Encontrado un dron submarino con forma de coche que el narco utilizaba en el Estrecho

Un dron submarino usado por el narco, que parece un coche flotante en miniatura, fue recuperado el pasado sábado en las aguas del Estrecho mientras se encontraba a la deriva. Una embarcación de Salvamento Marítimo avistó el artefacto, de apariencia artesanal, y la Guardia Civil envió una patrullera a la zona. El ingenioso objeto del narco, de color oscuro y baja altura, no tenía ningún tipo de estupefaciente en su interior, aunque se presume que era utilizado para el transporte de drogas, según coinciden varias fuentes. Los agentes de Policía Judicial Civil de Algeciras (Cádiz) se encargarán de investigarlo.

El dron tenía el tamaño de una moto náutica, era de fabricación casera y se calcula que podría trasladar unos 200 kilos de sustancia estupefaciente, según las mismas fuentes. Con una base rectangular y bordes redondeados, estaba parcialmente sumergido, con el borde muy cercano al agua. Sus dimensiones aproximadas rondan los 2,5 metros de largo y 1,25 de ancho.

El dron submarino fue avistado por una embarcación de Salvamento Marítimo.

No es la primera vez que se habla de estos dispositivos en la costa gaditana. En 2022, la Policía desmanteló una organización que contó con la colaboración de un padre y un hijo que utilizaron unas naves de Castellar de la Frontera (Cádiz, 3.000 habitantes) para fabricar objetos donde esconder droga. Entre ellas había tres minisubmarinos no tripulados, preparados para cargar hasta 200 kilos de droga. Uno de esos diseños, a medio camino entre lo artesano y lo sofisticado, llegó a exponerse en el patio de la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras.

El dron del narco localizado la semana pasada también parece mezclar la última tecnología con acabados sencillos, incluso algo toscos. Según las imágenes del aparato, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, en la parte superior tiene un bloque rectangular elevado con una placa blanca que, por su colocación y características, podría ser una antena GPS de alta precisión. También se aprecian en el casco antenas, con forma de varilla, y una cúpula semiesférica transparente que podría proteger una antena o un sensor.

Parte superior del dron submarino, en la que se aprecia una placa blanca, probablemente una antena, que iba protegida.

En el interior, el dron tenía un compartimento electrónico protegido con varios elementos conectados con cableado. El aparato tenía instalado un módulo rectangular con la inscripción CAN PMU, una unidad de energía que se utiliza para vehículos no tripulados como los drones. Sus cables estaban guiados y también tenía restos de cinta, adhesivo o sellante blanco y un conector de tipo USB.

Los intentos del crimen organizado por introducir droga en el territorio nacional no cesan, tanto en vehículos no tripulados como en lanchas neumáticas. Este mismo jueves ha trascendido un vídeo que recoge una persecución en la que la Guardia Civil detuvo una narcolancha a 42 millas de la localidad de Punta Umbría (Huelva), cargada con 4.000 kilos de hachís. Sus cuatro tripulantes han sido arrestados.

00:36 La Guardia Civil incauta cuatro toneladas de hachís en la costa de Punta Umbría, en Huelva Persecución de la Guardia Civil en Huelva.

Los agentes detectaron que la embarcación no llevaba sistemas de navegación y, cuando estaban cerca, vieron que era una embarcación semirrígida de cuatro motores cargada de fardos de arpillera. Al percatarse de que los habían descubierto, la narcolancha intentó huir y se produjo una persecución, en la que pusieron en riesgo su vida y la de los agentes. Durante la fuga, arrojaron algunos fardos al agua y garrafas de combustible.