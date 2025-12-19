Última hora de la actualidad política, en directo | PSOE y Sumar abordan este viernes la crisis de gobierno
Sánchez mantiene la incógnita sobre la nueva portavoz del Gobierno
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
PSOE y Sumar se reúnen este viernes para hablar de los casos de acoso sexual y corrupción que salpica a los socialistas, después de que el presidente Pedro Sánchez descartara los cambios en el Gobierno que le exigía su socio en el Ejecutivo. Esa pérdida de confianza en el PSOE por parte de las fuerzas de la izquierda se apuntó también anoche durante el debate electoral extremeño (al que no acudió la candidata del PP, la presidenta María Guardiola). Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, espetó al socialista Miguel Ángel Gallardo: “El PSOE se merece una reflexión profunda para llegar a un acuerdo [en el caso que el bloque progresista sume mayoría el domingo]”. Fuentes del partido aclararon que esa “reflexión profunda” implicaría que Gallardo no sea el candidato a presidir la Junta. Los candidatos ponen hoy fin a 15 días de campaña. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes la incógnita sobre la identidad de la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría y se ha limitado a señalar: “Lo sabrán pronto”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado tras la cumbre europea en Bruselas que no considera una deslealtad que la vicepresidenta Yolanda Díaz exija una crisis de Gobierno unilateralmente, tras los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y el goteo de casos de acoso sexual que han ido apareciendo en los próximos días. “Pese a las discrepancias, hay muchas cosas que nos unen”, había afirmado, conciliador, en la mañana del jueves en Bruselas.
Buenos días. Representantes del PSOE y de los partidos de Sumar que forman parte del Gobierno mantendrán este viernes una reunión para abordar la crisis en el seno del Ejecutivo, a raíz de los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas. De momento, los dos socios optan por el sigilo y ofrecen pocos detalles sobre esta cita, salvo que al encuentro acudirá por parte del PSOE su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y que habrá dirigentes de Movimiento Sumar, IU o Más Madrid. Tampoco ha transcendido por ahora la hora ni el lugar en el que se reunirán.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes la incógnita sobre la identidad de la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría y se ha limitado a señalar: “Lo sabrán pronto”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Un nuevo asentamiento arraiga en una plaza tras el desalojo del B9: “¿De verdad pensaban que íbamos a desaparecer?"
El Banco de Francia mejora sus previsiones de crecimiento pese a la incertidumbre sobre el presupuesto
TikTok dice que ha firmado acuerdos para crear una nueva empresa conjunta en EE UU
Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de TVE
Lo más visto
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
- “No podemos hacer nada”: la IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista