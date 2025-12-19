El número 33, clave de las elecciones en Extremadura
El PP busca el escaño que le daría la mayoría absoluta y lo fía todo a la marca personal de Guardiola
A dos días de las elecciones del 21 de diciembre, la pregunta es quién sumará para gobernar Extremadura: el PP de María Guardiola busca mantenerse, pero Vox puede volver a ser decisivo. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo, se centra en los servicios públicos, aunque su candidatura está marcada por su presunta implicación en la causa de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
En la calle, el debate versa sobre la sanidad, empleo y coste de la vida. Y, en una región muy rural, las infraestructuras y la despoblación.
Desde el terreno, nuestro compañero Manuel Viejo nos detalla las claves de la campaña y los posibles desenlaces.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
