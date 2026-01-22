El PP volvería a ganar las elecciones en Aragón, pero la fuerte subida de Vox obligará a Azcón a necesitarlos, según el CIS

El Partido Popular de Jorge Azcón ganará las elecciones en Aragón, según el barómetro preelectoral para los comicios autonómicos publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El instituto prevé que el PP obtenga el 35,3% de los votos, lo que puede significarles entre 25 y 29 escaños. El PSOE quedaría en segunda posición con el 26,7% de los sufragios y entre 17 y 23 diputados, hasta seis menos que en los comicios de 2023. En tercer lugar, se coloca la formación de Santiago Abascal, que podrá sumar entre tres y seis diputados.

El CIS estima que IU-Movimiento Sumar tenga entre 1 y 3 asientos en el Parlamento aragonés, Aragón Existe entre 1 y 2 y Podemos-Alianza Verde, uno. La mayoría absoluta en el Parlamento aragonés se sitúa en los 34 escaños por lo que, según el instituto dirigido por José Félix Tezanos, ninguna formación podrá gobernar en solitario.

Los comicios en Aragón se celebrarán el 8 de febrero después de que el presidente Jorge Azcón los adelantara el pasado 15 de diciembre tras fracasar las negociaciones con Vox para aprobar presupuestos regionales. Los cabeza de lista de las principales formaciones que concurren a las elecciones son: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), Raúl Burillo (Aragón Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Francisco Nasarre (Partido Aragonés).

En las últimas elecciones autonómicas, celebradas el 28 de mayo de 2023, el PP fue el partido más votado con 28 escaños, seguido del PSOE, que obtuvo 23. Vox consiguió 7 diputados regionales, la Chunta Aragonesista, 3; Aragón Existe, 3; Podemos-Alianza Verde, 1; Izquierda Unida Aragón, 1; y el Partido Aragonés, 1. De aquellos comicios salió un acuerdo entre PP y Vox para gobernar la comunidad que duró hasta 2025, cuando la formación de Santiago Abascal decidió salir de los Gobiernos. Un segundo portazo de la formación ultra al PP de Azcón, esta vez en la negociación de los presupuestos autonómicos, supuso que anticipara las elecciones por primera vez en su historia.

La encuesta preelectoral de los comicios en Aragón pregunta por la situación en la comunidad autónoma. La vivienda es el principal problema de Aragón para el 22,1% de los encuestados, seguido de la sanidad —citado por el 13,8%—, la despoblación —9,1%— y la inmigración, que es un problema para el 6,1% de los aragoneses. Aun así, la mayoría de los ciudadanos, el 57,4%, considera que Aragón atraviesa un buen momento. Solo el 5,5% cree que “muy buena”, mientras que hay un 22,3% que dice que la situación es mala y un 4,4% que indica que “muy mala”.

Gran parte de los aragoneses (36,9%) afirma que la situación de su comunidad no ha cambiado desde los últimos comicios, el 30,3% manifiesta que ha mejorado y el 31,1%, que ha empeorado. El 39,5% de los encuestados valora como buena o muy buena la gestión del Gobierno de Jorge Azcón, el 22,5% cree que la labor del PP en el Ejecutivo ha sido mala o muy mala y el 36,7% afirma que su gestión ha sido “regular”.

Las elecciones autonómicas del 8 de febrero despiertan poco interés para el 39% de los aragoneses y “bastante” para el 35%. Un 13,2% muestra mucho interés en los comicios y hay un 10,8% de los encuestados para los que las urnas les son indiferentes. Seis de cada 10 considera que en la campaña electoral que comienza este viernes deben primar los temas regionales frente a los asuntos nacionales.