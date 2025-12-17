Ir al contenido
Última hora de la actualidad política, en directo

Cerdán acude a la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado y Sánchez recibe a Pérez Llorca en La Moncloa

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece este miércoles ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Cerdán acude casi un mes después de haber salido de prisión, donde pasó cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo sitúa en el centro de una presunta trama corrupta. Cerdán acude a la Cámara alta por segunda vez, después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. Mientras, en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Se espera que se aborde la necesidad de desarrollar una mayor colaboración entre las administraciones con el fin de acelerar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras el paso de la dana.

