El Banco de Francia mejora sus previsiones de crecimiento pese a la incertidumbre sobre el presupuesto

El organismo se muestra más optimista para el periodo 2026-2028, en el que Francia celebrará elecciones municipales y presidenciales. Hoy la Asamblea tendrá que pronunciarse sobre las cuentas del año que viene

El Banco de Francia ha publicado este viernes sus proyecciones económicas para los dos próximos dos años. La predicción llega en un momento delicado para el país, cuando está a punto de expirar el plazo para que la Asamblea apruebe los presupuestos de 2026. De que salga adelante el paquete depende la estabilidad económica y política del país. A pesar de la incertidumbre, las previsiones son más optimistas de lo calculado hace unos meses. Según el organismo, el PIB del país avanzará este año un 0,9%, dos décimas por encima de lo calculado en septiembre.

La incertidumbre ligada a la crisis política de los últimos meses ha tenido menos impacto de lo esperado. Sébastien Lecornu fue nombrado primer ministro el 9 de septiembre, tras la dimisión de François Bayrou, que perdió una moción de confianza en el Parlamento precisamente por el rechazo general al paquete presupuestario con los recortes históricos que planteaba. No estaba claro si Lecornu, en medio de una Asamblea fragmentada y con todo en contra, sobreviviría y lograría tramitar las cuentas. Este viernes una comisión formada por diputados y senadores deberá pronunciarse al respecto.

Para 2026 y 2027, el Banco de Francia también ve un horizonte más despejado. Calcula un avance de la economía nacional del 1%, una décima más de lo previsto, gracias a la contribución del comercio exterior (fundamentalmente las ventas del sector aeronáutico), y una recuperación del consumo interno y la inversión de las empresas. La incertidumbre ligada a la política comercial del Gobierno de Donald Trump, que ha marcado este 2025, “pesará menos sobre el crecimiento, siempre y cuando se mantengan los acuerdos bilaterales alcanzados” entre la UE y EEUU.

Olivier Garnier, jefe del departamento de estadística del Banco de Francia, matizó en la presentación del informe que, en lo que concierne a los elementos de incertidumbre en el plano nacional, estas previsiones “se han realizado sobre el proyecto inicial de presupuestos presentado por el Gobierno”. Es el que Lecornu presentó en septiembre, sin las modificaciones que se han hecho durante la tramitación, “como la congelación de algunas prestaciones, que afectan a los ingresos de los hogares”.

“Hay un contexto de incertidumbre nacional”, según el organismo, por el debate presupuestario, que debería concluirse en los próximos días. La deuda de Francia no para de crecer y ya es de las más elevadas de la zona euro. Alcanza el 115% del PIB. El déficit es del 5,6% este año, lejos del 3% que marca Bruselas para 2029. El Banco de Francia cree que se reducirá al 5% el año próximo, “una cifra insuficiente”.

Esta situación podría elevar la prima de riesgo, según el organismo, lo que “agravaría la vulnerabilidad financiera y lastraría la confianza” de los inversores en la economía del país. También podría hacer que los hogares, como han hecho hasta ahora, se agarren el bolsillo, al igual que las empresas.

“La economía francesa podría verse afectada por elementos a nivel internacional o nacional, como por ejemplo los aranceles estadounidenses, que restarían un 0,1% al PIB en 2026”, señala el organismo. El impacto de la incertidumbre política tendría un coste del 0,2% en el último periodo de 2025 y principios de 2026, según sus cálculos.

En las previsiones a futuro, el Banco de Francia tiene en cuenta el impacto negativo que tendrá en 2027 el periodo electoral, pues se celebran comicios presidenciales. El presidente, Emmanuel Macron, ya no se presentará y, en principio su mayor rival, Marine le Pen, tampoco podrá hacerlo, pues está inhabilitada tras ser condenada por corrupción hace unos meses. Esta inestabilidad podría impactar en el consumo, que es el motor de la economía y que apenas ha avanzado este año, así como en las inversiones de las empresas.

Según las proyecciones del Banco de Francia, la inflación se mantendrá en el 0,9% este año y será del 1,3% el próximo, gracias a una moderación de los precios de la energía, y del 1,8% en 2028. El empleo seguirá estable, con una tasa de paro del 7,8% el año próximo que se reducirá en dos décimas de media por año hasta 2028.