Alegría se queda en la oposición e iguala el peor resultado en escaños del PSOE

El PSOE ha vivido en Aragón otra noche aciaga, endulzada en cierto modo por el traspié del PP. Pilar Alegría, la primera exministra que se examinaba en las urnas en el carrusel electoral autonómico, ha igualado la peor marca de los socialistas, los 18 escaños de 67 posibles que Javier Lambán obtuvo en 2015, con la diferencia coyuntural de que entonces sufrió la competencia a su izquierda de un pujante Podemos que logró 14 diputados. “Es evidente que el resultado obtenido no es el resultado que el PSOE hubiéramos querido, porque no es un buen resultado”, ha reconocido la candidata en una comparecencia sin preguntas en la sede regional del partido. “Cualquier resultado que no nos permita gobernar nunca será un buen resultado para el PSOE”, ha reiterado, al tiempo que ha confirmado que se quedará a liderar la oposición en Aragón tras este primer intento en las urnas.

“Nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va ser una oposición vigilante, seria y responsable”, se ha comprometido Alegría. Este lunes por la tarde analizará los resultados con la dirección autonómica. Por la mañana lo hará Pedro Sánchez con la ejecutiva federal antes de visitar en Andalucía zonas afectadas por las inundaciones en Granada y Jaén.

El retroceso del PSOE, a la espera de las próximas paradas electorales en Castilla y León y Andalucía, dos fortines de la derecha, es significativo: cinco escaños y 38.500 votos menos y un respaldo 5,2 puntos inferior (24,5%) al de las autonómicas de 2023. En comparación, el castigo en diciembre en Extremadura fue mayor, con un desplome de diez escaños (de 28 a 18) y la pérdida de más de 100.000 votos y más de 14 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%). Los regionalistas progresistas de la Chunta, que duplica sus escaños, han ejercido como voto refugio alternativo del electorado socialista descontento con el Ejecutivo.

La última borrasca electoral que ha sufrido el PSOE tiene una evidente lectura nacional tras la apuesta de Sánchez por colocar en las baronías a ministros con el propósito de “alinear el discurso territorial” con Ferraz y limitar así las críticas internas a los pactos con el independentismo. Pese a una campaña muy personalista, de cercanía, en la que se ha reducido la participación de Sánchez a la mínima expresión (solo tres actos), la ex portavoz del Ejecutivo y ex responsable de Educación se ha visto lastrada por dos banderas especialmente sensibles en su comunidad: la financiación autonómica y la crisis de reputación de la alta velocidad tras el accidente ferroviario de Adamuz, que ha derivado en demoras de más de tres horas en la conexión de Zaragoza con Madrid y Barcelona. Sánchez, que ha felicitado en redes sociales a Jorge Azcón, ha destacado el “trabajo y compromiso” de Alegría y hecho énfasis en que su partido “seguirá siendo la única alternativa progresista” a la derecha.

La persistencia del PSOE en equiparar al PP y a Vox no ha tenido rentabilidad electoral para los socialistas, que se dejan tres escaños en la provincia de Zaragoza y dos en Huesca. Las elecciones aragonesas han corroborado lo que se vio en Extremadura, que el temor a la ultraderecha ya no provoca la reacción de las generales de 2023. La prueba es que el PP está en posición de gobernar por primera vez dos legislaturas consecutivas en una comunidad que desde la restauración de la democracia el PSOE ha presidido 26 años y ha tenido cinco presidentes socialistas. Alegría ha reflexionado que el PP “es más rehén de la ultraderecha” tras la crecida de Vox y la pérdida de dos escaños de la candidatura de Azcón. “Tras este resultado nos preguntamos si seguirá utilizando Aragón para sus intereses particulares y partidistas. Ante este horizonte incierto que se abre en Aragón, el PSOE sigue siendo la alternativa progresista y vamos a liderar una oposición seria y responsable que va a velar por la defensa de los servicios públicos y por la convivencia”, ha concluido.

Rebeca Torró ha compartido en Ferraz las reflexiones de Alegría sobre el mal resultado. La secretaria de Organización ha observado que su partido “ha tenido solo dos meses” para preparar la candidatura, tal y como han sostenido fuentes de Ferraz a lo largo del escrutinio. Su conclusión era que “ha faltado tiempo” para darle la vuelta a las encuestas, informa Laura Llach.

