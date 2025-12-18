Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”

“Lo hago cuando yo quiero y puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, dice el actor y cineasta en su cuenta de Instagram

El director y actor Eduardo Casanova ha anunciado en su cuenta de Instagram que tiene VIH. El mensaje se acompaña de un vídeo con el adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole. “Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, ha escrito en su cuenta. “Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, ha añadido en referencia a la película de la que el único dato que se conoce, por el momento, es que se estrenará en 2026.

“Quiero explicar brevemente lo que es esto: es UNA PELÍCULA DOCUMENTAL producida por @jordievole (@delbarriotv@atresmediacom), no es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas", añada el también guionista.

Casanova (Madrid, 34 años) acaba de estrenar Silencio , su primera incursión como creador en la ficción seriada. Esta miniserie vampírica en Movistar Plus+ desde este 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, aborda el estigma del VIH con una mezcla de humor, fantasía y mirada social que el cineasta reivindica, según contó en una entrevista en EL PAÍS.

Menos de un mes después del estreno, Casanova hace este anuncio con, dice, “dignidad”. “Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, se lee en su cuenta de Instagram. El creador ha aportado este dato: “Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo”, en referencia a lo que considera la invisibilización de esta enfermedad.

Durante la promoción de la serie, Casanova explicó que su serie Silencio quería acabar con la narrativa imperante sobre el sida y el VIH. “Siempre son las mismas: memoria, hombres homosexuales, hombres drogadictos, catástrofe y muerte. Y creo que estamos a punto de vivir una revolución. El VIH parece un tema olvidado y no debe serlo”, afirmó. “Socialmente el discurso sigue siendo el de entonces [los años ochenta]. Y el silencio que viven hoy las personas con VIH es terrorífico”.

En la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León, una recreación ficticia de la última semana de rodaje de la exitosa serie de televisión en la que Casanova se dio a conocer en su papel de Fidel, se interpreta a sí mismo en un papel en el que muestra el conflicto interno que vive por no saber cómo contarle a sus compañeros de rodaje que padece VIH. El filme llega a los cines el 30 de enero de 2026.

“El avance médico ha sido increíble: con una pastilla al día o un pinchazo cada dos meses no desarrollas sida, eres intransmisible y la medicación no tiene efectos secundarios, como antes”, se mostró optimista el guionista en EL PAÍS. “Pero lo que sucede hoy con quienes viven con VIH en silencio son muchísimos problemas de salud mental: ansiedad, depresión… Y eso sí es mortal. Una infección tratada no supone ningún peligro para nadie, pero el silencio sí lo es. Además, todos conocemos a personas con VIH, pero no sabemos que lo tienen".