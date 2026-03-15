Un 12,6% de participación a las 11.30 en las elecciones de Castilla y León del 15M
La afluencia a las urnas registra una subida de un punto respecto a 2022
En las primeras horas de este domingo, la participación en las elecciones de Castilla y León ha experimentado una ligera subida (de 1,33 puntos) respecto a los comicios de 2022. Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, a las 11.30, la afluencia a las urnas se cifra en el 12,63%, frente al 11,30% registrado hace cuatro años. En total, 240.997 votantes han depositado ya su papeleta.
“Ese porcentaje de voto es una buena noticia”, ha celebrado Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones y candidato del PP a la reelección. “Cuanta más gente participe, mejor para todos. Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, ha añadido el dirigente popular a preguntas de los periodistas.
Transcurridas dos horas y media desde la apertura de los colegios electorales, todas las provincias han registrado un aumento de la participación. León contabiliza la mayor subida: de 1,83 puntos. Y Ávila, la menor: de 0,55 puntos.
Por provincias, el mayor nivel de participación se ha registrado en Soria, con un 13,73% (9.270 votantes). Le siguen en este orden: Segovia, con un 13,06% (15.192); Valladolid, con un 12,97% (54.612); Palencia, con un 12,79% (16.494); Salamanca, con un 12,72% (34.016); Burgos, con un 12,71% (35.260); Ávila, con un 12,45% (15.674); Zamora, con un 12,43% (17.134); y León, con un 11,84% (43.345).
El Gobierno regional ofrecerá un segundo dato de participación a las 14.00; y un tercero, a las 18.00.
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