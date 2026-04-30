Ucrania eleva de dos a ocho semanas el tiempo máximo que un soldado puede estar en combate

Los militares puedan pasar más de un año en las trincheras sin descansar debido a la amenaza de los drones y a la falta de tropas

El tiempo máximo que un soldado ucranio debía estar en una posición de combate sin descansar eran dos semanas. Así lo establecía hasta este jueves el reglamento del Estado Mayor del ejército. La realidad demostraba que esta norma era imposible de cumplir. Primero por la falta de tropas; segundo, por las enormes dificultades para realizar las rotaciones en el frente de guerra debido la omnipresencia de lo drones enemigos. El comandante en jefe del ejército ucranio, Oleksander Sirski, ha ordenado este jueves que el límite de servicio sin descanso en el frente pase a ser de dos meses.

Dos meses sirviendo en una posición es un margen de tiempo más cercano a la realidad que dos semanas. Pero en muchos casos, sobre todo en la infantería que sirve en primera línea, el periodo sin rotar los supera con creces. Dos meses en las trincheras es la tónica, según explicaban varios testimonios en un reportaje publicado este jueves por EL PAÍS.

En los dos primeros años de la guerra, 2022 y 2023, la infantería podía descansar incluso tras solo una semana de combate debido a que había más reemplazos y a que el transporte a la retaguardia era más fácil por la menor presencia de los drones.

La falta de tropas para relevar a la infantería es tan acuciante que incluso son comunes casos de soldados que han pasado un año sin ser reemplazados. Así lo decía este miércoles en el diario Ukrainska Pravda Olga Reshetilova, Defensora del Soldado de Ucrania. Este cargo fue creado en 2025 por el presidente, Volodímir Zelenski, para proteger los derechos de las más de 800.000 personas que sirven en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Reshetilova reveló las conclusiones de un estudio del Ministerio de Defensa que indica que el límite de servicio sin descanso para la salud mental de un soldado en el frente deben ser 40 días. Cuando se pasa de este plazo, según Reshetilova, “el soldado pierde los ánimos hasta el punto de que le es indiferente sobrevivir o no”.

Historiador, el nombre en clave de un militar del 150º Batallón Separado de Reconocimiento, describía así a este diario el efecto de estar encerrado en una trinchera: “Estás semanas o meses en un espacio minúsculo casi sin poder salir al exterior, tienes que estar siempre agachado o tumbado, hacer tus necesidades allí mismo, físicamente vas perdiendo capacidades y tu cuerpo no responde”. Historiador añadía que lo peor “es la sensación de que se han olvidado de ti, sobre todo cuando te vas quedando sin alimentos, sin agua, sin munición”.

La nueva orden de Sirski llega una semana después de que sacudiera a la opinión pública el caso de cuatro soldados que llevan nueve meses sin alimentos en un refugio de primera línea del frente de Kupiansk, en el este de Ucrania. El récord de permanecer en una posición de combate lo ostenta el médico Serhii Tishchenko: estuvo 471 días, desde agosto de 2024 a octubre de 2025.

Tishchenko relató que la recuperación física fue muy dura, tras vivir tanto tiempo en un espacio de dos metros de ancho por 1,5 metros de alto. El comandante en jefe del Ejército también ha incluido en la nueva orden que los soldados, al salir de la posición, pasen un examen médico y unos días de descanso acorde con la condición de su salud.