizadores de cada provincia. A efectos prácticos, es como si hubiera habido nueve campañas paralelas. José Luis Rodríguez Zapatero ha contribuido y ha sido percibido como un revulsivo, como en las generales de 2023, en su regreso a una campaña electoral, con mítines en León, Segovia y Ávila. Cambiemos el futuro, la canción con un toque canalla e ínfulas de Rosendo con la que empezaban los mítines, creada con inteligencia artificial por unos empleados del partido, resume el buen ambiente que ha reinado.

La candidatura de Martínez esquiva además con claridad el suelo socialista de 25 diputados en las Cortes castellanoleonesas que algunos dirigentes temían. Y es un chute de optimismo tras el hundimiento en las extremeñas, donde el PSOE perdió 10 escaños (zozobró de 28 a 18), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%). En Aragón se igualó el peor resultado, de 18 escaños, pero el castigo fue más liviano: cinco escaños y 38.500 votos menos y un respaldo 5,2 puntos inferior (24,5%) al de las autonómicas de 2023.

Los socialistas, que han apelado a la concentración del voto útil del electorado progresista en una comunidad donde la competencia a su izquierda era testimonial y camino de ser extraparlamentaria a diferencia de Extremadura y Aragón, han conseguido de ese modo el sexto procurador por Valladolid. La rivalidad, más que con Podemos e IU por sus votantes más pragmáticos era con Soria ¡YA! y Unión del Pueblo Leonés (UPL) y en ambos casos el PSOE ha se ha impuesto.

El tirón de la marca personal de Martínez, alcalde las últimas cinco legislaturas, con mayoría absoluta desde 2011, ha permitido a los socialistas recuperar parte del terreno que perdieron en los comicios de 2022. La subida de uno a dos procuradores en la provincia se daba por descontada a costa de la formación localista de Soria ¡Ya!, que hace cuatro años dio una sacudida al tablero e irrumpió en las Cortes como una de las fórmulas de éxito de la España Vaciada con tres diputados. Aquella victoria de los sorianistas por 18.390 votos se sustentó en gran medida tras arrebatar más de 10.000 votos al PSOE. La traducción fueron dos escaños menos. El PSOE compensa ahora de forma parcial el zarpazo de entonces: la crecida de Vox ha hecho imposible recuperar el tercer procurador en una provincia en la que han concurrido cuatro formaciones para cinco procuradores. La candidatura de Martínez se queda con el alivio de volver a ser primera fuerza en la provincia, con el mensaje en clave orgánica que también supone.

El PSOE también salva una situación peliaguda en León. El incendio orgánico en la provincia con más militantes de la federación (3.000 de 10.000) finalmente no le ha pasado factura al partido y no lo ha exprimido UPL. El enfrentamiento entre la dirección provincial que encabeza Javier Cendón y José Antonio Díez, regidor de la capital provincial y que además es secretario general de la mayor agrupación de la comunidad, con un millar de afiliados, no se ha traducido en la pérdida de un procurador. Los socialistas incluso se mantienen como la fuerza más votada, superando por menos de mil votos al PP gracias a su músculo en el Bierzo.

Un ejemplo de la tensión acumulada los últimos meses es que Díez, defensor del leonesismo, un sentimiento muy arraigado y transversal en la provincia castellanoleonesa que más población ha perdido en números absolutos en las cuatro décadas de gobiernos del PP (80.700 de 178.000), ha sido excluido de los oradores de los mítines organizados desde la precampaña, sin que Ferraz haya intervenido. Fuentes de la dirección federal reconocen que “no es normal” no contar con un alcalde en una de las pocas capitales de provincias que gobiernan tras la debacle de 2023. Sin ir más lejos, Diez fue invitado a asistir como un militante más en la reaparición de Rodríguez Zapatero, tras la polémica por sus cobros de 463.000 euros por consultorías escritas y orales a la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, empresario imputado en el caso Plus Ultra, en una campaña tras su ausencia de las de Extremadura (estuvo en la precampaña) y de Aragón. El alcalde lo consideró un desaire y no acudió. Ferraz y la ejecutiva de Castilla y León es consciente del problema pero nadie le ha puesto remedio. Martínez, que sale de las elecciones consolidado, sabe que tendrá que arremangarse. Pero por el momento se lleva la medalla de haber salvado al PSOE, y a Sánchez, al que no apoyó ni en las primarias de 2014 ni en las de 2017, de otra noche aciaga.