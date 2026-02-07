¿Qué dicen las encuestas en Aragón? La mayoría absoluta del PP y otras posibles sorpresas

Nuestra predicción dice que el PP solo tiene un 3% de opciones para alcanzar los 34 escaños. Podrá gobernar con Vox, pero esa no es la única opción aritmética

Este domingo se celebran las elecciones en Aragón, convocadas anticipadamente por el popular Jorge Azcón después de romper con Vox. Nuestro promedio de encuestas coloca al PP como primera fuerza, con un 37% de los votos, seguida de PSOE (23% o 24%), Vox (17%), CHA (7%), IU-Sumar (4%), Aragón Existe (3,6%), Podemos (2%) y PAR (1,5%).

Los movimientos en campaña han sido pequeños. Vox parece subir unas décimas en detrimento del PP, continuando la tendencia que vimos en Extremadura. También sube Chunta Aragonesista, mientras que el PSOE de Pilar Alegría se mantiene estancado o retrocede, lejos de disputar la primera posición y encaminándose hacia su peor resultado histórico.

¿Cómo se traduce esto en escaños? El gráfico muestra nuestra predicción a partir de los sondeos anteriores. El resultado central es que el PP consiga unos 29 escaños, seguido de PSOE (17), Vox (12) y CHA (4), Aragón Existe (2) e IU-Sumar (1). Podemos y PAR tienen más opciones de quedarse fuera que de entrar. En este escenario, los populares se quedarían por debajo de la mayoría de 34 escaños y para ganar la investidura necesitarían el apoyo de otros partidos.

El modelo también permite pronosticar los partidos pequeños. La Chunta Aragonesista estará representada casi con certeza, alcanzará los tres escaños (93% de probabilidad) y quizás logre seis o más (12%). Aragón Existe consigue asientos casi siempre (98%) y también es probable la entrada de IU-Sumar (85%). Sin embargo, ni PAR ni Podemos tienen su entrada asegurada, con un 40% y un 25% de opciones respectivamente. El PAR tiene más probabilidades que Podemos con menos votos, por un efecto territorial: concentra sus apoyos en Teruel, lo que aumenta sus opciones de lograr al menos un asiento en esa circunscripción.

Estas horquillas son amplias porque representan la precisión real de los sondeos. Están calculadas con un modelo estadístico por simulación, igual que hicimos en Extremadura, Cataluña, País Vasco, Galicia y en las generales. España las encuestas se desvían unos dos puntos por partido, y lo normal es que cometan un error de tres puntos o más con una formación en cada cita electoral.

¿Quién puede tener mayoría?

La absoluta del PP en solitario es improbable: solo ocurre en el 3% de nuestras simulaciones. Y es casi imposible una mayoría de izquierdas (PSOE, CHA, Podemos e IU-Sumar). El gobierno dependerá de alguna tipo de pacto. Quizás el más sencillo sería un acuerdo entre PAR y PP, si la formación regionalista logra escaños suficientes. Pero eso solo ocurre con probabilidad 2%. Un escenario más probable es una mayoría con PP y Vox: alcanzan los 34 escaños el 95% de las veces.

Pero que PP y Vox sumen no significa que no haya otras alternativas. El siguiente gráfico muestra combinaciones del PP con otras fuerzas y su probabilidad de alcanzar los 34 escaños.

Es casi seguro que el PP alcanza la mayoría con Vox (99% probable), pero también con PSOE (100%). Además, podría sumar con CHA (38%) o Aragón Existe (17%). Y sumando a tres partidos, las opciones crecen: PP con CHA y Existe alcanza la mayoría en un 76% de las simulaciones; PP con CHA e IU-Sumar, en un 62%. Son solo ejemplos. Lo importante es que varias fuerzas de centro e izquierda, si quisieran, podrían ofrecerle al PP una alternativa en lugar Vox. Y Azcón, si quisiera, podría buscar esos acuerdos también. Aritméticamente es posible. Otra cosa es que nadie quiera explorar opciones distintas al PP con la extrema derecha.

Los sondeos anticipan una profunda derechización en Aragón. PP y Vox sumaron el 47% de los votos en 2023 y ahora podrían superar el 54%. Es una tendencia que vimos en Extremadura y que los sondeos trasladan a toda España. El domingo, las urnas medirán su intensidad en el caso aragonés.

Metodología. Nuestro cálculo de escaños resulta de un proceso en cuatro pasos: 1) partimos del voto estimado por un promedio de encuestas, publicadas hasta el lunes pasado; 2) estimamos el voto en cada provincia (Zaragoza, Huesca y Teruel) a partir de ese promedio, usando como referencia los resultados de 2023; 3) incorporamos la incertidumbre de las encuestas teniendo en cuenta su precisión histórica; y 4) simulamos 20.000 elecciones, variando en cada una los votos y repartiendo los escaños según D’Hondt. Se puede leer una versión más detallada de nuestra metodología en la descripción del modelo de las elecciones generales de 2023.

