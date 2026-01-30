Jorge Pueyo: “Me he quedado solo muchas veces en el Congreso defendiendo Aragón”

El candidato de Chunta Aragonesista, hasta ahora diputado, critica la “dependencia” del PSOE de Madrid y pide a Azcón que no ejerza solo de “barón del PP”

Jorge Pueyo (Fonz, 31 años) ha sido desde 2023 un verso suelto dentro de Sumar en el Congreso. En esta entrevista defiende que la posición de Chunta Aragonesista (CHA) —con tres escaños en las Cortes de Aragón—, no siempre se ha entendido en Madrid. Aunque este jueves aún no había renunciado al acta, su salto a la política autonómica dejará sin representación al partido en la Cámara baja, pero él da la legislatura por amortizada.

Pregunta. ¿Cómo ha logrado en dos años y medio una persona ajena al aparato convertirse en el candidato de un partido con 40 años de historia?

Respuesta. Soy militante de CHA desde hace más de 13 años y vivo el aragonesismo desde que tengo uso de razón. Al final, hemos conseguido que no haya un enfrentamiento interno, acordar y presentarnos con las mayores garantías. Es un momento muy importante y había que salir con las mejores armas. Noto que hay viento de cola.

P. ¿Y no pierde Chunta al ceder su puesto en el Congreso a Movimiento Sumar?

R. El Congreso lleva en dique seco muchos meses y no sé cuánto le queda a la legislatura, pero el bloqueo de Junts ha provocado que no se puedan aprobar, no solo Presupuestos, sino un montón de leyes. El PSOE de Pedro Sánchez ha sido incapaz de regular la vivienda en las competencias que tiene. Seguramente sea más útil ahora el poder fortalecer el partido en Aragón en este contexto y no solo para el 8-F. Porque si estamos fuertes a largo plazo, podremos mandar siempre un diputado a Madrid.

P. ¿Qué balance hace de este tiempo como diputado?

R. Positivo en el trabajo y agridulce en la legislatura. Ha habido muchas decepciones políticas. Desde que conseguimos 87 millones de euros de financiación en una proposición no de ley, que el PSOE de Sánchez y Alegría votó en contra; el Cercanías que se nos dijo por el ministro [de Transportes] que no apoyaban; el decreto antiapagones, que teníamos que rechazar porque se quería convertir Aragón en un granero energético... Ha habido muchas tensiones, y desde la izquierda estatal tampoco se ha entendido el papel de lo que significa la defensa del territorio en sitios como Aragón. IU y Sumar votaron que sí a ese decreto y nosotros nos saltamos en ese caso la disciplina. También teníamos otra visión en la ley de transferencia de las competencias migratorias a Cataluña por los sesgos racistas. Y luego, cuando el PSOE no ha pasado vergüenza a la hora de no dar una solución a la vivienda, pese a que la macroeconomía va bien, la hemos pasado toda la mayoría progresista. También hemos conseguido victorias, como evitar que se eliminasen 151 paradas de autobús o que los bares sean declarados servicio esencial. He sido el diputado que más iniciativas ha hecho para luchar contra la despoblación y para defender Aragón, aunque no era difícil. Hay 13 diputados aragoneses y en muchas ocasiones me he quedado solo defendiendo Aragón.

P. Describe el desencanto con el PSOE, ¿ve posible, si diesen los números, entenderse con Pilar Alegría?

R. Alegría debería dar un giro en su discurso y en su dependencia de Madrid para poder entendernos. Yo no voy a estar con un PSOE que muchas veces vota en contra de Aragón.

