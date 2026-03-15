Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que aún no se dan las condiciones para un acuerdo con Irán

Trump dice Irán ha pedido un acuerdo, pero que las condiciones aún no son suficientemente buenas

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada, en una entrevista telefónica con la NBC ha dicho que Irán quiere llegar a un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, pero que él no está dispuesto porque por ahora los términos [de un acuerdo] no son lo suficientemente buenos". No ha detallado qué terminos serían esos, aunque sí ha señalado que el compromiso iraní de abandonar su programa nuclear estaría entre ellos.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, ha expresado el mandatario norteamericano en la entrevista, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

También ha dicho en la misma entrevista que varios países se han comprometido a participar en una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, aunque tampoco ha especificado cuáles son. “No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea”, ha apostillado.

En lo que al devenir de la ofensiva estadounidense contra Irán, Trump ha hecho hincapié en la superioridad de sus fuerzas y ha señalado que la capacidad iraní se limita a “lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance”. Este, ha declarado, es “el único poder que tienen (las fuerzas iraníes) y se puede neutralizar con relativa rapidez”.

En la misma entrevista, Donald Trump ha puesto en duda que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, esté con vida tras no presentarse frente a las cámaras para su primer pronunciamiento oficial este jueves. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo (...). He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, ha dicho. (Agencias)