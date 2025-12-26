El diputado de Sumar Jorge Pueyo será cabeza de lista de CHA por Zaragoza

Las izquierdas negocian contra el reloj un acuerdo en Aragón para evitar que haya hasta tres candidaturas alternativas al PSOE en los comicios autonómicos del próximo 8 de febrero. Chunta Aragonesista (CHA) ha marcado distancias en las últimas horas y ha anunciado que su diputado del Congreso, Jorge Pueyo, será el cabeza de lista por Zaragoza. Podemos e Izquierda Unida siguen en conversaciones para intentar armar una candidatura conjunta, pero el acuerdo se atranca y el plazo para registrar una coalición vence esta medianoche. En la ecuación está también Movimiento Sumar, el partido que coordina Lara Hernández, del que la formación de Ione Belarra no quiere saber nada, y que apenas tiene implantación en el territorio, como sucedió en Extremadura.

Esta misma mañana, CHA ha confirmado que finalmente no será necesario hacer primarias para elegir a sus candidatos, al haber optado cada uno “a puestos diferentes”, según ha justificado este viernes en rueda de prensa su secretaria general, Isabel Lasobras Pina. Pueyo será ratificado en un comité extraordinario del partido previsto el 3 de enero.

Lasobras ha alejado las posibilidades de acuerdo con el resto de partidos. “Si se pide la unidad de la izquierda, se pide con todos los condicionantes, no con reuniones bilaterales”, ha afeado en una comparecencia en la que ha señalado que el interés de su formación era que las negociaciones “se llevasen a cabo en Aragón, lejos del ruido y del juego de tronos que existe en Madrid”. La líder de CHA ha asegurado que la organización está abierta aún a reuniones, pero a cuatro bandas, no ya bilaterales, lo que hace inviable el acuerdo.

Mientras, la dirigente federal de IU Amanda Meyer ha denunciado en redes sociales una supuesta injerencia desde la cúpula de Podemos en las negociaciones con su partido en Aragón. “Si IU y Podemos se entienden en Aragón, se reúnen, negocian y acuerdan para concurrir juntas el 8F, con un programa de gobierno de izquierda que haga frente al PP y Vox en Aragón, se respeta. La alternativa se construye desde el territorio, los vetos de Madrid son irresponsables”, ha señalado en un mensaje.

La salida de Pueyo del Congreso alterará los equilibrios en el grupo parlamentario de Sumar. El segundo de la lista por Zaragoza pertenece al partido creado por Yolanda Díaz en 2023, lo que reforzaría su fortaleza en el grupo con 11 diputados.