P. Dijo que Óscar Puente había perdido su confianza. ¿Después de Adamuz, tiene que asumir responsabilidades políticas?

R. Creo que le pasará factura, pero yo puedo hablar por lo que ha sucedido en Aragón. Por esa N-211 entre Caspe y Mequinenza que no nos dan respuesta desde hace mucho. Por el Cercanías, que no nos han pasado todavía los estudios que demostraban que no era rentable. Sabemos que esos estudios no existen, se lo inventó el señor Puente. Puedo hablar de los retrasos que llevamos en la A-68 [la autovía del Ebro], la A-40 [que conecta La Mancha con Teruel], la A-25 [para unir Madrid y Levante por el sur de Zaragoza] que están sin hacer, la A-21 [Autovía del Pirineo, Pamplona-Jaca] que hubo que darle un plazo y un ultimátum de seis meses para que la acabara, ahora la A-22 [Lleida-Huesca]… tenemos las peores carreteras del Estado, y es raro que no haya una desgracia en algunos trenes cuando vemos que se caen los fluorescentes del techo, que mucha gente tiene que ir de pie en momentos de saturación, nos faltan líneas…

P. ¿Qué proponen para luchar contra la despoblación?

R. Servicios públicos de calidad, intervención del mercado de la vivienda y políticas que prioricen a los agricultores familiares y los ganaderos familiares antes que a los fondos de inversión. En cuanto al extractivismo, una ordenación en la que realmente se tenga en cuenta al territorio. Se nos dice siempre que Aragón es una comunidad autónoma pobre, pero estamos produciendo tres veces la energía que consumimos. Tenemos recursos propios que podemos gestionar con una empresa pública de energía que pudiera vehicular toda esa energía que sale de Aragón para que redunde en beneficio de los servicios de los aragoneses. Que esas grandes empresas paguen impuestos aquí, que esos centros de datos no tengan una alfombra roja cuando llegan a Aragón. Azcón está vendiendo Aragón a cachos. También una mejora de la financiación local y de las carreteras. La movilidad es el primer derecho de la gente que vive en el mundo rural.

P. ¿Qué opina de ese modelo económico basado en la construcción de centros de datos?

R. Es un drama. El nuevo trasvase en Aragón se llama Amazon, Microsoft, BlackRock. ¿Por qué la electricidad que se va a consumir en Aragón tiene que ir mayoritariamente a estos centros?, ¿cuántos puestos de trabajo van a crear? 25 y de mantenimiento, porque las labores de oficina se van a hacer desde la Castellana de Madrid, y además pagando impuestos en la Castellana de Madrid. El modelo que quiere CHA es que los recursos que tenga Aragón se los quede Aragón para gestionarlos.

P. ¿Es justa la reforma del sistema de financiación autonómica?

R. CHA no apoyará un modelo de financiación singular para Cataluña si no se tienen en cuenta también las singularidades que, por el Estatuto de Autonomía de Aragón, tenemos reconocidas. Y queremos que Azcón ejerza de presidente de Aragón y no solo de barón del PP. Tiene una herramienta que es la bilateralidad a la que la ministra de Hacienda está abierta. El drama es que Ayuso le dice convoca elecciones y convoca elecciones. Es una estrategia para desgastar al PSOE, pero están siendo el caballo de Troya de la extrema derecha.

P. ¿Entiende el votante progresista que compita con los que son sus aliados en el Congreso?

R. CHA ha intentado hacer un ejercicio de responsabilidad para conseguir esa unidad, pero desde directrices e intoxicaciones de Madrid, se ha impedido.

P. ¿Sumar como coalición es un proyecto fallido?

R. Sumar supo movilizar el voto progresista en un contexto determinado. Entiendo la pertinencia de la pregunta, pero me da un poco de vergüenza cuando veo que hay partidos que están más enfocados en entender las elecciones en Extremadura y en Aragón como una primera vuelta de cara a las generales, para ver cuál es el partido que lidera esa gran coalición de izquierdas. Los partidos que tienen arraigo en el territorio como Compromís y Chunta tienen que tener esa voz propia en Madrid. Esto en algunas ocasiones no se ha entendido. Solo se entiende que la plurinacionalidad son Cataluña, Euskal Herria y Galicia.

P. ¿Tienen vocación de participar en una nueva alianza con otros partidos para las generales?

R. CHA siempre va a trabajar en las europeas y en las generales por conseguir mayorías de izquierdas que puedan impedir gobiernos de derecha y extrema derecha y trabajar por el interés de los aragoneses. Porque si no hay un diputado o diputada de CHA en Madrid, no se habla de Aragón.