¿Qué dicen las encuestas? La mayoría del PP en Castilla y León y otras sorpresas

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

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Este domingo se celebran las elecciones en Castilla y León. Nuestro promedio de encuestas coloca al PP como primera fuerza con un 33% de los votos, seguido de PSOE (29%), Vox (20%), UPL (5%), IU (4%), SALF (2,4%), Podemos (2,3%), Soria Ya (1,1%) y XAV (1,1%). En febrero subió Vox y bajaron PP y PSOE, pero los sondeos cerraron básicamente planos.

¿Cómo se traduce esto en escaños? El siguiente gráfico muestra nuestra predicción a partir de las encuestas anteriores y 15.000 simulaciones de la cita electoral. El resultado central es que el PP consiga unos 31 o 32 escaños, seguido de PSOE (26), Vox (17), UPL (3 o 4), Soria Ya (2), Por Ávila (1) y quizás IU (0 o 1). En este escenario, los populares se quedarían lejos de la mayoría absoluta de 42 escaños y necesitarían socios para gobernar.

Nuestro modelo también permite estimar las opciones de los partidos pequeños. UPL estará representada casi con certeza y probablemente mantendrá o mejorará los tres escaños que obtuvo en 2022 (84% probable). Soria Ya logra al menos dos asientos con un 68% de probabilidad. XAV, la formación abulense, entra al parlamento en el 77% de las simulaciones. En cambio, IU está en el aire: solo consigue representación en un 43% de los casos. Podemos y SALF apenas tienen opciones (menos del 5%).

Estas horquillas son amplias porque representan la precisión real de los sondeos. Están calculadas con un modelo estadístico por simulación, igual que hicimos en Aragón, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Galicia y en las generales. En España las encuestas se desvían unos dos puntos por partido, y lo normal es que cometan un error de tres puntos o más con una formación en cada cita electoral. Son el mejor instrumento de predicción electoral, pero no dejan de ser un instrumento aproximado.

¿Quién puede tener mayoría?

La absoluta del PP en solitario es casi imposible: solo ocurre en el 1% de nuestras simulaciones. Y una mayoría de izquierdas es aún más remota (<1%). El gobierno dependerá de algún tipo de pacto. El más probable es una mayoría de PP y Vox, cuya suma alcanza los 42 escaños casi siempre (97% de las simulaciones). Es un bloque sólido: en el escenario central les sobran siete escaños.

Pero sí hay alguna sorpresa posible: ¿podría el PP prescindir de Vox? Castilla y León tiene tres partidos regionales con opciones de escaño —UPL, Soria Ya y XAV— que en conjunto podrían darle al PP una mayoría alternativa. En un 14% de las simulaciones este hipotético acuerdo tiene escaños suficientes para ganar una investidura. No es lo más probable, pero es factible. El PP necesitaría un buen resultado y que los tres partidos provinciales obtengan representación. Y luego tendrían que querer explorar esa mayoría sin Vox.

El siguiente gráfico muestra esta y otras combinaciones y su probabilidad de alcanzar los 42 escaños. PP con Vox lo logra casi siempre (97%). PP con los tres partidos provinciales, en un 14% de los casos. Si prescindimos de UPL y contamos solo con SY y XAV, las opciones bajan al 3%. Una gran coalición PP-PSOE sumaría con total certeza (mediana de 58 escaños), aunque ese escenario es ahora mismo políticamente inverosímil.

Castilla y León será el tercer termómetro electoral del año, tras Extremadura en diciembre y Aragón en febrero. En 2022, la suma de PP, Vox y Ciudadanos alcanzó el 53,5% en la región; ahora las encuestas apuntan a un 55,5%, con Se Acabó la Fiesta (SALF) en el lugar de Ciudadanos. Sería otra señal del giro a la derecha nacional. Y aunque los votos del bloque no crezcan, la derechización se lee también dentro de él: el espacio de Ciudadanos lo ocupan ahora dos fuerzas a su derecha, Vox y SALF.

