Elecciones en Castilla y León 15M, en directo
Las encuestas dan ganador al PP con un fuerte crecimiento de Vox, mientras el PSOE sería segunda fuerza
Más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo en Castilla y León, donde la votación da comienzo a las 9.00 de la mañana. Las encuestas dan ganador al PP, aunque sin mayoría absoluta, y auguran una subida para Vox, replicando en cierto modo los resultados de las últimas citas electorales en Extremadura y Aragón. De cumplirse los pronósticos, el bloque de la izquierda saldrá bastante más golpeado: los sondeos prevén que el PSOE se deje algún escaño (sin ser una caída como la de Aragón, donde igualó su peor resultado histórico) y que a Izquierda Unida y Podemos pueda perjudicarles haber concurrido por separado, pese a haber reconocido que presentan programas similares.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la jornada electorale en castilla y León. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Comienza la constitución de los colegios electorales
Los colegios electorales han abierto a las 8.00 de la mañana en Castilla y León para su constitución para dar comienzo a las 9.00 a la votación para elegir a los 82 diputados de las Cortes autonómicas. Un poco más de dos millones de castellano-leoneses están llamados a las urnas en unos comicios en los que el popular Alfonso Fernández Mañueco parte como favorito para renovar como presidente, mientras que las encuestas sitúan al PSOE como segunda fuerza y a Vox como tercera, con un fuerte crecimiento que podría llevarlo a superar el 20% de los votos.
Miles de chavales castellanos y leoneses andan ufanos estos días presumiendo de sus selfis con Santiago Abascal. Como antes en Aragón, y antes aún en Extremadura, el líder de Vox se ha dado un atracón de pueblos en la región más extensa de España. Lo ha hecho con aires de celebrity, aclamado en calles y plazas de las nueve provincias de la comunidad autónoma. Las encuestas y el pulso de la calle transmiten las mismas señales: la extrema derecha acude a las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León con el viento a favor para coronar su tercer éxito en tres meses. Y esta vez, puede que con más apoyo aún.
Buenos días. Arrancamos la narración de la jornada electoral en Castilla y León. Los colegios electorales para elegir la composición de las nuevas Cortes abren a las 9.00 y hasta las 20.00 con el PP de nuevo como favorito para que Alfonso Fernández Mañueco repita como presidente. Según los sondeos, no podrá gobernar en solitario y tendrá que entenderse con Vox, que crecerá hasta cerca del 20% de los votos. Enfrente, el PSOE al que las encuestas sitúan en segundo lugar, busca resarcirse de las dos últimas debacles en Extremadura y Aragón, mientras las fuerzas a la izquierda del PSOE luchan contra la desaparición ante la emergencia de partidos locales como Unió del Pueblo Leonés, Soria Ya o Por Ávila.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.