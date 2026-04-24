Ucrania usará los 90.000 millones de la UE para la supervivencia del Estado y la guerra

“Recibir este dinero es una cuestión de vida y supervivencia para Ucrania”. Más claro no lo pudo expresar Volodímir Zelenski este miércoles en una entrevista en la televisión CNN. El presidente ucranio se refería al préstamo de 90.000 millones de euros que el Consejo Europeo ha aprobado este jueves a favor de su país. El dinero llega tras meses de retrasos y cuando los economistas advertían de que al Gobierno solo le quedaba recursos en las arcas para llegar a verano.

La guerra ha hundido la economía ucrania, su PIB es un 21% inferior respecto al inicio de la invasión rusa, en 2022, según datos oficiales del Gobierno. La realidad apunta a que las consecuencias del conflicto son peores, según la Escuela de Economía de Kiev (KSE), institución de estudios económicos ucrania. La KSE publicó en febrero un informe en el que establecía que las pérdidas para la economía ucrania presentes y futuras equivalen a tres veces el PIB del país.

A esto hay que sumar unos nueve millones de ucranios que han huido al extranjero durante la invasión, la mayor parte, mujeres y menores de edad. Ucrania ha perdido más del 20% de la población en cuatro años. Si antes de la guerra vivían en la Ucrania libre 41 millones de personas, ahora son 29 millones, según datos de unas jornadas sobre demografía celebradas el miércoles por el medio LB. A los nueve millones en el extranjero hay que sumar los tres millones que se encuentran en provincias ocupadas por Rusia, un 20% del territorio nacional. En esta conferencia se aportó una cifra elocuente: la caída de la población supone para la economía ucrania una pérdida de 120.000 millones de euros anuales.

Los presupuestos del Estado para 2026 prevén un endeudamiento extra para este año equivalente al 18% del PIB. Los ingresos del Estado se han desplomado mientras sus gastos se han disparado: el país tiene ahora unas fuerzas armadas de un millón de militares. Las líneas de financiación exteriores cubren cerca de la mitad de los presupuestos del Estado. El problema es que ahora prácticamente todo el peso recae en Europa porque Washington, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, ha cortado por completo la asistencia a Ucrania.

Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden aportó entre 2022 y 2025 ayuda a Ucrania valorada en 110.000 millones de euros. Esto representaba un tercio del total que suministraban los aliados, según datos del Instituto de Kiel, centro alemán de referencia para el seguimiento de las partidas de asistencia internacional a Ucrania. Estados Unidos ha desaparecido de la ecuación y ahora son sobre todo los países europeos los que deben asumirlo.

El Fondo Monetario Internacional estableció en 2025 en unos 130.000 millones de euros el montante de asistencia exterior mínima que necesitan las arcas públicas ucranias hasta 2027 para mantenerse a flote. Los gastos del Estado previstos para los presupuestos de 2026 son de 94.000 millones de euros y los ingresos, de 56.000 millones. Un problema de primer orden es el endeudamiento acumulado tras cuatro años de guerra.

“La prioridad número uno es recibir este dinero para nuestro ejército, nuestro presupuesto y nuestros ciudadanos”, explicó Zelenski el miércoles en un encuentro digital con periodistas. Las pensiones, los salarios de funcionarios, los servicios públicos y tantas otras obligaciones de la Administración deben continuar, pero la defensa militar del país se traga la mayoría de los recursos. El préstamo de 90.000 millones de la UE permite a Ucrania salvar la pelota de partido este 2026, aunque un informe de la Comisión Europea, publicado el miércoles por el diario Kyiv Independent, advierte que todavía quedan por cubrir cerca de 20.000 millones de euros de las necesidades en defensa.

Ucrania tendrá en 2026 gastos superiores a los 134.000 millones de euros en materia militar, según este documento de Bruselas. Esto es más del doble de lo previsto en los presupuestos del Estado, que son 54.000 millones, el 60% de los gastos del Gobierno. La KSE ya detalló en febrero que el montante real dedicado a defensa en 2025 fue de 79.500 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado, el equivalente al 71% del gasto total del Estado de aquel año.