Torró ha sostenido además en una breve comparecencia sin preguntas que “lo que ha hecho Feijóo encadena aún más al PP a la extrema derecha”. “El PP adelantó las elecciones de Extremadura y Aragón porque no tenía presupuestos. Ahora no tiene ni presupuestos, ni gobierno”, ha añadido. La número tres del PSOE ha criticado “la deriva ultra del PP”. “Ahora sin ningún pudor comparten [con Vox] tono, discurso de odio, propuestas, mentiras e incluso monologuistas fascistas, como hemos visto al final de su campaña electoral”, ha zanjado.

La decisión de Azcón de adelantar las autonómicas, desgajándolas por primera vez de las municipales, es otro de los factores que ha mermado las opciones del PSOE. Los socialistas no han podido capitalizar el tirón de su poder institucional con 275 alcaldes, 15 más que el PP, aunque no gobernase en las tres capitales de provincia. La Diputación de Zaragoza también está en manos socialistas, a diferencia de las de Huesca y Teruel, pero tampoco se ha notado en los comicios. La resistencia en la provincia turolense, donde el PSOE ha mantenido sus cuatro diputados, ha sido uno de los escasos consuelos de la candidatura de Alegría, en una provincia donde competían además con Aragón Existe y el Partido Aragonés. El aguante en Teruel tiene más mérito después de que Vox haya superado al PSOE como segunda fuerza en la capital provincial. Los socialistas sí han mantenido la segunda posición en las ciudades de Zaragoza y Huesca por detrás del PP.

Un escenario distinto al extremeño

Una diferencia sustancial con Extremadura es que Alegría, a diferencia de Miguel Ángel Gallardo -que concurrió procesado por haber enchufado supuestamente al hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz-, sometió su candidatura a las Cortes de Aragón a un proceso exprés de primarias con el que reforzó su liderazgo orgánico -no se presentó ninguna alternativa- y controla la federación más allá de algunas voces críticas vinculadas al lambanismo. La ex ministra se estrenó hace poco más de un año secretaria general como sucesora del expresidente aragonés fallecido el pasado agosto sin rivales tras la retirada de Darío Villagrasa, secretario de Organización de Lambán al que integró como vicesecretario general.

La sintonía con los tres secretarios provinciales, que iban en las listas a las Cortes, es absoluta y es una garantía de que Alegría que podrá capear el temporal, aunque el alineamiento sin fisuras con Ferraz y La Moncloa a diferencia de su predecesor -Lambán era el otro barón crítico además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre todo con los pactos con los independentistas- le ha dejado sin margen de maniobra en un asunto tan peliagudo como la financiación. Y más en una comunidad en la que el PP ha exprimido el discurso del agravio con Cataluña.

Alegría no solo no se ha desmarcado sino que ha defendido con ahínco la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC y anunciada en plena precampaña aragonesa. El modelo, que de momento solo cuenta con el único apoyo de Cataluña, ha reabierto heridas latentes como demuestran las críticas que ha recibido de Asturias y Castilla-La Mancha, las otras comunidades de régimen común gobernadas por los socialistas. Dirigentes de otras federaciones han expresado en privado su estupefacción con que se decidiera presentar antes de las elecciones el modelo de financiación y no esperar al menos hasta después de los comicios de Castilla y León.

El razonamiento de Alegría de que el modelo sobre la mesa otorga 630 millones de euros más a su comunidad, o que el PP no haya planteado una alternativa, ha caído en saco roto. Tampoco ha ayudado el incendio en la alta velocidad, con tres días de huelga convocados desde este lunes por los sindicatos de maquinistas y con rebajas significativas en la velocidad de circulación: la decisión de aumentar 25 minutos hasta finales de año la duración del trayecto de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha tenido un impacto negativo en la región.

La candidata del PSOE ha diseñado una campaña sin grandes actos de partido y volcada en las visitas diarias a pueblos de toda la comunidad y a barrios de las principales ciudades en los que ha buscado el contacto directo con los ciudadanos. Una estrategia, que inició el 17 de diciembre tras despedirse del Gobierno, con la que se ha salido del guion habitual y que ha combinado con encuentros sectoriales con asociaciones. El resultado no ha acompañado a la satisfacción por la campaña realizada.