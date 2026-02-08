La lucha contra la despoblación resiste: Aragón Existe aguanta con dos diputados

Aragón Existe resiste, aunque pierde un escaño. La formación del arquitecto turolense Tomás Guitarte, de 64 años, que debutó en las elecciones regionales de 2023 con tres diputados, ha alcanzado este domingo 22.292 votos y dos diputados en las Cortes con el 93,85% escrutado.

“No es muy fácil dilucidar quién es el ganador de hoy”, ha dicho con un tono irónico el propio Guitarte, que ha salido el primero en hacer declaraciones. “Hoy la provincia de Teruel no ha ganado. Es una verdadera lástima que los retos hayan quedado diluidos por un debate nacional. Creemos que se ha debatido en una clave que no era la que correspondía. Vamos a estar pendientes y vigilantes. Nuestra esencia es reivindicar que las promesas se cumplan”.

Guitarte dio el salto a la política nacional en 2019 con un éxito rotundo: un escaño en un contexto muy difícil. La agrupación que por entonces se llamaba Teruel Existe —marca electoral que mantienen en la circunscripción de origen— dio voz a la España vaciada en el Congreso de los Diputados con Teruel, su provincia, como bandera. De hecho, fue el partido más votado en ese territorio, con el 26,45% de los votos, por delante de PP y PSOE.

Guitarte se hizo conocido, sobre todo, cuando su voto fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez. Es más, a raíz de ese voto sufrió una campaña de presión y amenazas, lo que reforzó su imagen de político independiente y comprometido con su territorio.

Cuatro años después, Guitarte decidió aunar la agrupación en su región y formó Aragón Existe, que alcanzó en 2023 33.190 votos y tres diputados en el Parlamento aragonés. Las encuestas vaticinaban para este domingo la pérdida de un escaño (de tres, a dos). Y se han cumplido. Pese a todo, no servirá para frenar el auge de Vox, como vaticinaba el propio Guitarte.

“Teruel Existe”, contaba esta semana en EL PAÍS el propio candidato, “ha sido un poco el tapón para la extrema derecha en Teruel, porque es donde menos presencia tiene, justamente porque ese voto de hartazgo o de protesta nos venía a nosotros. A lo mejor ahora ese voto no está por la labor o cae en la política fácil y simple que da Vox“.

Durante la campaña electoral, Aragón Existe ha tratado de girar la opinión hacia la despoblación. O, como ellos mismos dicen, contra “los desiertos demográficos”. El programa electoral cuenta con 26 páginas donde apuestan, sobre todo, por descentralizar las instituciones de la capital, Zaragoza.