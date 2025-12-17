Irene de Miguel: “La unidad de la izquierda te la tienes que creer, y aquí nos la hemos creído”

Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, la semana pasada en Mérida.

La candidata de Unidas por Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE, pide al socialista desencantado que le “preste” su voto en las elecciones del domingo

Irene de Miguel (Madrid, 44 años) espera mejorar los resultados de su grupo el domingo gracias, en parte, al voto del socialismo desencantado. Pero sin que hayan abierto las urnas, esta ingeniera agrónoma, cabeza de lista de la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, ha obrado ya un milagro: dirigir un espacio político plural y estable con siete años de vida que nunca se planteó concurrir separado y que en las últimas autonómicas resistió frente a la debacle generalizada. Tiene claro que si llegase al Gobierno de la Junta revertiría la reforma tributaria de María Guardiola para que las grandes eléctricas “paguen por todo lo que han saqueado durante décadas” y construiría viviendas de alquiler asequibles para abordar el gran problema que golpea Extremadura.

Pregunta. ¿Cómo se entra en juego en unas elecciones en las que parece que solo se decide el reparto de equilibrios en la derecha?

Respuesta. Extremadura está siendo el tablero de juego de Abascal y Feijóo para ver quién tiene más hegemonía, pero eso se rompe hablando de que comparten la misma hoja de ruta, que es la privatización de nuestros servicios públicos. No hay una derecha más moderada y otra más asalvajada. Al final, se entienden para lo fundamental. La eliminación del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, permitir la entrada por primera vez de la universidad privada y cargarse la ley de memoria democrática, Guardiola lo ha hecho de la mano de la extrema derecha.

P. Advierte de un posible bloqueo, ¿por qué no van a ponerse de acuerdo PP y Vox?

R. Porque Extremadura les importa nada y lo que quieren es seguir echándose un pulso. Si Guardiola no consigue la mayoría absoluta y necesita a un Vox aún más fuerte, sus exigencias van a ser mayores. Si no le sale bien, lo más digno sería que dimitiera.

P. Pero ya dijo hace dos años que no gobernaría con Vox y lo hizo.

R. Sí, y nos ha dicho en varias ocasiones que su palabra no es importante, que antes están otros intereses. El PSOE estaba entregado a aprobarle las cuentas este año y no quiso porque Feijóo la alentó a llevarnos a elecciones. Si no consigue mayoría absoluta, va a ser muy difícil que se ponga de acuerdo con nadie.

P. ¿Teme que los casos de corrupción y acoso que cercan al PSOE en la política nacional refuercen a las derechas en Extremadura?

R. Esos casos están generando mucha desilusión y desesperanza, pero no deberían reforzar al PP, que es el partido de la Gürtel. Ni a Vox, que es un chiringuito a las órdenes de su jefe, con el caso del dinero que recolectó su organización juvenil para la dana y que también debe explicar dónde están los 12 millones de euros de la Fundación Disenso.

P. ¿Cuál es la prioridad para Extremadura?

R. Hemos tenido una subida exponencial del precio de la vivienda y contamos con las rentas más bajas de todo el país, pero las recetas que se están poniendo encima la mesa son las de siempre. En Mérida encuentras pisos por más de 600 euros. Si esto lo pensamos desde Madrid, puede parecer un chollo, pero aquí la gran mayoría de la ciudadanía cobra el salario mínimo y eso supone más de la mitad del sueldo. También nuestros servicios públicos. Tenemos una población muy rural y necesitamos que la sanidad llegue a todas partes.

P. ¿Qué proponen para revertir el éxodo de la población joven?

R. Planteamos que todas las ayudas que se den a la creación de empleo lo hagan hacia la mejora de la calidad. Necesitamos que a nuestros jóvenes no se les precarice y se les maltrate laboralmente. Y eso debe ir unido a una facilidad en el acceso a la vivienda.

