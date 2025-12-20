¿Puede lograr el PP la mayoría en Extremadura? Lo que dicen las encuestas

El resultado más probable es que el PP gane sin absoluta —y necesite a Vox—, pero nuestro modelo deja un 12% de opciones para una mayoría en solitario

El domingo 21 se celebran las elecciones en Extremadura, convocadas anticipadamente por la popular María Guardiola, que aspira a mantenerse en la presidencia. Los últimos sondeos colocan al PP como primera fuerza, con alrededor del 42% de los votos, seguido de PSOE (30%), Vox (14%) y la coalición con Podemos e IU, Unidas por Extremadura (9%).

La tendencia más clara en campaña es el retroceso del PSOE. Desde la convocatoria —con un candidato procesado y entre escándalos de corrupción nacional—, ha caído cinco puntos en los sondeos, del 35% al 30%. Mientras tanto, suben Vox (un par de puntos) y Unidas por Extremadura (otros dos o tres puntos).

La estimación de escaños

El gráfico siguiente representa la predicción de escaños que he preparado a partir del promedio de sondeos anterior. El resultado central es que el PP ronde los 30 asientos, seguido de PSOE (21), Vox (9) y UxE (5). Es decir, que los populares estarán seguramente por debajo de la mayoría de 33 asientos y para ganar la investidura necesitará el apoyo de otro partido, presumiblemente Vox.

¿Puede tener mayoría el PP?

Pero, ¿qué probabilidad hay de otros resultados? Una mayoría de la izquierda estaría prácticamente descartada con estos sondeos. Pero la mayoría absoluta del PP no es imposible. Teniendo en cuenta la precisión histórica de los sondeos en España, la probabilidad de que el PP mejore sus encuestas y alcance los 33 escaños decisivos es del 12%, es decir, que ocurriría una de cada 10 veces. Otra sorpresa posible: que Juntos por Extremadura supere la barrera del 5% y entre en la Asamblea. Nuestro modelo le da esa misma probabilidad, un 5%. Pero tiene menos del 1% de opciones de entrar y ser decisivo en las mayorías.

Para hacer esta estimación he usado un modelo estadístico (ver metodología), similar a los que publicamos en Cataluña, País Vasco, Galicia, las generales de 2023 y decenas de otras citas electorales. El modelo se alimenta de sondeos e incorpora otra información clave, su acierto histórico. En España las encuestas se desvían del resultado unos dos puntos por partido, de media, y no es nada raro que cometan errores de tres puntos o más. No es un capricho que las horquillas sean amplias: representan la precisión real de los sondeos en el pasado.

Derechización y lectura nacional

Todos los sondeos anticipan una derechización de la región. En las autonómicas de 2023, la suma de derechas obtuvo el 48% de los votos —con PP, Vox y los restos de Cs—, que supuso un récord histórico en Extremadura. Luego esa tendencia continuó: en las generales de 2023, la derecha consiguió allí el 51% de los votos, y un año después, en las europeas de 2024, logró casi el 55%, sumando PP (41,4%), Vox (10%) y Se Acabó la Fiesta (3,4%).

El giro a la derecha se observa incluso en las estimaciones del CIS, que ha sobrestimado a la izquierda desde 2018. En su encuesta preelectoral, publicada hace unos días, el CIS coloca la suma de PP y Vox rozando el 56% de votos. La derechización se puede explicar con la matriz de transferencias del CIS: ¿Cómo dicen ahora que votarán los extremeños que votaron por cada partido en las elecciones generales de 2023? Mirad:

Una clave está en la columna de PSOE. El 9% de los votantes socialistas de las generales de 2023 dicen que ahora votarán por el PP. Y hasta un 3% asegura que lo hará por Vox. Además, los partidos de derecha, PP y Vox, tienen menos votantes indecisos.

Estas tendencias las apunta también el sondeo de 40dB. que publicamos el lunes pasado. Un 11% de los votantes del PSOE en las autonómicas de 2023 dicen que ahora votarán al PP y otro 3% dice que lo hará por Vox. Además, este sondeo encuentra pérdidas del PSOE en favor de Unidas por Extremadura, después de años con el flujo dominando en sentido contrario. El 15% de los votantes del PSOE de 2023 dicen que votarán por la formación a su izquierda.

Extremadura será un termómetro de la situación nacional. Responderá dos preguntas. Primera: ¿la derechización es tan fuerte como para llevarla al 55-56% que dicen las encuestas? Sería un salto histórico para la región, de siete puntos desde el 48% de 2023. Y segunda: ¿el crecimiento de Vox sobre el PP es tanto como sugieren los datos o tiene algo de espejismo? El domingo lo sabremos.

Metodología. Nuestro cálculo de escaños resulta de un proceso en tres pasos: 1) partimos del voto estimado por un promedio de encuestas; 2) estimamos el voto en cada provincia a partir de ese promedio, usando como referencia los resultados de cada formación en las elecciones autonómicas de 2023; 3) incorporamos la incertidumbre de las encuestas teniendo en cuenta su precisión histórica; y 4) simulamos 20.000 elecciones, variando en cada una los votos y repartiendo los escaños según D’Hondt. Se puede leer una versión más detallada de nuestra metodología en la descripción del modelo de las elecciones generales de 2023.

