Elecciones en Castilla y León 15M, en directo

Más de dos millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo en Castilla y León, donde la votación da comienzo a las 9.00 de la mañana. Las encuestas dan ganador al PP, aunque sin mayoría absoluta, y auguran una subida para Vox, replicando en cierto modo los resultados de las últimas citas electorales en Extremadura y Aragón. De cumplirse los pronósticos, el bloque de la izquierda saldrá bastante más golpeado: los sondeos prevén que el PSOE se deje algún escaño (sin ser una caída como la de Aragón, donde igualó su peor resultado histórico) y que a Izquierda Unida y Podemos pueda perjudicarles haber concurrido por separado, pese a haber reconocido que presentan programas similares.

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