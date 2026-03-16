Feijóo presiona a Vox para llegar a un acuerdo: “Solo han puesto excusas y ya está bien”

El frenazo de Vox en las elecciones de Castilla y León ha permitido a Alberto Núñez Feijóo presionar con fuerza este lunes a los de Santiago Abascal para que, de una vez por todas, se avengan a un acuerdo con el PP. Dos veces ha repetido el líder del PP la fórmula de “ya está bien” dirigiéndose a los ultras en su discurso en abierto ante la Junta Directiva Nacional del PP. Feijóo se ha quejado de que nadie conoce “ninguna objeción de fondo” de Vox al documento marco para la negociación del PP, y les ha instado a un pacto “para que el PP lidere los Gobiernos con el apoyo de Vox”. “Nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas y ya está bien”, ha subrayado el líder del PP ante la plana mayor del partido reunida en Génova, 13. Feijóo deja abierta la fórmula de Gobierno, aunque el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado a su llegada a la sede que él quiere gobernar en solitario. No parece que esa sea la intención de Vox, según las palabras de Santiago Abascal este mismo lunes, así que ese se dibuja como el nuevo tira y afloja entre los dos partidos de la derecha tras las elecciones.

“Ya está bien. Ya le fallamos a la gente en julio de 2023″, ha subrayado Feijóo dirigiéndose a Vox de nuevo. “La estabilidad no es una concesión al PP. Es una obligación a los ciudadanos. Es el respeto que le debemos a la mayoría. O se están mirando encuestas, o se está mirando lo que le conviene a España. O se está en que todo siga igual, o con el cambio”, ha incidido el líder del PP presionando a los ultras. Los populares creen que el bloqueo de los Gobiernos de Extremadura y Aragón ha pasado factura a Vox y explica parte de su resultado este domingo en Castilla y León, donde los de Abascal han crecido apenas un procurador y algo más de un punto de porcentaje de voto, aunque han alcanzado un nuevo techo en el 19%, pero ralentizando su crecimiento de Extremadura y Aragón. Así que Génova persiste en la estrategia de culpar a Vox de lo que presenta como una táctica obstruccionista de sus Gobiernos.

“Nos corresponde liderar porque así lo han marcado los ciudadanos. Cuando los ciudadanos hablan en las urnas, se les escucha. No se les interpreta”, ha incidido el líder popular, en mensajes todos dirigidos a Vox. “Lo que toca ahora es responsabilidad. Con los votantes y con Castilla y León y con España. Hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara. Esa mayoría merece respeto. La gente ha votado y decidido. Lo que nos corresponde es entendernos. No podemos convertir la esperanza en frustración ni la ilusión en orfandad”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova. Álvaro García

Feijóo ha presentado el documento marco del PP para las negociaciones como “el punto de partida” más las “particularidades de cada territorio” y no ha apostado por ninguna fórmula de Gobierno, es decir, que deja la puerta abierta tanto a Ejecutivos de coalición como a apoyo externo de la extrema derecha. Abascal, en cambio, ha apostado hoy porque Vox entre en los tres Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El líder del PP se ha dirigido también en su discurso al PSOE y ha denostado sus interpretaciones del resultado de las elecciones en Castilla y León, en las que los socialistas rompieron su tendencia a la baja y crecieron dos escaños. “Ya sabemos cómo funciona esto. Hoy escucharemos a todos los partidos decir que han ganado. He llegado a una conclusión: ¿quién soy yo para quitarle la ilusión a nadie?“, ha ironizado entre risas de los miembros de la Junta Directiva Nacional. Y ha abundado: ”Me sumo a la alegría del PSOE por haber perdido las elecciones. Por haberse convertido en un partido incapaz de disputarnos el Gobierno. Por ser un partido competitivo y pequeño. Si ellos están contentos de haber convertido al PSPE en un partido perdedor, nosotros también estamos contentos".

Tras una noche de celebración, que se alargó varias horas después de hablar pletórico ante los miembros del PP de Castilla y León congregados en un hotel en Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco ha acudido a la sede de Génova para recibir el calor de los cargos del Partido Popular bajo el mismo ritual que los otros dos barones autonómicos que le han precedido en el carrusel electoral. Allí, el presidente en funciones de la Junta y candidato a las elecciones ha insistido en que quiere “dialogar” desde mañana mismo con Vox, pero para ser investido en un gobierno en solitario. Mañueco quiere así un acuerdo marco de legislatura para cuatro años que incluya sacar adelante los Presupuestos regionales y que tome como “base” los postulados del pacto sellado con la formación de Santiago Abascal en 2022. Entonces, sin embargo, los ultras sí entraron en el Ejecutivo.

Desde la izquierda, Fernando López Miras, Jorge Azcón, María Guardiola, Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Díaz Ayuso y Gonzalo de Capellán, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP de Madrid. Álvaro García

“Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario”, ha señalado el candidato del PP a los medios. “Lo mejor para mi comunidad ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos y además una estabilidad política”, ha añadido Mañueco. “No se trata de sillones, no se trata de sentarnos en el gobierno o no, tenemos que hacer un proyecto de futuro”, ha remachado el barón popular.

A la sede de Génova también han acudido Jorge Azcón, presidente en funciones y candidato del PP de Aragón; y la presidenta en funciones y aspirante popular en Extremadura, María Guardiola. Ambos tienen sus ejecutivos pendientes de los movimientos de Vox y han dejado la pelota en su tejado para que muevan ficha después de que Mañueco les haya frenado en las urnas. Los dirigentes sostienen equipos de sendos dirigentes sostienen que ahora, una vez pasada la campaña en Castilla y León y tras no haber alcanzado Vox el ansiado 20%, las conversaciones se “intensificarán” y acelerarán las negociaciones.

Azcón no ha terminado de concretar si quiere un Gobierno de coalición, buscando que los ultras se pronuncien ya. “Lo que toca ahora es que sepamos qué es lo que quiere. Vox tiene que decidir si quiere mojarse”, ha apuntado el candidato del PP en Aragón. “Tendrán que contar a los españoles si quieren ser un partido de gobierno. En democracia hay que sentarse a tomar decisiones. Todos sabemos que gobernar es difícil”, ha sentenciado. Guardiola tratado de escabullirse de las cámaras y se pronunciado, escueta. “Yo no he parado de tener contactos y de trabajar”, ha afirmado la presidenta en funciones de Extremadura tres días después de que su Gobierno acordase con los ultras un decreto ley para mitigar las consecuencias de seguir en funciones tres meses después de los comicios. Miembros de su ejecutivo sostienen que haber tumbado por segunda vez la investidura de la dirigente extremeña ha “penalizado” a la extrema derecha en las urnas de este domingo.