El malestar interno se extiende en el PSOE gallego por la gestión del caso de acoso sexual

Unas 70 mujeres socialistas, entre ellas varias alcaldesas y una ex secretaria de Estado de Igualdad, firman un manifiesto, mientras la presidenta del PSdeG admite que “las cosas no se hicieron bien”

El malestar interno se extiende en el PSdeG-PSOE por la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra uno de los principales colaboradores de su líder, José Ramón Gómez Besteiro. Unas 70 mujeres del partido, muchas con cargos relevantes actualmente o en el pasado, han firmado un manifiesto en el que se solidarizan con la dimisión presentada el pasado viernes por la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga. Fraga renunció a su puesto el mismo día en que Besteiro admitió que conocía desde octubre quejas por el comportamiento machista de su barón en Lugo, José Tomé. “Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos hondamente representadas”, señalan las firmantes sobre Fraga.

Suscriben el escrito cinco alcaldesas, entre ellas la de A Coruña, Inés Rey, que es miembro de la ejecutiva federal del partido. También lo firman la ex secretaria de Estado de Igualdad Laura Seara, que ocupó el puesto en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, e históricas del socialismo gallego como Marisol Soneira o Carmen Marón.

Entre las firmantes de este manifiesto no está la presidenta del PSdeG, la viguesa Carmela Silva, aunque ella también ha criticado la gestión de Besteiro. “Las cosas no se hicieron bien”, afirma en un artículo publicado este domingo en Faro de Vigo, en el que pide que el caso marque “un antes y un después” en la formación. Silva reclama “protocolos claros”, “asesoramiento experto” y “una convicción firme de que la defensa de los derechos de las mujeres está por encima de cualquier cálculo coyuntural”.

El manifiesto no alude a Besteiro ni se dirige directamente a él, pero subraya que ante “cualquier denuncia de hechos” contra la dignidad y la integridad de las mujeres “la respuesta debe ser rápida, clara y contundente”, “especialmente por parte de quien ocupa cargos orgánicos”. En el PSOE, recalcan las firmantes, “no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo”. “Defendemos la necesidad de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad las instituciones”, añaden.

Xuventudes Socialistas ha solicitado a la dirección del PSdeG que convoque un Comité Nacional Extraordinario para dar “explicaciones de forma clara y transparente”. Los jóvenes del partido critican las herramientas con las que se ha dotado el socialismo para gestionar internamente casos de acoso: “El protocolo no funciona; está bien ser la primera formación en tener uno, pero no si no se puede ayudar a nadie”.