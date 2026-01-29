María Goikoetxea: “El voto útil solo es útil si transforma”

María Goikoetxea, candidata de Podemos-AV a las elecciones de Aragón, fotografiada en la zona del Paseo de las Delicias de Zaragoza.

La candidata de Podemos-Alianza Verde, que lucha por mantener un escaño, apuesta por la vivienda como eje de su campaña

María Goikoetxea (Zaragoza, 38 años) responde a esta entrevista cuando Podemos y el Gobierno acaban de anunciar la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Defiende que la suya es la única papeleta que garantiza llevar hasta el final lo que pone en su programa. El partido, que se presenta con el ecologista Alianza Verde, salió del Gobierno autonómico hace cuatro años y hoy lucha por conservar un escaño.

Pregunta. ¿Qué se juega Aragón en estos comicios?

Respuesta. Una garantía de futuro igual para todas las personas. Y con esto me refiero a que el modelo del PP, apoyado a veces por Vox, es el de la privatización de nuestros recursos públicos, el de la precarización de la vida. No hay encima de la mesa apuestas que garanticen el acceso a la vivienda o la protección de nuestros recursos naturales. Frente a eso, proponemos un modelo que fortalezca los derechos más básicos, los recursos públicos, los servicios sociales, y que proteja el medio ambiente.

P. ¿Y Podemos qué se juega como partido?

R. Podemos sale a estas elecciones con el objetivo de poner a la izquierda aragonesa en pie y ser capaz de transformar la vida de la gente y ampliar derechos.

P. El CIS les da la mitad de intención de voto que a Sumar, un 2,5%. ¿Temen que el voto útil les penalice?

R. Defendemos que el voto útil solamente es útil si transforma. Y en estas elecciones, es fundamental que expliquemos que Podemos, cuando ha estado en los gobiernos, ha sido esa herramienta transformadora.

P. ¿Sería un éxito para ustedes que Sumar se quedara fuera?

R. Trabajamos para que Podemos tenga la mayor repercusión posible y sea esa herramienta capaz de poner en marcha políticas que fortalezcan los servicios públicos y que proteja a las personas.

P. ¿Por qué quien votó a Sumar en las generales debería elegir ahora su papeleta y no la de IU o la de CHA? ¿En qué se diferencian sus proyectos?

R. Nadie duda de que si Podemos lleva una medida en su programa, la va a pelear hasta el final y conseguirá ponerla en marcha. Tenemos un ejemplo muy valioso con la regulación extraordinaria de inmigrantes que hemos arrancado al PSOE gracias a la presión ciudadana y al trabajo de la plataforma Regularización Ya.

P. ¿Qué medidas creen prioritarias para Aragón?

R. Apostamos por la vivienda como eje fundamental de esta campaña: intervención decidida en el precio de los alquileres y la rehabilitación de viviendas en el medio rural con financiación pública, por ejemplo. En educación, defendemos que no se puedan hacer conciertos cuando hay aulas vacías o siguen quedando plazas libres en la pública, como propone Azcón con el bachillerato. Tenemos que blindar esa escuela pública, revertir los conciertos, que son innecesarios y que atienden más a una cuestión ideológica que a una necesidad real. Seguiremos trabajando también para que las infraestructuras de la escuela pública estén en las mejores condiciones.

P. ¿Cómo se combate la despoblación?

R. Hay que garantizar el acceso a los servicios públicos. Es muy difícil frenar la despoblación si en nuestros pueblos no tenemos asistencia sanitaria o colegios. Pero también, en lugar de los macroproyectos de energías renovables que se están instaurando en la comunidad, creemos en un desarrollo sostenible, ordenado y que revierta la riqueza en el territorio, que sea capaz de generar empleo en las localidades.

P. ¿Es beneficiosa para Aragón la propuesta de reforma del sistema autonómico del Gobierno?

R. Es insuficiente. Nos parece un error utilizar la financiación autonómica como si fuera una guerra entre territorios, cuando de lo que se trata es de garantizar que los servicios públicos funcionan. Para Podemos es muy importante que la reforma cumpla con tres criterios: asegurar un suelo mínimo de ingresos que cubra el precio de lo que cuestan los servicios públicos, ya sea en el medio rural o en las capitales; que ese dinero sea finalista, es decir, que esté blindado por ley el que se destine a esos servicios públicos, y por último; que esta propuesta vaya acompañada de la reforma fiscal progresiva para que quien más tiene, más aporte.

P. Llegado el caso, ¿se podría entender con el PSOE, CHA e IU?

R. Votar a Podemos no es un cheque en blanco para llegar a acuerdos con otras formaciones, siempre vamos a priorizar aquellas medidas que consideremos que son más beneficiosas para la ciudadanía.