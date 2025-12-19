El número 33, clave de las elecciones en Extremadura

El PP busca el escaño que le daría la mayoría absoluta y lo fía todo a la marca personal de Guardiola

Los candidatos a presidir la Junta de Extremadura: María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Arturo Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). Carlos Criado (EP) / Jero Morales (EFE)

A dos días de las elecciones del 21 de diciembre, la pregunta es quién sumará para gobernar Extremadura: el PP de María Guardiola busca mantenerse, pero Vox puede volver a ser decisivo. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo, se centra en los servicios públicos, aunque su candidatura está marcada por su presunta implicación en la causa de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

En la calle, el debate versa sobre la sanidad, empleo y coste de la vida. Y, en una región muy rural, las infraestructuras y la despoblación.

Desde el terreno, nuestro compañero Manuel Viejo nos detalla las claves de la campaña y los posibles desenlaces.

