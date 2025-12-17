La gestión de los supuestos casos de acoso sexual acorrala al alcalde de Algeciras

Las maniobras que hizo el entorno del senador y alcalde de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce para intentar encubrir un supuesto caso de acoso sexual a dos de las concejalas de su equipo sigue complicando cada vez más el horizonte político del histórico regidor del PP. Un cargo de confianza en el Ayuntamiento y dirigente del PP de Málaga presionó a una de las entonces ediles, Laura Ruiz, que formaba parte del grupo de WhatsApp en el que otras dos concejalas contaban situaciones de acoso, para que no dijera que las acusaciones eran verdaderas, según un audio difundido este miércoles por el medio regional El Correo de Andalucía. En un comunicado del Consistorio, este miércoles, el regidor —que el pasado viernes suspendió “temporalmente” sus cargos orgánicos en el PP— asegura que la denuncia de presiones “carecen de fundamento”.

El autor de las supuestas presiones fue Marcos Borrego, abogado, cargo de confianza en el consistorio algecireño y miembro de la ejecutiva del PP de Málaga, y se enmarcaban en el intento de armar la defensa legal de Landaluce. “Laura, el tema está en que hay dos personas que hipotéticamente, según los pantallazos que se publican, son objeto de una conducta de agresión sexual, y en ese chat participas tú, como oyente, pero participas. Estas dos personas dicen que es falso. Tú no puedes decir que es verdadero. ¿Me explico o no?”, insta Borrego a Ruiz en el audio que reproduce el diario andaluz.

Según ese periódico, Borrego presionó además a Ruiz para que esta firmara una carta en la que alegase un “desequilibrio mental” transitorio justo en los días en los que escribió mensajes contra Landaluce en sus redes sociales. La reunión en la que se le presentó a Ruiz esa carta, que no llegó a firmar, se produjo el pasado mes de febrero, informa El Correo de Andalucía. Ese momento, el PSOE de Algeciras ya había anunciado su intención de denunciar ante la justicia a Landaluce por los pantallazos de esos mensajes en los que se relatan supuestas situaciones de acoso sexual que se difundieron en octubre de 2024.

Finalmente, el PSOE de Algeciras no formalizó su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo —dado el estatus de aforado del senador— por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual hasta el pasado 9 de diciembre. Un día después, el propio aludido anunció su “suspensión temporal” de todos sus cargos en el partido, pero no de sus responsabilidades públicas de regidor y senador. El PP de Cádiz ya ha tramitado administrativamente una baja que no es temporal, ya que esa figura no existe en las normas del partido, según han apuntado fuentes cercanas a la formación.

Este miércoles, vía comunicado del Ayuntamiento, Landaluce ha reconocido que la reunión entre Ruiz y “sus asesores jurídicos a nivel particular” se produjo, pero que la denuncia de presiones “carecen de fundamento”. Junto al comunicado, el consistorio ha difundido un correo remitido por la propia Laura Ruiz a Landaluce en octubre de 2023 —16 meses antes de ese encuentro descubierto ahora— en el que supuestamente la exedil reconoce haberse inventado unas acusaciones públicas contra el regidor fruto de “la desesperación”.

Fuentes del PP de Málaga han asegurado que Borrego, secretario de Formación Electoral, no actuó en calidad de dirigente del PP. “Él ha dicho que actuó como abogado de Landaluce”, han explicado las mismas fuentes. Landaluce está sintiendo el aislamiento de sus compañeros de partido. Dirigentes de peso del PP andaluz y del entorno del presidente no responden a sus llamadas, según fuentes de este partido. Las fuentes consultadas esperan que sea el propio alcalde el que tome la iniciativa y deje su puesto como primer edil, informa Lourdes Lucio. En el pasado congreso regional del PP andaluz, en noviembre, el presidente de la Junta y líder del partido, Juan Manuel Moreno, destacó la buena gestión del regidor.

Aquello fue un espaldarazo después de que Landaluce se viese en el ojo del huracán en octubre del año pasado, cuando se difundieron los pantallazos de WhatsApp en los que Susana Pérez —aún edil en el consistorio—, Eva Pajares —actual delegada territorial de Salud en Cádiz— y Laura Ruiz hablan de situaciones en las que supuestamente Landaluce les tocaba “el culo” o les metía mano “por debajo de la mesa”. Las dos políticas que eran supuestas autoras de esos mensajes, Pérez y Pajares, firmaron un comunicado esos días en los que tildaron de “falsa noticia” y de “distorsión” lo publicado, pero nunca llegaron a negar que los mensajes fueran reales. Esa filtración estaba vinculada, a su vez, a otro escándalo anterior, que se remonta a octubre de 2022, cuando Ruiz denunció públicamente que había dimitido por presiones, después de haber sido condenada judicialmente por difundir en una página de contactos gais el teléfono del abogado de su exmarido.

Que la denuncia del PSOE sea por malversación se debe a que Ruiz acabó en septiembre de 2023 contratada como personal de confianza, primero, y como trabajadora de una residencia municipal, después. A ese momento se remota esa carta divulgada por Landaluce este miércoles en la que ella le pide perdón al regidor por amagar meses atrás con convocar una rueda de prensa en la que, supuestamente, iba a denunciar hechos ocurridos durante su etapa de edil. “Lo dije fruto de una desesperación desmedida”, se puede leer en la misiva que el alcalde ha difundido para sacudirse las presiones grabadas en audios en la reunión entre Borrego y Ruiz del pasado mes de febrero.

El ambiente en el Ayuntamiento de Algeciras está más que enrarecido desde que Landaluce se convirtió en alcalde no adscrito al PP con su baja, mientras que el resto de sus 15 ediles siguen en la formación. Aunque de cara al exterior todos guardan silencio y parecen mantener las filas prietas en torno a él, ya han aparecido fisuras en ese dique de contención del que es uno de los alcaldes del PP más longevos y poderosos del PP gaditano. “Él está ejerciendo toda la presión del mundo para que esto pase y aunque, con su soberbia, le solía decir a sus concejales que estaban ahí por él, el PP les ha recordado a todos que la lealtad se la deben al partido, no a él”, apunta una concejal de la oposición que pide anonimato.

Landaluce es alcalde de Algeciras desde 2011 y gobierna con una amplia mayoría absoluta la ciudad, de 126.600 habitantes. Desde que se afilió a la entonces Alianza Popular en 1984 ha sido de todo: concejal en su ciudad, secretario general del PP gaditano, diputado en el Congreso por Cádiz en dos legislaturas y senador desde 2016. A ese marchamo institucional se suma una forma personalísima de hacer política en Algeciras. “Siempre ha fomentado un equivocado culto al líder en el que, en los plenos, sus concejales parecían pelearse por ver quién le daba más veces las gracias a su alcalde”, apunta un ya exedil de la oposición. Si no hay cambios de última hora, este próximo viernes está convocado pleno ordinario en el consistorio algecireño. Será el momento de comprobar si esas fuerzas siguen intactas.