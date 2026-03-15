Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump dice que aún no se dan las condiciones para un acuerdo con Irán
Al menos 14 muertos en ataques israelíes en varias localidades de Líbano | Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “abandonen Irak de forma inmediata”
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada, en una entrevista telefónica con la NBC ha dicho que Irán quiere llegar a un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, pero que él no está dispuesto porque por ahora los términos [de un acuerdo] no son lo suficientemente buenos". No ha detallado qué terminos serían esos, aunque sí ha señalado que el compromiso iraní de abandonar su programa nuclear estaría entre ellos. Mientras, los ataques cruzados han seguido una madrugada más. Israel ha atacado varios objetivos en Líbano (Nabatieh, Sidón y Al Qatrani), matando al menos a 14 personas, cuatro de ellas menores, mientras que Irán ha causado al menos dos heridos en un ataque sobre Tel Aviv. Además, Kuwait, Emiratos y Arabia saudí han denunciado ataques de misiles iraníes.
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Que los arquitectos del conflicto que se ha desatado en Oriente Próximo no hayan valorado los efectos colaterales de las hostilidades en la economía mundial es ya una obviedad. Una situación que tiene derivadas geopolíticas tan inimaginables como el levantamiento de las sanciones a Rusia por parte de EE UU.
Al menos 14 muertos, 4 de ellos niños, en los últimos ataques israelíes contra Líbano
Al menos 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, han muerto en una serie de ataques israelíes contra varias localidades del Líbano, según ha informado este domingo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), que cita a las autoridades sanitarias.
Según la agencia, siete personas murieron en un ataque de Israel contra un barrio de la localidad de Nabatieh, en el sur del país, entre ellas cuatro menores. Otras cinco personas resultaron heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés.
Después, otras cuatro personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque en la localidad de Sidón, y tres más perdieron la vida en otro bombardeo contra la localidad de Al Qatrani, también en el sur del país.
Desde el 2 de marzo, cuando Israel comenzó a bombardear el Líbano en respuesta a los ataques del grupo chií Hezbolá, aliado de Irán, los ataques israelíes han matado al menos a 826 personas, según el último recuento, de este sábado, de las autoridades sanitarias libanesas. (EFE)
La cuenta de Donald Trump en la red social Truth no es solo una plataforma para sus anuncios o una ventana a su estado de ánimo; también funciona como un medidor volátil de su paciencia y de su incomodidad con ciertos temas. El de la guerra de Irán ha estado relativamente ausente de sus mensajes. Desde el inicio, hace dos semanas y un día, de la ofensiva conjunta con Israel, Trump ha escrito sobre todo de otros temas: entrevistas de hace semanas a rivales políticos, el Mundial de Fútbol o el gran enemigo en casa: el congresista republicano Thomas Massie.
La Guardia Revolucionaria iraní amenaza con perseguir “sin descanso”a Netanyahu hasta matarlo
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida. “Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, ha indicado el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado emitido por su oficina de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.
La amenaza ha coincidido con el lanzamiento de la 52ª oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, según afirma la Guardia Revolucionaria. (EFE)
Al menos un muerto y varios heridos por un ataque con un dron israelí en Sidón (Líbano)
Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la zona de Sharhabil, en la ciudad meridional de Sidón, en Líbano, ha causado la muerte de un hombre y ha dejado heridos a varios menores, según han informado fuentes locales recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del país (NNA).
Alrededor de las 4.15 horas (hora local, 3.15 en la España peninsular) un dron israelí ha impactado contra un apartamento situado en la mencionada localidad, provocando una explosión que ha dado lugar a un incendio que ha requerido la intervención de bomberos y equipos de rescate, según ha agregado un corresponsal de la cadena Al Manar, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá.
Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver de una persona fallecida en el lugar y han atendido a otros residentes del edificio que presentaban episodios de pánico y dificultades respiratorias como consecuencia de la explosión, incluidos tres niños.
La víctima mortal ha sido identificada como Wissam Taha, un palestino originario del campo de refugiados de Ain al Hilweh y residente en la zona de Sharhabil.
Este incidente se suma a la creciente tensión en la región sur del Líbano, donde al menos 826 personas han muerto y 2.009 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo sobre Líbano, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, con la guerra de Irán como telón de fondo. (EP)
Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudí alertan de nuevos ataques desde Irán
Países del golfo Pérsico como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí dijeron haber interceptado varios ataques lanzados desde Irán durante la noche, entre el sábado y el domingo, al inicio de la decimosexta jornada de conflicto en Oriente Medio.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó de la interceptación de al menos 12 drones en las últimas cuatro horas en varios mensajes publicados en X. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de mayo, Teherán ha respondido con ataques constantes sobre Israel y sobre objetivos estadounidenses en los países del Golfo aliados de Estados Unidos (Efe).
Dos heridos leves a las afueras de Tel Aviv tras el último ataque con misiles desde Irán
Dos personas resultaron heridas de forma leve este domingo en la localidad de Jolón, a las afueras de Tel Aviv, tras el último ataque con misiles desde Irán contra el centro de Israel, dijo en un comunicado el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).
“En la zona de Jolón, los médicos y paramédicos del MDA están prestando atención médica a dos heridos: un hombre de unos 80 años con heridas leves por fragmentos de vidrio y una mujer de unos 80 años con síntomas leves por inhalación de humo”, detalló la organización. El mensaje llega después de que el Ejército israelí avisara de un nuevo ataque con misiles desde Irán. “En los últimos minutos, el Comando del Frente Interno ha enviado una directiva preventiva directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas. Se pide a la población que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones”, detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Trump dice Irán ha pedido un acuerdo, pero que las condiciones aún no son suficientemente buenas
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada, en una entrevista telefónica con la NBC ha dicho que Irán quiere llegar a un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a los bombardeos estadounidenses e israelíes, pero que él no está dispuesto porque por ahora los términos [de un acuerdo] no son lo suficientemente buenos". No ha detallado qué terminos serían esos, aunque sí ha señalado que el compromiso iraní de abandonar su programa nuclear estaría entre ellos.
“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, ha expresado el mandatario norteamericano en la entrevista, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.
También ha dicho en la misma entrevista que varios países se han comprometido a participar en una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, aunque tampoco ha especificado cuáles son. “No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea”, ha apostillado.
En lo que al devenir de la ofensiva estadounidense contra Irán, Trump ha hecho hincapié en la superioridad de sus fuerzas y ha señalado que la capacidad iraní se limita a “lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance”. Este, ha declarado, es “el único poder que tienen (las fuerzas iraníes) y se puede neutralizar con relativa rapidez”.
En la misma entrevista, Donald Trump ha puesto en duda que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, esté con vida tras no presentarse frente a las cámaras para su primer pronunciamiento oficial este jueves. “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo (...). He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, ha dicho. (Agencias)
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este domingo, en el que ya se han registrado ataques cruzados por parte de Israel y de Irán. Kuwait, Emiratos y Arabia Saudí han denunciado nuevos ataques iraníes, mientras que otro ataque ha causado varios heridos en Tel Aviv. Israel ha lanzado un ataque aéreo contra la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, que ha causado un muerto.
Además, las perspectivas de fin del conflicto se enfrían tras las declaraciones de Donald Trump, que ha dicho en una entrevista que ve posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes porque “aún no son lo suficientemente buenos” los términos de un posible acuerdo.
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