Elecciones en Aragón 8F, en directo | Abren los colegios electorales en Aragón
Un millón de aragoneses están llamados a las urnas para unos comicios en los que el PP parte como favorito, aunque tendrá que pactar con Vox, según las encuestas
A las 9.00 de esta mañana han abierto los colegios electorales en Aragón para que un millón de aragoneses elijan un nuevo presidente. Los comicios fueron adelantados por el actual presidente, el popular Jorge Azcón, ante el fracaso en las negociaciones presupuestarias con Vox. Las encuestas pintan bien para el líder popular, pero las encuestas prevén que no obtendrá un resultado que le permita prescindir de una ultraderecha en alza. De acuerdo con un promedio de sondeos realizado por EL PAÍS, el PP conseguiría 29 escaños —la mayoría está en 34, por lo que seguirían necesitando el apoyo de otros partidos para gobernar— y Vox, 12. Tampoco tiene buenos pronósticos el PSOE, que obtendría tan solo 19 escaños, uno de los peores resultados de su historia. La fragmentación no sienta tampoco bien a los partidos a la izquierda del PSOE: Chunta Aragonesista lograría 4 e IU-Sumar, 1. Por su parte, el regionalista Aragón Existe puede obtener 2 asientos, según el mismo pronóstico.
Este domingo se celebran las elecciones en Aragón, convocadas anticipadamente por el popular Jorge Azcón después de romper con Vox. Nuestro promedio de encuestas coloca al PP como primera fuerza, con un 37% de los votos, seguida de PSOE (23% o 24%), Vox (17%), CHA (7%), IU-Sumar (4%), Aragón Existe (3,6%), Podemos (2%) y PAR (1,5%).
Un 96% de las mesas, constituidas al inicio de la votación
Un total de 2.124 mesas de un total de 2.213, el 95,97%, estaban correctamente constituidas a la hora del inicio de la votación para las elecciones autonómicas en Aragón, según la página oficial de los comicios puesta en marcha por el Gobierno regional.
Por lo que dicen las encuestas, este ciclo de sucesivas elecciones regionales lleva trazas de replicar lo ocurrido en Extremadura: clara mayoría de derechas, con un PP dependiente de Vox para asentar su gobernabilidad, y un PSOE a la baja. En el flanco de la izquierda, ya sea nacional o regionalista, sopa de letras, aunque aquí es donde pueden preverse más oscilaciones según la comunidad autónoma de que se trate. Cuando le toque a Andalucía, ahora sacudida por las inundaciones, será el único momento en el que puedan percibirse algunas oscilaciones interesantes. Primero, porque una de las candidatas es la vicepresidenta del Gobierno; y, en segundo lugar, porque será puesta a prueba la solidez de Vox. Es también la zona donde el PP presenta a su candidato más popular. La gran pregunta es ver hasta qué punto este regionalismo electoral encadenado puede tomarse como una muestra de lo que pueda pasar en las generales.
Comienza la constitución de las mesas
Los 999 colegios electorales han abierto sus puertas en Aragón en los 731 municipios de la región a las 8.00 de la mañana para la constitución de las mesas, con el objetivo de que todas estén listas a las 9.00 de la mañana para que dé comienzo la votación. Un total de 1.036.321 aragoneses están llamados a las urnas, 44.428 de ellos residentes en el extranjero.
Con el debate encarando la recta final, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, lanzó su enésimo pronóstico sombrío. Aragón, solemnizó, va camino de convertirse en “Aragonistán” por culpa de la inmigración importada por el bipartidismo. El mensaje provocó la reacción del presidente, Jorge Azcón, que lo interrumpió con una discrepancia, ante la que Nolasco se revolvió. El encontronazo estaba servido. Tras un rifirrafe, el aspirante a la reelección por el PP dejó el momento de la noche.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la jornada electoral en Aragón. Un millón de aragoneses están llamados a las urnas en unos comicios en los que el PP, con el presidente Jorge Azcón como candidato, parte como claro favorito, aunque, según las encuestas, no conseguirá la mayoría absoluta, por lo que volverá a depender de Vox, que prevé un fuerte crecimiento, para formar Gobierno. El PSOE, en cambio, se enfrenta a uno de sus peores resultados, pese a que Pedro Sánchez eligió a la ministra Pilar Alegría como candidata. A diferencia de otras regiones, el espacio a la izquierda del PSOE se reparte entre varios grupos -Podemos, IU/Sumar, PAR y CHA-.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Elecciones aragonesas
- Elecciones autonómicas
- Aragón
- Gobierno autonómico
- Elecciones
- Programas electorales
- Campañas electorales
- Coaliciones electorales
- Partidos políticos
- Política
- España
- PSOE Aragón
- PP Aragón
- Vox
- Teruel Existe
- Sumar
- Gobierno Aragón
- Pilar Alegría
- Jorge Azcón
- Políticos
- Podemos Aragón
- PSOE
- PP
- Resultados electorales
- CHA