P. ¿Cómo se resuelven las deficiencias históricas en las comunicaciones?

R. Necesitamos mayor inversión, pero también que cambie la mirada hacia nuestras infraestructuras. Porque cuando hablamos del tren, los grandes partidos solo se refieren al AVE que nos conecta con Madrid, y se olvidan de que hay que vertebrar todo el territorio. Queremos crear unidades de proximidad, generar intermodalidad entre el transporte por carretera, el transporte por autobús y las estaciones de tren.

P. ¿Qué hay que hacer con Almaraz?

R. Primero, asumir que ha terminado su vida útil. Asumir también que ha sido un fraude para Extremadura, que no ha creado el empleo que debería. Almaraz no es un elemento de soberanía energética, está en manos de tres multinacionales y hay un calendario de cierre consensuado con ellas. Lo que plantean las derechas es que perpetuemos la vida de Almaraz a costa de que las inversiones para adecuarla se hagan desde el erario público. Es un atraco a mano armada.

P. Gallardo dice que no se cierra.

R. Gallardo es que muestra mucha incoherencia porque el PSOE hace 40 años estaba en la calle exigiendo que Valdecaballeros no se abriera, la otra nuclear que nos querían poner. Y ahora resulta que no se cierra porque no hay alternativa de empleo. Pues, señor Gallardo, ¿quién tenía que haber generado esa alternativa de empleo en Almaraz? Quizá los que han estado gobernando 35 años esta región.

P. ¿Usted pide el voto al electorado socialista desencantado?

R. Pido el voto a todo el mundo. Pero se nos está acercando mucha gente, también militante del PSOE, que nos dice que en estas elecciones su voto es para nosotros. Pesa mucho que el partido está roto en Extremadura y que tenga un candidato hojalata, pero también el trabajo que hemos desarrollado desde Unidas por Extremadura.

P. ¿Debería haber dimitido al estar imputado?

R. Sí. No hay mucha higiene democrática en estar imputado y ser candidato.

P. ¿Pero si diesen los números pactarían para formar Gobierno?

R. Tendríamos que ver a qué acuerdo se llega. Pero si el PSOE cosecha los peores resultados de su historia, Gallardo va a tener que dimitir como Guardiola si al final no consigue mayoría absoluta.

P. ¿Da por hecho que el resultado del PSOE va a ser malo y no van a poder gobernar?

R. No, creemos que aún queda campaña, que hay mucha gente indecisa, por eso vamos a hacer todo lo posible para que nadie se quede en casa, que entiendan que hay una alternativa y yo les pido que nos presten su voto en estas elecciones. Si toda esa gente sale a votar, Extremadura tiene el corazón de izquierdas.

P. ¿El que no estuviera Movimiento Sumar ha facilitado que la dirección de Podemos haya dado el visto bueno al acuerdo de su coalición?

R. Movimiento Sumar no ha estado nunca, así que tampoco les esperaba.

P. ¿Ha rechazado la presencia de algún ministro en campaña?

R. No, pero está habiendo un desembarco de líderes de todos los partidos y muchos quieren estatalizar la campaña y nosotras nos negamos a eso porque para una vez que Extremadura va a estar en la mesa camilla de los españoles hay que hablar de nuestros problemas: del tren, de la sanidad, del campo. Quien venga tiene que saber que viene a hablar de Extremadura. Y, sinceramente, si no has venido antes, de qué vas a hablar.

P. Yolanda Díaz sí participó en la campaña en 2023, ¿qué ha cambiado?

R. Que Movimiento Sumar no participa en Unidas por Extremadura y yo no tengo contacto con Yolanda Díaz.

P. En 2023 tampoco estaba en Unidas por Extremadura.

R. Pero el espacio estatal era más amplio.

P. Se van a hacer lecturas sobre la unidad en clave nacional. ¿Es un error?

R. La unidad es un ingrediente importante en la receta, pero no es esencial. La unidad se tiene que gestionar, se tiene que trabajar, hacer con generosidad, con respeto. Y sobre todo, te la tienes que creer. Y aquí nos lo hemos creído. Pero yo no le puedo decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas en su casa.

P. ¿Por qué es tan difícil hacer en las generales lo que se ha hecho en Extremadura?

R. No sé, no tengo una varita mágica.