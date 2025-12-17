Muere una mujer de 49 años apuñalada por su hijo en Madrid

Policía y personal de Emergencias en el lugar de la muerte por heridas de arma blanca de una mujer en Tetuán, Madrid.

La Policía Nacional ha detenido al joven de 23 años, que se encontraba dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Una mujer de 49 años ha fallecido esta madrugada tras haber sido sido apuñalada por su hijo, de 23, en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, y aunque los sanitarios del Samur PC han tratado de salvar su vida, ha sido imposible. La Policía Nacional ha detenido al hombre, que se encontraba en el propio lugar, como presunto autor del asesinato.

Los hechos han tenido lugar sobre las 0.45 en el interior de la vivienda. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Nacional tras recibir una llamada de auxilio alertando del suceso. Según han informado, los varios indicativos que llegaron inmediatamente hasta la vivienda se encontraron con la mujer ya sin signos de vida.

Los agentes han comenzado las maniobras de reanimación, que luego han continuado los efectivos del Samur, según ha explicado su supervisor de guardia, Emilio Benito. Ha agregado que la víctima se encontraba “prácticamente exsanguinada” y tras media hora de reanimación han certificado su muerte.

En la misma vivienda se encontraba el hijo de la mujer con la presunta arma homicida, al que la policía ha detenido como posible autor del crimen. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Atención del Ciudadano, de la Policía Científica y del grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación. Aún se desconocen las motivaciones que habrían llevado al hijo a asesinar a su madre.