Metodología. Nuestro cálculo de escaños resulta de un proceso en cuatro pasos: 1) partimos del voto estimado por un promedio de encuestas, publicadas hasta el lunes pasado; 2) estimamos el voto en cada provincia a partir de ese promedio, usando como referencia los resultados de 2022; 3) incorporamos la incertidumbre de las encuestas teniendo en cuenta su precisión histórica; y 4) simulamos 15.000 elecciones, variando en cada una los votos y repartiendo los escaños según D’Hondt. Se puede leer una versión más detallada de nuestra metodología en la descripción del modelo de las elecciones generales de 2023.

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🚀 1. El éxito de la española Freepik

La firma de capital riesgo a16z acaba de publicar su ranking de las 100 apps de IA generativa más usadas del mundo. Los titulares son para ChatGPT, que usa 1 de cada 8 humanos cada semana, pero es igualmente alucinante encontrar a la española Freepik en el puesto 11 de web. La empresa de Málaga tiene más usuarios que gigantes como Cursor, Midjourney, Meta AI, NotebookLM, ElevenLabs, Lovable, CapCut o Grammarly.

Freepik se dedicaba a las imágenes de stock y pivotó hacia la IA generativa cuando vio que podía dejarlos sin mercado. Su CEO Joaquín Cuenca recuerda lo que pensó: “esto hace obsoleto lo que estamos haciendo”. Hoy la mayoría de sus usuarios los buscan para usar sus herramientas IA para imagen y video. Son la primera empresa europea en el ecosistema y la única española del ranking.

🗺️ 2. ¿Cómo se vacía Castilla y León?

Borja Andrino y Yolanda Clemente han publicado un mapa para explicar la despoblación de la región municipio a municipio. Permite ver el cambio de población y muchas otras variables.

Los datos son duros: la región tiene hoy un 16% menos de habitantes que en 1950, mientras España ha crecido un 75%. Cuatro de cada cinco municipios han perdido más de la mitad de su población. En 240 localidades, más de la mitad de los vecinos tiene más de 65 años. Y el problema no es solo demográfico: 1.200 municipios solo tienen consultorios médicos donde un doctor pasa una o dos veces por semana; el 72% no tiene colegio de primaria; más de la mitad no tiene ni una tienda de alimentación. Solo la inmigración ha frenado la caída.

🚆 3. El mapa que Adif no quería publicar

Publicamos un mapa con las limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria española. Son 1.077 puntos donde alguna incidencia, casi siempre comunicada por los maquinistas, hace que los trenes tengan que ir más lento de lo normal. Es un trabajo de Javier Galán, Jacob Vicente y Javier Magariño.

La intrahistoria la ha contado Daniele Grasso: cada semana Adif manda a su personal un PDF con esas limitaciones. Una plataforma ciudadana los recopiló y montó un mapa, pero Adif les amenazó con ir a los tribunales si no cerraban. Ahora lo hemos publicado nosotros.

🇰🇷 4. Mi libro en Korea

En enero se publicó mi libro “Piensa claro” en Corea y el lanzamiento ha sido bastante impresionante. Ha llegado con una sorpresa: le ha gustado a Lee Sedol, el legendario campeón de Go que jugó (y perdió) contra AlphaGo en 2016. Dice del libro: “interpreta el mundo con números y organiza todos los fenómenos complejos en una estructura concisa. La sensación de que mi mente compleja se organiza en tiempo real es muy, muy buena”.

La otra buena noticia es que el libro está funcionando. Desde el lanzamiento, ha estado semanas entre los 100 más vendidos de grandes librerias y se han publicado cientos de reseñas allí y en redes sociales.

Ha sido interesante asomarse a la comunidad lectora de Corea del Sur. Me ha llamado la atención la actividad de reseñas, un fervor de resúmenes, subrayados y fotos del libro con miles de post-its y peluches alrededor. Hay mucho trabajo detrás: leer el libro, tomar notas, subir siete fotos, hacer ilustraciones para explicar sus ideas, etcétera. También interpreto como amabilidad asiática lo que veo con las puntuaciones: 161 de 165 personas le han puesto cuatro tréboles al libro, el máximo. Pero es algo general, como si se valorasen los libros solo desde 9,5 a 10 puntos.

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