TikTok dice que ha firmado acuerdos para crear una nueva empresa conjunta en EE UU

El plan largamente pospuesto de TikTok para separarse de su matriz china ByteDance se puso en marcha este jueves, cuando la popular plataforma de intercambio de vídeos anunció que iba a ser adquirida por un grupo de compradores liderado por Oracle.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, comunicó a los empleados que la empresa y ByteDance habían firmado acuerdos vinculantes para crear una empresa conjunta estadounidense participada mayoritariamente por inversores estadounidenses, según un memorándum interno revisado por Bloomberg. Chew escribió que estaba “encantado de compartir una gran noticia” y dijo que se habían firmado acuerdos con Oracle, Silver Lake Management y MGX.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero de 2026, aunque Chew añadió que “queda mucho trabajo por hacer” antes de esa fecha. Las autoridades reguladoras chinas aún no han dicho si aprobarán la transacción.

Tras el cierre, la empresa conjunta estadounidense operará como una entidad independiente que controlará la protección de datos, la moderación de contenidos y la seguridad de los algoritmos en el país, según informó Chew a los empleados en el memorándum.

La nueva entidad estadounidense también estará “gobernada por un nuevo consejo de administración compuesto por siete miembros, en su mayoría estadounidenses”, añadió. Las acciones de Oracle subieron casi un 6% en las operaciones fuera de horario el jueves.

El memorándum describía un acuerdo que coincidía con lo anunciado por la Casa Blanca en septiembre, que en ese momento estaba pendiente de la aprobación de China y valoraba las operaciones de TikTok en Estados Unidos en aproximadamente 14.000 millones de dólares.

El memorándum de Chew del jueves no mencionaba la opinión de China sobre la transacción, que arrebataría a ByteDance parte del control —aunque no la totalidad— de TikTok EE UU. Según el acuerdo, el 50% de los inversores de TikTok EE UU serán nuevos, y Oracle, Silver Lake y MGX, una empresa de inversión con sede en Abu Dabi, obtendrán cada una un 15% de la propiedad; el 30,1% estará en manos de filiales de algunos inversores actuales de ByteDance; y el 19,9% seguirá en manos de ByteDance.

Las condiciones esbozadas en el memorándum del director ejecutivo parecen dejar la puerta abierta a que ByteDance pueda mantener la supervisión de partes clave de TikTok EE UU, una aplicación utilizada por la mitad del país.

Bloomberg News informó anteriormente de que la empresa matriz china retendría aproximadamente el 50% de los beneficios de las operaciones de TikTok en EE UU. La participación de ByteDance ha sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las negociaciones y ha llevado a los críticos, incluidos miembros del propio partido político de Trump, a argumentar que el acuerdo negociado por la Casa Blanca podría no superar el examen legal. La ley de seguridad nacional aprobada y firmada por el expresidente Joe Biden establecía que TikTok EE UU y ByteDance no mantuvieran ninguna relación operativa.

Los codiciados algoritmos de contenido de ByteDance se consideran fundamentales para el negocio de TikTok. Según la versión del acuerdo recientemente esbozada por la Casa Blanca, se espera que ByteDance conceda la licencia de su tecnología de recomendación de IA a la recién creada entidad estadounidense TikTok, que utilizará el algoritmo existente para reentrenar un nuevo sistema con datos estadounidenses protegidos por Oracle, el socio de nube de TikTok.

El papel de Oracle como guardián de la seguridad de los datos también ha suscitado preocupación. El acuerdo refleja una colaboración anterior entre TikTok y Oracle propuesta hace años al Gobierno estadounidense como forma de resolver preocupaciones similares sobre la propiedad china de TikTok. Esa colaboración, denominada Proyecto Texas, fue finalmente rechazada por el Gobierno estadounidense y considerada insuficiente para abordar las cuestiones de seguridad nacional.

Si se cierra, el acuerdo eliminará un problema persistente en las relaciones entre Pekín y Washington y supondrá un avance en las negociaciones más amplias entre ambos países, que han mantenido disputas sobre comercio y otras cuestiones.

La Casa Blanca había dominado las revelaciones sobre el acuerdo propuesto, que fue impuesto por motivos de seguridad nacional por una ley firmada el año pasado bajo la administración de Joe Biden.

Los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por el hecho de que TikTok sea propiedad de una empresa china, y les preocupa que Pekín pueda utilizar la aplicación para recopilar datos sobre los ciudadanos estadounidenses o impulsar narrativas específicas a los estadounidenses a través del algoritmo de recomendación de la aplicación. Según la ley, la fecha límite inicial para la norma de “vender o prohibir” era el pasado mes de enero, pero Trump la amplió varias veces desde que volvió a asumir el cargo, y la última vez la pospuso hasta enero de 2026.

Durante meses, a medida que la posibilidad de una prohibición bajo el mandato de Trump se ha ido volviendo cada vez menos probable, TikTok ha seguido operando como de costumbre y afianzando su posición como fuerza cultural dominante en Estados Unidos. Ha estado impulsando agresivamente el comercio electrónico y las compras en directo, incluyendo la asociación con las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Amazon.com. . El mismo día en el que Chew anunció que se ha llegado a un acuerdo, TikTok celebró su primer espectáculo de alfombra roja al estilo de los Oscar, los TikTok Awards, en Los Ángeles.