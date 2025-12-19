Última hora de la actualidad política, en directo | PSOE y Sumar abordan este viernes la crisis de gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de junio.

PSOE y Sumar se reúnen este viernes para hablar de los casos de acoso sexual y corrupción que salpica a los socialistas, después de que el presidente Pedro Sánchez descartara los cambios en el Gobierno que le exigía su socio en el Ejecutivo. Esa pérdida de confianza en el PSOE por parte de las fuerzas de la izquierda se apuntó también anoche durante el debate electoral extremeño (al que no acudió la candidata del PP, la presidenta María Guardiola). Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, espetó al socialista Miguel Ángel Gallardo: “El PSOE se merece una reflexión profunda para llegar a un acuerdo [en el caso que el bloque progresista sume mayoría el domingo]”. Fuentes del partido aclararon que esa “reflexión profunda” implicaría que Gallardo no sea el candidato a presidir la Junta. Los candidatos ponen hoy fin a 15 días de campaña. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes la incógnita sobre la identidad de la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría y se ha limitado a señalar: “Lo sabrán pronto”.