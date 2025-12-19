Ir al contenido
España
Última hora de la actualidad política, en directo | PSOE y Sumar abordan este viernes la crisis de gobierno

Sánchez mantiene la incógnita sobre la nueva portavoz del Gobierno

PSOE y Sumar se reúnen este viernes para hablar de los casos de acoso sexual y corrupción que salpica a los socialistas, después de que el presidente Pedro Sánchez descartara los cambios en el Gobierno que le exigía su socio en el Ejecutivo. Esa pérdida de confianza en el PSOE por parte de las fuerzas de la izquierda se apuntó también anoche durante el debate electoral extremeño (al que no acudió la candidata del PP, la presidenta María Guardiola). Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, espetó al socialista Miguel Ángel Gallardo: “El PSOE se merece una reflexión profunda para llegar a un acuerdo [en el caso que el bloque progresista sume mayoría el domingo]”. Fuentes del partido aclararon que esa “reflexión profunda” implicaría que Gallardo no sea el candidato a presidir la Junta. Los candidatos ponen hoy fin a 15 días de campaña. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes la incógnita sobre la identidad de la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría y se ha limitado a señalar: “Lo sabrán pronto”.

Sánchez considera que no es una deslealtad que Díaz exija una crisis de Gobierno

MERCOSUR

Sánchez considera que no es una deslealtad que Díaz exija una crisis de Gobierno

Claudi Pérez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado tras la cumbre europea en Bruselas que no considera una deslealtad que la vicepresidenta Yolanda Díaz exija una crisis de Gobierno unilateralmente, tras los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y el goteo de casos de acoso sexual que han ido apareciendo en los próximos días. “Pese a las discrepancias, hay muchas cosas que nos unen”, había afirmado, conciliador, en la mañana del jueves en Bruselas.

Buenos días. Representantes del PSOE y de los partidos de Sumar que forman parte del Gobierno mantendrán este viernes una reunión para abordar la crisis en el seno del Ejecutivo, a raíz de los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas. De momento, los dos socios optan por el sigilo y ofrecen pocos detalles sobre esta cita, salvo que al encuentro acudirá por parte del PSOE su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y que habrá dirigentes de Movimiento Sumar, IU o Más Madrid. Tampoco ha transcendido por ahora la hora ni el lugar en el que se reunirán.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes la incógnita sobre la identidad de la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría y se ha limitado a señalar: “Lo sabrán pronto”.

Lo más visto

