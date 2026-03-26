Cinco equipos de arquitectos y urbanistas pugnan por diseñar el nuevo Liceu Mar

Gráfico del ámbito de ordenación del Liceu Mar REMITIDA / HANDOUT por LICEU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/07/2025

El Gran Teatro del Liceu y el Port está impulsando el proyecto de una segunda sede que se ubicará en el Port Vell y este jueves ha dado un paso más para hacer realidad ese proyecto. El Liceu presentó en julio pasado las bases del Concurso Internacional de Arquitecura Liceu Mar y este jueves se han dado a conocer los cinco despachos seleccionados del total de 55 que se habían presentado para optar a la elección final. La previsión es que en septiembre presenten sus propuestas y se conozca al vencedor en octubre. La intención del Ayuntamiento de Barcelona es exhibir entonces, aprovechando que Barcelona es capital mundial de Aquitectura, las cinco maquetas.

Los cinco equipos seleccionados son Sanaa+CFA; Batlle Roig SLP- Snohetta Oslo; Barozzi Veiga+Mao-Burgos Garrido; Sou Fujimoto+Gras+Aldayjover y Decas_b720-CeC. El concurso esta enfocado en dos fases y en esta primera ninguno de los equipos han presentado ni han dibujado un proyecto o elaborado una maqueta sino que han explicado cuál sería su propuesta con información gráfica y escrita atendiendo los cinco ejes que exigía el tribunal: arquitectura, urbanismo, acústica, diseño y comunicación audiovisual y nuevas tecnologías. El despacho de Snoetta hizo el proyecto, por ejemplo, la ópera de Oslo; Barozzi Veiga, la filarmónica de Szczecin de Polonia; Decas es una UTE entre David Chaperfield y Fermin Vazquez y Anna Bassat: el primero diseñó la Ciutat de la Justícia y los dos últimos las obras de La Sagrera y el edificio de El Encants.

El equipo ganador recibirá el encargo de redactar el anteproyecto, el proyecto y las fases posteriores. La arqutecta Marta Torné, presidenta del jurado, integrado por doce miembros -del Liceu, Ayuntamiento y Colegio de Arquitectes, entre otros- ha señalado que la selección se ha fundamentado en base a la calidad arquitectónica y un diseño centrado en la experiencia del usuario, la permeabilidad, la integración arquitecónica la relación con el paisaje, su encaje en el contexto urbano además de la adopción de criterios acústicos. Los despachos seleccionados, una mezcla de profesionales locales internacionales, recibirán una compensación de 25.000 euros.

Una imagen de la fachada del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Joan Sánchez

El Liceu planea desde hace años tener una segunda sede para poder acoger el Petit Liceu, óperas contemporaneas y danza. El plan supone no solo edificar un edificio, que un área de unos 3.000 metros cuadrados -3.000 por planta- sino reorganizar un espacio de 46.000 metros cuadrados. En porcentaje, supodrá edificar entre un 10% y un 15% del espacio total. El edficio se alzará en parte de la lengua de zona verde que hay frente al Port Vell y se mantendrán tanto el Aquarium como el edificio del Maremagnum. El Imax desaparecerá.

El proyecto tiene una complicación añadida ya que el Puerto prevé construir un intercambiador bajo el mar. El inicio de las obras todavía es una incógnita aunque todas las instituciones implicadas -Liceu, Ayuntamiento y Port- están firmemente decididas en impulsar un proycto cada vez más maduro el plan. La empresa municipal de Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) asumirá la gestión integral de construcción del Liceu Mar. El presupuesto de la sede -incluyendo toda la maquinaria que se necesita en el escenario- es de 39 millones de euros y la reordenación del entorno urbano es de 23,9 millones de euros.